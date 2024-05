La madre della sposa: uno sguardo completo alla caotica commedia matrimoniale di Netflix

Non molto tempo dopo l’uscita di Irish Wish di Lindsay Lohan, Netflix ha messo in onda un’altra commedia sentimentale a tema matrimoniale. La madre della sposa ha come protagonista Brooke Shields, che non solo si commuove nel vedere la sua bambina sposarsi con la persona che ama durante un matrimonio di destinazione in Thailandia, ma è anche mortificata nel sapere che il futuro suocero di sua figlia è l’uomo che le ha spezzato il cuore quando era al college. Con le famiglie della sposa e dello sposo che soggiornano su un’isola in vista della cerimonia, sarà difficile per la protagonista lasciarsi il passato alle spalle se il suo ex fidanzato è ovunque lei vada.

Dato che l’estate è considerata la stagione dei matrimoni, questa commedia romantica non potrebbe uscire in un momento migliore. Oltre alla Shields, il film vanta un cast stellare, con Miranda Cosgrove, ex allieva di iCarly, che interpreta la futura sposa. Se vi state chiedendo quando uscirà il progetto, i dettagli della trama e altri retroscena, ecco una guida dettagliata con tutto ciò che c’è da sapere sul film originale Netflix La madre della sposa.

Chi recita in La madre della sposa?

Come già detto, l’attrice di Laguna Blu interpreta Lana, ovvero la madre della sposa. Non è la prima volta che l’attrice collabora con Netflix per una commedia sentimentale. Nel 2021 ha recitato in Un castello per Natale, in cui interpretava un’autrice che si reca in Scozia e si innamora di un castello (e presto anche del burbero duca che lo possiede). In un’intervista con TUDUM, ha parlato dell’esperienza di legame con Miranda Cosgrove sul set del suo nuovo film:

“Mi sono resa conto che la base di queste relazioni è l’amore e il rispetto e che ci sono dei dolori di crescita che derivano da questo, che è quello di cui parla il film“, ha detto la Shields a Netflix. “Per lo più si trattava di passare tutto quel tempo l’uno con l’altra e di ridere l’uno con l’altra, e lei è così adorabile e composta. Abbiamo capito che eravamo al sicuro per essere noi stessi“.

L’ex allieva di iCarly interpreta Emma, la figlia di Lana e futura sposa. È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che l’attrice ha recitato in una commedia romantica. Dopo tutto, è stata impegnata fino all’anno scorso nelle riprese del reboot di iCarly e ha lavorato soprattutto come doppiatrice nell’amato franchise di animazione Cattivissimo Me. La Cosgrove è ancora meglio conosciuta per i suoi precedenti ruoli sullo schermo in The School of Rock e Drake and Josh.

Benjamin Bratt interpreta Will, vecchia fiamma di Lana, che sarà il futuro suocero di Emma. L’attore ha contribuito a diverse serie televisive nel corso degli anni in produzioni come Poker Face e Law & Order. Tuttavia, gli appassionati di commedie sentimentali lo ricorderanno probabilmente come l’agente di polizia Eric Matthews, interesse amoroso di Sandra Bullock in Miss Congeniality.

Anche Chad Michael Murray, l’ex star di One Tree Hill, recita in La madre della sposa nel ruolo di Lucas, un medico in vacanza in Thailandia nella stessa settimana in cui si svolge la festa di matrimonio di Emma. Il personaggio offrirà una distrazione a Lana, che sta cercando di dimenticare Will.

Altri nomi che fanno parte del cast sono Rachael Harris nel ruolo della migliore amica di Lana, Janice, Sean Teale nel ruolo del fidanzato di Emma, RJ, Wilson Cruz nel ruolo del fratello di Will, Scott, e Michael McDonald nel ruolo del marito di Scott, Clay.

Qual è La trama di La madre della sposa?

Ecco la trama della commedia romantica:

“Mother of the Bride è una commedia degli errori generazionale. Quando Emma, la figlia di Lana, torna da un anno all’estero a Londra, lancia una notizia bomba alla madre: sta per sposarsi. Su un’isola. Il mese prossimo! Le cose peggiorano solo quando Lana scopre che l’uomo misterioso che ha rubato il cuore di sua figlia è il figlio dell’uomo che ha spezzato il suo anni prima”.

Chi ha girato “La madre della sposa”?

Dopo aver diretto molti film amati dei primi anni 2000, come Mean Girls, Freaky Friday e Ghosts of Girlfriend’s Past, Mark Waters ha occupato la poltrona di regista della nuova commedia romantica di Netflix. Robin Bernheim si è occupato della sceneggiatura e della produzione esecutiva del film. I suoi precedenti crediti di scrittura includono due noti franchise natalizi di Netflix: The Princess Switch e A Christmas Prince.

Shields, Amanda Philips (The Knight Before Christmas), Jimmy Townsend (Falling for Christmas), Vince Balzano (Irish Wish) e Oliver Ackerman (The 5th Wave) sono anche produttori esecutivi di La madre della sposa, mentre Brad Krevoy (When Calls the Heart) è il produttore principale del progetto.

Dove è stato girato “La madre della sposa”?

La nuova commedia romantica di Netflix è stata girata in loco, il che significa che le vedute panoramiche della Thailandia non erano in green screen. Il cast e la troupe hanno girato il film a Phuket, una delle isole più grandi del Paese. Altre location che sono state avvistate in Mother of the Bride sono Phang Nga Bay (l’ambientazione di una romantica gita in yacht) e Ko Panyi.

In un’intervista a People, la Cosgrove ha raccontato la sua esperienza di riprese:

“Abbiamo trascorso praticamente ogni giorno insieme nelle sei settimane di riprese in Thailandia. E una delle cose speciali della realizzazione del film è stata che, dato che eravamo tutti così lontani da casa e in un posto nuovo, mi sembra che ci siamo conosciuti tutti molto velocemente“.