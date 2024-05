Film d’amore: i più belli di sempre, da vedere e da non perdere

Non manca molto alla primavera, la stagione dell’amore, durante la quale ci si scopre, si esce, ci si sente pieni di vita. Decisamente il momento più adatto a risvegliare un po’ di romanticismo (o la nostra voglia di romanticismo). E cosa c’è di meglio di un buon film d’amore per farlo? Ecco la nostra lista dei film d’amore più belli di sempre.

Film d’amore: i più belli

Casablanca, Michael Curtiz (1942).

Cominciamo con il classico dei classici dei film d’amore Casablanca. L’amore contrastato e sofferente tra Rick e Ilsa attraversa gli anni e i continenti. Bianco e nero classico, dialoghi memorabili, due protagonisti bellissimi e una fuga dai nazisti. Nel film Casablanca, 1941: la città pullula di profughi che tentano di ottenere il visto per gli Stati Uniti d’America. Prima di venir catturato dalla polizia coloniale francese, Ugarte affida a Rick, proprietario del Café Américain, alcune lettere di transito in bianco sottratte a due tedeschi uccisi.

Se mi lasci ti cancello, Michel Gondry (2004)

Se mi lasci ti cancello è l’incredibile fantasia di Gondry si combina con la geniale intricatezza della mente di Charlie Kaufman, e con la recitazione eccezionale di Jim Carrey. Una storia d’amore sui rimpianti delle storie finite male, ma anche sul loro valore. Nel film Clemetine, stanca del rapporto con Joel, si fa asportare dalla mente la parte relativa alla loro storia. Quando lui lo scopre, fa lo stesso, ma durante il procedimento cambia idea.

Titanic, James Cameron (1997)

L’amore tragico per eccellenza dopo quello di Romeo e Giulietta. Un evento eccezionale e un amore eccezionale, passionale, che sfida le convenzioni e la società. Nel film Il transatlantico Titanic, considerato un gioiello tecnologico ed il più lussuoso piroscafo da crociera mai realizzato, salpa dall’Inghilterra il dieci aprile del 1912 con oltre 1500 passeggeri a bordo per il suo viaggio inaugurale. I viaggiatori sono collocati in tre classi, riflesso delle differenze sociali.

Lei, Spike Jonze (2014)

L’amore ai tempi della tecnologia. Cosa significa amarsi? Crescere insieme? Soffrire insieme? Spike Jonze prova a rispondere a queste domande con un film in cui uno dei due personaggi è solamente “una voce in un computer”. Nel film Uno scrittore solitario instaura un’improbabile relazione con il suo nuovo sistema operativo che è programmato per soddisfare qualsiasi suo desiderio.

Film d’amore da vedere





Harry ti presento Sally, Rob Reiner (1977)

Una storia d’amore che ti tiene sulle spine? Quella di due migliori amici che sembrano destinati a stare insieme. E tutti lo sanno tranne loro. Nel film La relazione tra Harry e Sally, conosciutisi casualmente ai tempi dell’università durante un viaggio terribile per entrambi, si evolve nel corso degli anni, sebbene l’uomo sia convinto che non possa esistere amicizia tra un uomo e una donna.

Il laureato, Mike Nichols (1967)

Amore e seduzione in questo classico dalla colonna sonora di Simon e Garfunkel. Una storia di crescita, quella di un ragazzo appena uscito dal college che sa tutto tranne che cosa farà della propria vita. La distrazione: la relazione con l’annoiata casalinga Mrs. Robinson. Nel film Benjamin Braddock, rampollo di una ricca famiglia americana, torna a casa dopo il conseguimento della laurea e si innamora di una ragazza.

Io e Annie, Woody Allen (1977)

E’ forse il film più famoso di Woody Allen e senza dubbio uno dei migliori. Scritto, diretto e interpretato da Allen, il film del 1977 vede protagonista una raggiante Diane Keaton. Imperdibile. Nel film Un noto commediografo newyorkese e una ragazza con aspirazioni artistiche s’innnamorano e condividono le proprie nevrosi. Un noto commediografo newyorkese e una ragazza con aspirazioni artistiche s’innnamorano e condividono le proprie nevrosi.

Notting Hill, Roger Michell (1999)

Uno dei classici contemporanei dei film d’amore: Notting Hill. I dialoghi vivaci e divertenti di Richard Curtis si combinano alla storia d’amore sognata da tutti: quella con una celebrità. Una favola contemporanea, fatta di fantasie e di quotidianità dell’amore al tempo stesso. Nel film A Notting Hill il timido William è proprietario di un negozietto di libri dove un giorno entra Anna, diva di Hollywood, e tra i due scatta il colpo di fulmine.

Vacanze romane, William Wyler (1953)

Vacanze romane è il film con Audrey Hepburn e Gregory Peck, esempio perfetto di commedia romantica brillante, diretta da William Wyler. Il film si ricorda, nell’immaginario pubblico, anche per il taglio di capelli molto corto che vi sfoggia la protagonista, che all’epoca divenne di moda. Nel film Sopraffatto da un programma fitto di appuntamenti in giro per l’Europa, la principessa Ann fugge per una notte a Roma. Incontra così il giornalista americano Joe Bradley che la porta nel proprio appartamento.

500 giorni insieme, Marc Webb (2009)

Un film graziosissimo sulle gioie e sui tormenti dell’amore. Memorabile ed esilarante è la scena in cui Tom balla per strada dopo aver passato la notte con la bellissima Summer. Nel film Tom è un giovane scrittore che crede ancora nel colpo di fulmine e si innamora perdutamente di Sole, la bellissima nuova segretaria del capo, che invece non crede nel rapporto duraturo. Ma 500 giorni della loro storia stravagante e bizzarra rivelano che la strada per la felicità può essere imprevedibile.

Moonrise Kingdom, Wes Anderson (2012).

Chi l’ha detto che gli amori d’infanzia non sono intensi e romantici come quelli dell’età adulta? Wes Anderson combina sentimenti puri e senza pregiudizi, una fuga d’amore e la sua impeccabile ed estrosa estetica. E tanti piccoli momenti di scoperta e tenerezza. Nel film Sam e Suzy si conoscono casualmente ad una recita ed è subito colpo di fulmine! Si innamorano al punto di decidere di scappare insieme, lontano. Architettano il piano nel minimo dettaglio. I cittadini sono sconvolti e la fuga dei ragazzi getta nel caos l’intera comunità. Mentre le autorità li cercano, altre inaspettate e divertenti vicende metteranno completamente a soqquadro l’intera isola!

Manhattan, Woody Allen (2006).

Woody Allen è un personaggio controverso, soprattutto ultimamente. Ma Manhattan è un capolavoro di estetica del romanticismo, fatto di dialoghi raffinati ma che vengono dal cuore, inquadrature memorabili come quella della panchina sul fiume all’alba e una colonna sonora sontuosa e romantica. Nel film Un autore televisivo, divorziato e in una relazione con una ragazza adolescente, si innamora dell’amante di un amico sposato.

Susanna!, Howard Hawks (1938)

E’ il capolavoro della screwball comedy con protagonista l’inarrestabile Katharine Hepburn e un mansueto Cary Grant. Si ride a crepapelle e si fa un tifo sfrenato per questa coppia decisamente insolita ma bene assortita! Un giovane zoologo, timido e studioso, si incontra casualmente con una ragazza capricciosa e balzana. Questa lo trascina in una serie di avventure ridicole, finendo per presentarlo sotto una pessima luce a persone importanti. Nel film Un giovane zoologo, timido e studioso, si incontra casualmente con una ragazza capricciosa e balzana. Questa lo trascina in una serie di avventure ridicole, finendo per presentarlo sotto una pessima luce a persone importanti.

Colazione da Tiffany, Blake Edwards (1961)

Colazione da Tiffany è il film diretto da Blake Edwards, con Audrey Hepburn e George Peppard, tratto dall’omonimo romanzo del 1958 di Truman Capote. Il film è entrato nella leggenda per l’interpretazione della Hepburn e anche per la colonna sonora guidata da Moon River. Il film è un vero e proprio classico del genere romantico. In un condominio di Manhattan si incontrano lo squattrinato scrittore Paul e l’affascinante Holly, che è alla continua ricerca di un uomo facoltoso da sposare. Nel film In un condominio di Manhattan si incontrano lo squattrinato scrittore Paul e l’affascinante Holly, che è alla continua ricerca di un uomo facoltoso da sposare.

Le pagine della nostra vita, Nick Cassavetes (2005)

Basato sull’omonimo romanzo di Nicholas Sparks, è diretto da Nick Cassavetes e vede protagonisti Ryan Gosling e Rachel McAdams, che grazie alla loro grande alchimia hanno reso celebre il film. Nel film In una casa di riposo un uomo racconta ad una donna la storia di un grande amore tra due giovani nella North Carolina degli anni quaranta. Nel film In una casa di riposo un uomo racconta ad una donna la storia di un grande amore tra due giovani nella North Carolina degli anni quaranta.

Via col vento, Victor Fleming (1939)

Via col vento di Victor Fleming è il film di maggior successo nella storia del cinema. La sua storia racconta di Rossella O’Hara e della sua lotta per essere una donna indipendente, nonostante la mentalità di allora la volesse sposata a tutti i costi. Nel film Una ragazza del Sud sopravvive alla guerra di Secessione e a due mariti, ma perde il solo uomo di cui era innamorata. Una ragazza del Sud sopravvive alla guerra di Secessione e a due mariti, ma perde il solo uomo di cui era innamorata.

Film d’amore da non perdere: una lista

Questione di tempo, Richard Curtis (2013)

Scritto e diretto da Richard Curtis è un film del 2013 che racconta la storia di Tim, che scopre di aver ereditato il potere del padre di poter viaggiare indietro nel tempo. Comincia ad usare il suo potere per ragioni molto futili, ma con il tempo capirà qual è il vero valore di questo dono. Tim non può cambiare la storia ma può cambiare quel che accade e che è accaduto nella sua vita, perciò decide di rendere il suo mondo migliore … trovandosi una fidanzata. Sfortunatamente questa impresa non sarà facile come potrebbe sembrare.

Love Actually, Richard Curtis (2004)

Scritto e diretto da Richard Curtis è una famosissima commedia natalizia in cui le vite di londinesi, bambini, adulti, giovani e anziani, si intrecciano e in cui, alla fine, ognuno, troverà “davvero l’amore”. Nella città di Londra le storie di nove personaggi si intrecciano per raccontare la complessità dei rapporti umani e dell’amore.

Pretty Woman, Gary Marshall (1990)

Pretty Woman di Garry Marshall è la storia di Vivian, che da prostituta disincantata trova l’amore della sua vita in un ricco, affascinante e solitario uomo d’affari, proprio come capitò a “quella gran culo di Cenerentola”. Nel film Dietro l’aspetto affascinante e una solida fama di rubacuori, Edward Lewis nasconde un’abilità straordinaria e senza scrupoli nel campo della finanza. La sua specialità è comprare aziende dissestate, risanarle e rivenderle a caro prezzo. Una sera, a Hollywood, conosce casualmente Vivian Ward, una prostituta. Lei ha bisogno di soldi e lui di una donna che lo accompagni nei suoi pranzi di lavoro.

Insonnia d’amore, Nora Ephron (1993)

Insonnia d’amore mette insieme una delle coppie più collaudate degli anni ’80/’90, Tom Hanks e Meg Ryan, che hanno fatto sognare e innamorare tantissimi spettatori. Alla regia Nora Ephron. Nel film Jonah ricorre a un programma radiofonico per trovare una compagna al padre, vedovo inconsolabile. Nell’ascoltare la trasmissione, una giornalista si commuove e gli scrive una lettera.

Dirty Dancing, Emile Ardolino (1987)

Dirty Dancing è il racconto di formazione della giovane Baby che prende coscienza dei suoi sentimenti e del suo corpo grazie all’amore di Johnny. Il film è chiaramente un monumento alla bellezza e alle doti atletiche e danzerecce di Patrick Swayze. Nel film La diciassettenne Baby è costretta a trascorrere le vacanze estive in un resort a Catskils insieme alla sua famiglia. Johnny, un istruttore di danza, la sceglie per partecipare con lui a un importante spettacolo e tra i due nasce una storia d’amore.

Prima dell’alba (1995), Prima del tramonto (2004) e Before Midnight (2013), Richard Linklater

Jesse, venticinquenne statunitense, e Celine, ventitreenne francese, si conoscono su un treno diretto a Vienna. Jesse, il mattino dopo, dovrebbe ripartire con l’aereo alla volta di casa, mentre la ragazza dovrebbe proseguire, con lo stesso treno, verso Parigi. Tuttavia, poco prima di salutarla, Jesse la invita a sostare con lui a Vienna per una notte e la convince a scendere dal treno. Tra i due nasce un sentimento, che li porterà a trascorrere l’intera notte in giro per la città, tra dialoghi, poesie, strade e piazze. I due sequel li ritrovano ad anni di distanza, profondamente cambiati come persone ma con ancora un forte sentimento l’uno per l’altro.

La vita di Adèle, Abdellatif Kekiche (2013)

Il film di Abdellatif Kechiche racconta la vita della giovane protagonista, alla ricerca della sua identità, anche attraverso un amore travolgente che la cambierà profondamente come persona e come donna. Nel film, ua ragazza francese ha una relazione piena di passione ed emozioni con una donna più grande incontrata in un bar di lesbiche. Il loro rapporto le cambierà per sempre. Vincitore della Palma d’oro al festival di Cannes, è uno dei film d’amore più intensi e passionali degli ultimi decenni.

Quattro matrimoni e un funerale, Mike Newell (1994)

Quattro matrimoni e un funerale di Mike Newell è una commedia inglese paradigma del genere, con uno scatenato Hugh Grant che fa coppia con una meravigliosa Andie McDowell. Nel film Charles (Hugh Grant) è un inguaribile donnaiolo, che per nulla al mondo sembra voler rinunciare alla propria libertà e alla bellezza della conquista, almeno finché, durante il matrimonio degli amici Angus e Laura, non incontra la bellissima e seducente Carrie (Andie MacDowell), con cui passa una notte indimenticabile.

Chiamami col tuo nome, Luca Guadagnino (2017)

Tratto dall’omonimo romanzo di Andrè Aciman, il fil è ambientato nell’estate del 1983 nel nord dell’Italia, ed Elio Perlman (Timothée Chalamet), un precoce diciassettenne americano, vive nella villa del XVII° secolo di famiglia passando il tempo a trascrivere e suonare musica classica, leggere, e flirtare con la sua amica Marzia (Esther Garrel). Un giorno, arriva Oliver (Armie Hammer) un affascinante studente americano di 24 anni, che il padre di Elio ospita per aiutarlo a completare la sua tesi di dottorato. In un ambiente splendido e soleggiato, Elio e Oliver scoprono la bellezza della nascita del desiderio, nel corso di un’estate che cambierà per sempre le loro vite.

I segreti di Brokeback Mountain, Ang Lee (2005)

I segreti di Brokeback Mountain è tra i film più amati e famosi di Ang Lee, vincitore di numerosi premi Oscar e che racconta la struggente e proibita storia d’amore tra due cowboy del Wyoming negli anni ’60. Ennis e Jack sono infatti due giovani mandriani che si incontrano in quanto inviati come mandriani di pecore ai piedi della Brokeback Mountain. Tra i due, soli per tutta l’estate, nasce un rapporto molto intenso, fatto di sincerità e cameratismo, al quale non è estraneo il sesso. Quando al termine della stagione devono separarsi, i due sanno di non poter più fare a meno l’uno dell’altro.

La La Land, Damien Chazelle (2017)

Grazie a questo titolo, Damien Chazelle è diventato il più giovane ad aver vinto un premio Oscar come migliore regista. Il film vede protagonisti Mia e Sebastian (Emma Stone e Ryan Gosling) mentre inseguono i loro sogni nella città degli angeli. Ma quando iniziano ad arrivare i primi successi, i due si dovranno confrontare con delle scelte che metteranno in discussione il loro rapporto. La minaccia più grande sarà rappresentata proprio dai sogni che condividono e dalle loro ambizioni professionali.

Shakespeare in Love, John Madden (1998)

Shakespeare in Love è il punto più alto della carriera da attrice di Gwyneth Paltrow, film che le è valso anche un premio Oscar come migliore protagonista. Racconta la storia della tormentata composizione di Romeo e Giulietta, da parte di un Will Shakespeare in piena crisi creativa. Quella che doveva essere una commedia è diventato poi uno dei drammi più belli e famosi della storia.

The Big Sick, Michael Showalter (2017)

Basato sulla vera storia degli sceneggiatori del film e coppia nella vita, Emily V. Gordon e Kumail Nanjiani, il film racconta tutto ciò che l’aspirante comico pakistano Kumail e la sua fidanzata americana Emily hanno dovuto affrontare per superare i pregiudizi delle rispettive famiglie e 1.400 anni di antiche tradizioni. Una commedia romantica, divertente e commovente, ricca di idee e battute sulla diversità culturale, i matrimoni combinati e le relazioni/reazioni delle rispettive famiglie.

Carol, Todd Haynes (2015)

Sei nomination agli Oscar, Miglior Attrice Protagonista e Miglior Attrice non Protagonista, Carol è il nuovo film di Todd Haynes, con la Premio Oscar Cate Blanchett e Rooney Mara. La storia è quella di Therese Belivet, una ventenne che lavora come impiegata in un grande magazzino a Manhattan sognando una vita più gratificante. Un giorno incontra Carol, una donna attraente intrappolata in un matrimonio di convenienza e senza amore. Tra loro scatta immediatamente un’intesa, e l’innocenza del loro primo incontro piano piano svanisce al progressivo approfondirsi del loro legame.

Film d’amore recenti

Fabbricante di lacrime (2024)

Nica vive in un orfanotrofio dove gira la leggenda del fabbricante di lacrime, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce degli uomini. Un giorno la ragazza viene finalmente adottata, ma insieme a lei viene preso anche Rigel, che la odia.

The Idea of You (2024)

The Idea of You (la nostra recensione) La storia di Solène Anne Hathaway, una madre single quarantenne che inizia un’inaspettata storia d’amore col ventiquattrenne Hayes Campbell, cantante degli August Moon, la boy band più sexy del mondo.

It ends with us. Siamo noi a dire basta – It Ends with Us (2024)

Film d’amore americano di prossima uscita diretto da Justin Baldoni e scritto da Christy Hall, basato sull’omonimo romanzo del 2016 di Colleen Hoover. Nel cast Blake Lively, Baldoni, Jenny Slate, Hasan Minhaj, Amy Morton e Brandon Sklenar.

Da te o da me (2023)

Debbie e Peter sono migliori amici, nonché completi opposti. Debbie è una mamma abitudinaria di Los Angeles, Peter ha una vita frenetica a New York. Tutto cambia quando i due si scambiano casa e vita per una settimana. Reese Witherspoon e Ashton Kutcher, principi della commedia romantica, recitano insieme in questo tenero racconto di due persone agli opposti destinate ad incontrarsi e influenzarsi positivamente a vicenda.

Passages (2023)

Il regista Tomas va a letto con una donna, Agathe, l’ultimo giorno di riprese a Parigi. L’uomo ne parla orgogliosamente al marito Martin. Tra Tomas, Agathe e Martin nasce una relazione narcisistica piena di passione, ma anche di gelosia.

Fidanzata in affitto (2023)

Sul punto di perdere la sua casa d’infanzia, una donna disperata accetta di frequentare l’impacciato e introverso figlio diciannovenne di una ricca coppia prima che lui parta per l’università. La sfida, però, si rivela più ardua del previsto.

Fingernails – Una diagnosi d’amore (2023)

Anna e Ryan hanno trovato il vero amore grazie a una nuova e controversa tecnologia. Ma Anna non ne è molto sicura, aoprattutto quando accetta un lavoro all’Istituto Love Test e incontra Amir.

Licorice Pizza (2022)

Licorice Pizza è La storia di Alana Kane e Gary Valentine, che crescono e si innamorano nella San Fernando Valley del 1973, in California. Il film segue i loro primi passi esitanti sulla via dell’amore. Un nuovo gioiello firmato da Paul Thomas Anderson, che realizza qui il suo film più dolce, romantico e divertente.

West Side Story (2021)

Diretto da Steven Spielberg, il film West Side Story ha per protagonisti due adolescenti di diverse origini etniche che si innamorano nella New York degli anni 50. Una rivisitazione del leggendario musical West Side Story sullo scontro tra due bande di strada di New York.

Palm springs, Max Barbakow (2020)

Mentre è bloccato a un matrimonio a Palm Springs, Nyles incontra Sarah, damigella d’onore e pecora nera della famiglia. Dopo essere stata salvata da un brindisi disastroso, Sarah inizia ad essere attratta da Nyles e dal suo nichilismo insolito. Ma quando il loro incontro improvvisato è ostacolato da un’interruzione surreale, anche Sarah deve cominciare ad abbracciare l’idea che nulla ha davvero importanza e cominciare a… vivere come se non ci fosse un domani!

After 2, Roger Kumble (2020)

Sequel del film After, è uscito su Prime Video nel 2020. Dopo la loro rottura, Hardin (Hero Fiennes Tiffin) e Tessa (Josephine Langford) cercano di andare avanti ognuno per la propria strada. Mentre Hardin torna a perdersi in cattive abitudini, Tessa, forte della sicurezza acquisita, inizia a frequentare lo stage dei suoi sogni alla casa editrice Vance dove attira l’attenzione del suo collega Trevor, il ragazzo perfetto col quale intraprendere una relazione. Tessa, però, nonostante questo nuovo incontro, non riesce a togliersi dalla testa Hardin.

Endless, Scott Speer (2020)

Teendrama diretto dal regista Scott Speer reduce dal successo de Il sole a mezzanotte. I protagonisti di questo nuovo racconto sono Riley e Chris, giovani e innamorati, separati da un tragico incidente d’auto. Mentre Riley combatte con i suoi sensi di colpa, Chris è bloccato in un limbo. Miracolosamente, i due trovano un modo per connettersi. In una storia d’amore che trascende la vita e la morte, sia Riley che Chris sono costretti a imparare la lezione più difficile di tutte: dirsi addio.

Film d’amore del 2019

La Belle Époque, Nicolas Bedos (2019)

Daniel Auteuil è Victor, un uomo all’antica che odia il presente digitale. Quando un eccentrico imprenditore, grazie all’uso di scenografie cinematografiche, comparse e un po’ di trucchi di scena, gli propone di rivivere il giorno più bello della sua vita, Victor non ha dubbi. Sceglie di tornare a Lione il 16 maggio del 1974: il giorno in cui ha incontrato la donna della sua vita. Una sceneggiatura da Oscar per un cast all-star, da Fanny Ardant a Pierre Arditi, da Guillaume Canet alla rivelazione di Cannes 2019 Doria Tillier. Una regia elegante e un ritmo sorprendente, capace di far ridere ed emozionare il pubblico di ogni età.

Un Giorno di Pioggia a New York, Woody Allen (2019)

Woody Allen torna alla commedia romantica e lo fa in grande stile con Un Giorno di Pioggia a New York. Sullo sfondo di una irresistibile New York, una coppia di giovani fidanzati è alle prese con improbabili incontri che cambieranno il corso di un weekend romantico, mandandolo in fumo. Un cast d’eccezione diretto magistralmente da Woody Allen. Tra i protagonisti il candidato all’Oscar Jude Law, il candidato all’Oscar Timothée Chalamet, le giovani star Selena Gomez ed Elle Fanning.

After, Jenny Cage (2019)

Basato sul romanzo best seller di Anna Todd, che è diventato un fenomeno sensazionale come fan fiction su Wattpad, After racconta la storia di Tessa (Langford), studentessa e figlia modello, con all’attivo una relazione di lunga data con un fidanzato dolce e affidabile. Al primo anno di college, Tessa sembra avere un futuro già scritto, ma le coordinate del suo mondo così sicuro e protetto cambiano radicalmente quando incontra il misterioso Hardin Scott, un ragazzo arrogante e ribelle e allo stesso tempo magnetico, che le fa mettere in dubbio tutto ciò che pensava di sapere di se stessa e quello che vuole realmente dalla vita.

Piccole Donne, Greta Gerwig (2019)

La sceneggiatrice e regista Greta Gerwig ha realizzato il film Piccole Donne basato sia sul romanzo classico di Louisa May Alcott che sui suoi scritti, ripercorrendo avanti e indietro nel tempo la vita dell’alter ego dell’autrice, Jo March. Secondo la Gerwig, la tanto amata storia delle sorelle March – quattro giovani donne ognuna determinata a inseguire i propri sogni – è al tempo stesso intramontabile e attuale. Jo, Meg, Amy e Beth March, nel film sono interpretate rispettivamente da Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, ed Eliza Scanlen, con Timothee Chalamet nei panni del loro vicino Laurie.

Ritratto della giovane in fiamme, Celine Sciamma (2019)