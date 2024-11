La giusta causa: dal cast al finale, le curiosità sul film con Sean Connery

Gli anni Novanta sono stati un decennio particolarmente importante per il genere thriller. In quegli anni, infatti, hanno calcato il grande schermo alcuni titoli particolarmente importante nel ridefinire i canoni e le caratteristiche di tale tipologia di racconti. Tra i più affascinanti vi è senza dubbio La giusta causa, arrivato al cinema nel 1995 per la regia di Arne Glimcher. Come in Schegge di paura, anche in questo caso vi è un condannato a morte di cui occorre provare l’innocenza, se si rivelerà davvero innocente. Teso e avvincente come ogni thriller dovrebbe essere, quest’opera trae in realtà ispirazione da un testo preesistente.

Il film è infatti un libero adattamento dell’omonimo romanzo di John Katzenbach, pubblicato nel 1992 e da subito divenuto un grande successo. Era dunque prevedibile dunque che, come già accaduto per altri libri di quest’autore, anche questo divenisse un film. A volerlo particolarmente fu il premio Oscar Sean Connery, che decise di svolgere anche il ruolo di produttore esecutivo. Con il suo supporto, anche altri si interessarono al progetto, permettendo così che prendesse vita. Pur se non accolto in modo positivo al momento della sua uscita, La giusta causa ha guadagnato ammiratori nel corso del tempo, che ritrovano qui in particolare un avvincente studio dei personaggi.

Powered by

Tra depistaggi, indizi e verità da svelare, ancora oggi questo film dimostra un certo fascino. A conferirgli ulteriore valore vi sono naturalmente anche le interpretazioni degli attori protagonisti, nomi di grande livello e tra i più apprezzati di quegli anni. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative a questo. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e al cast di attori. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di La giusta causa

Protagonista del film è Paul Armstrong, un professore liberale di Harvard ed ex avvocato di successo. Nel corso della sua lunga carriera questi si è sempre battuto per l’abolizione della pena capitale, ma ormai da anni si è ritirato ad una vita pacifica e isolata. A chiamarlo nuovamente all’azione, però, vi è un’anziana donna di colore, la quale chiede all’avvocato di occuparsi di un caso molto particolare. Il nipote di lei, Bobby Earl Ferguson è infattti stato accusato in Florida di aver stuprato e ucciso una bambina di dieci anni. Inizialmente non interessato al caso, Paul cambia idea nel momento in cui Bobby afferma di essere stato indotto con la forza ad una confessione.

Giunto sul luogo, Paul si trova però a dover fare i conti con l’agente afroamericano Tanny Brown, il quale è stato da Bobby accusato di essere il suo seviziatore. Brown è certo della colpevolezza dell’uomo e non vede di buon occhio il fatto che Paul sia lì per convincere del contrario, provando quello che per lui è il falso. L’avvocato dovrà dunque prima di tutto relazionarsi con l’agente, cercando di svolgere le indagini in modo imparziale. Tutto ciò in cui si imbatte, lo porta a credere che Bobby sia realmente innocente. Per dimostrarlo, però, avrà bisogno di ulteriori certezze prima che sia troppo tardi.

Il cast del film

Grande amico del regista, il premio Oscar Sean Connery accettò di recitare in questo film nei panni di Paul Armstrong, rifiutando di conseguenza il ruolo di re Edward I in Braveheart – Cuore impavido. Per prepararsi al ruolo, l’attore ha studiato attentamente il mestiere, al fine di poter risultare credibile nella sua interpretazione. Accanto a lui, nei panni dell’agente Terry Brown, vi è invece l’attore Laurence Fishburne. Questi diventerà poi celebre per il ruolo di Morpheus in Matrix, un personaggio inizialmente proposto proprio a Connery ma da lui rifiutato poiché non compreso appieno. L’attrice Kate Capshaw, celebre per il film Indiana Jones e il tempio maledetto, interpreta qui il ruolo di Laurie Prentiss Armstrong, moglie di Paul.

Nei panni di Bobby Earl Ferguson, il ragazzo accusato di omicidio, vi è l’attore Blair Underwood, celebre per la serie Quantico. Originariamente però, il ruolo era stato offerto a Will Smith, che aveva rifiutato per via di altri impegni. La celebre attrice Ruby Dee compare invece nei panni dell’anziana nonna di Bobby. Christopher Murray è il detective T. J. Wilcox, collega di Brown. Nel film compare anche una giovanissima Scarlett Johansson, qui al suo secondo film, nei panni di Katie Armstrong, la figlia del protagonista. L’attore Ed Harris, celebre per film come The Truman Show, The Hours e Snowpiercer è invece Blair Sullivan, sospettato da Paul di essere il vero omicida.

Il finale del film

Verso il finale, Armstrong e Brown perseguono Ferguson, poiché l’avvocato sospetta che Ferguson abbia rapito sua moglie e sua figlia. La motivazione di Ferguson si rivela essere il desiderio di vendetta verso la moglie di Armstrong, Laurie: era lei la pubblica accusa in un precedente processo per stupro contro di lui. Ferguson dice di essere stato assolto per un problema tecnico ma che è stato brutalizzato e castrato in carcere, oltre a essere cacciato da Cornell e aver perso una borsa di studio: un fatto, questo, che ha rovinato così la sua vita e il suo futuro.

Nelle paludi locali, Armstrong trova sua moglie e sua figlia in una piccola baracca, dove appare subito Ferguson. I piani di Ferguson includono in qualche modo lo stupro e poi l’omicidio della moglie e della figlia di Armstrong per poi fare sparire i cadaveri. In un momento critico, Brown riappare (dopo essere stato attaccato e apparentemente ucciso da Ferguson). Lui e Armstrong si uniscono, riuscendo a ferire Ferguson, che cade in acqua e viene sbranato da un alligatore. La famiglia di Armstrong è così salva e il film può concludersi al meglio.

Il trailer e dove vedere il film in streaming e in TV

Sfortunatamente il film non è presente su nessuna delle piattaforme streaming attualmente attive in Italia. È però presente nel palinsesto televisivo di sabato 16 novembre alle ore 21:00 sul canale Iris. Di conseguenza, per un limitato periodo di tempo sarà presente anche sulla piattaforma Infinity Play, dove quindi lo si potrà vedere anche oltre il momento della sua messa in onda. Basterà accedere alla piattaforma, completamente gratuita, per trovare il film e far partire la visione.

Fonte: IMDb