The White Lotus – Stagione 4: svelata l’esclusiva location!

Mentre Mike White è ancora impegnato nella scrittura dell’attesissima The White Lotus – Stagione 4, Variety ha appreso che la serie antologica di successo verrà girata in un palazzo del XIX secolo trasformato in un lussuoso hotel, lo Château de La Messardière, a Saint-Tropez, sulla Costa Azzurra.

Lo Château de La Messardière, immerso in 32 acri di pini marittimi, cipressi e gelsomini, fa parte di Airelles Collection, un gruppo di hotel a cinque stelle di proprietà di Stephane Courbit, fondatore e presidente del Banijay Group (“Survivor”, “Peaky Blinders“). HBO non ha rilasciato dichiarazioni.

Le suite della lussuosa struttura costano dai 3.000 agli 8.000 dollari (e oltre) a notte e l’hotel include una spa, accesso alla spiaggia con trasferimento in Rolls-Royce, ristoranti, attività sportive e un campo estivo per bambini.

Le riprese della quarta stagione inizieranno a fine aprile e proseguiranno fino alla fine di ottobre. Come per le altre stagioni, questa non verrà girata interamente in un’unica proprietà, poiché White è meticoloso nel creare sfondi unici che combinano diverse location. Pertanto, lo Château de La Messardière è uno dei diversi luoghi che ospiteranno la produzione HBO. La storia si svolgerà lungo la Costa Azzurra, con alcune scene girate anche in un hotel di Parigi.

La trama rimane strettamente riservata – a parte la conferma di HBO che seguirà ancora una volta un gruppo di ospiti e dipendenti dell’hotel per una settimana – ma alcune fonti affermano che il Festival di Cannes potrebbe essere parte della trama. Considerando che la serie sarà girata in Riviera durante il festival, che si terrà dal 13 al 26 maggio, sembra certamente plausibile.

Alexander Ludwig (“Earth Abides”, “Vikings”) e AJ Michalka (The Goldbergs, Super 8″) sono i primi nuovi membri del cast annunciati per la serie. Finora, solo tre membri del cast sono apparsi in più di una stagione: Jennifer Coolidge, che ha interpretato Tanya McQuoid nelle stagioni 1 e 2; Natasha Rothwell, che ha interpretato Belinda Lindsey nelle stagioni 1 e 3; e Jon Gries, che ha interpretato Greg Hunt in tutte e tre le stagioni.

La terza stagione ambientata in Thailandia, che ha visto anche la partecipazione di Walton Goggins, Michelle Monaghan, Carrie Coon, Sam Rockwell, Jason Isaacs, Parker Posey, Aimee Lou Wood, Sam Nivola e Patrick Schwarzenegger, ha ottenuto otto nomination agli Emmy per la migliore recitazione.