Film romantici: i migliori titoli da vedere assolutamente

Se siete in cerca di romanticismo, e il mondo si è rivelato essere un posto deludente, perché non cercare conforto nel cinema? Quale momento migliore di una torrida giornata estiva passata in casa per sfuggire al caldo per recuperare i film romantici che non vedete da un po’: da soli, con le amiche, con l’anima gemella.

Che siate in cerca di un po’ di romanticismo sognatore, di film romantici adolescenziali, per ragazze, o film romantici da vedere e recuperare assolutamente, ecco i nostri consigli.

Film romantici da vedere

Cominciamo da “classici” dei film romantici: un po’ di classico romanticismo americano e un po’ all’inglese, che non fa mai male. Ma non solo classici anche film recenti che rappresentano che capisaldi del genere.

Film romantici per ragazze

Che siate in cerca di solitudine e allo stesso tempo conforto, o che abbiate voglia di passare una serata con le amiche, ecco due film romantici per ragazze che amerete sicuramente. Che vogliate piangere, o che vogliate cantare.

Titanic (1997) è il film di enorme successo e campione d’incassi scritto e diretto da James Cameron . un colossal storico e drammatico interpretato da Leonardo DiCaprio e Kate Winslet nei ruoli di Jack e Rose, due membri di differenti classi sociali che s’innamorano durante il tragico viaggio inaugurale della durata di 4 giorni in mezzo all’oceano atlantico del RMS Titanic, il quale come noto finirà in tragedia.

Film romantici in streaming su Netflix

Siete in cerca di film romantici in streaming su Netflix? Bene, munitevi di popcorn, divano, e accendete il computer:

Fabbricante di lacrime (2024) – Nica vive in un orfanotrofio dove gira la leggenda del fabbricante di lacrime, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce degli uomini. Un giorno la ragazza viene finalmente adottata, ma insieme a lei viene preso anche Rigel, che la odia.

Raccontami di un giorno perfetto (2020). Dopo essersi incontrati, due adolescenti hanno difficoltà a superare i traumi del loro passato. Entrambi scoprono che anche i momenti più piccoli possono significare qualcosa.

Film romantici più belli

Tra i film romantici più belli di sempre, ci sono due storie d’amore LGBT. Storie nuove, che aspettavano di essere raccontate. Film romantici pieni di passione e sentimenti irruenti, e due storie di crescita. Ecco due film che dovete vedere assolutamente:

Chiamami col tuo nome, Luca Guadagnino, 2017. È l’estate del 1983, e il diciassettenne Elio passa le vacanze in una villa nel nord Italia con i genitori. Qui arriva Oliver, un bel dottorando che lavora con il padre di Elio. In un paesaggio inondato di sole, Elio e Oliver si innamorano e scoprono la bellezza del desiderio. Uno dei film più belli degli ultimi anni, per tantissimi motivi.

La vita di Adèle, Abdellatif Kechiche, 2013. Una ragazzina del liceo, distaccata e dall’aria annoiata, incontra un’artista dai capelli blu. Tra le due si creeranno un legame e un desiderio intenso. La gioia della scoperta, l’impetuosità della passione, e le fatiche dell’amore. In un film controverso ma irripetibile.

Film romantici adolescenziali

Amori del liceo, storie di crescita, di amicizia, di sofferenza e di freschezza: ecco i film romantici adolescenziali che dovete vedere.

Colpa delle stelle (2014). Uno dei teen drama fenomeno degli ultimi anni, un film cauto e delicato. Parla di Hazel Grace Lancaster, una sedicenne nel bel mezzo della lotta contro il cancro incontra e si innamora di Gus Waters, un ragazzo che frequenta il suo gruppo di supporto per il cancro. I due si capiscono, hanno affrontato la stessa battaglia, e condividono lo stesso amore per i libri e lo stesso sarcasmo.

Film romantici recenti

Licorice Pizza (2022) La storia di Alana Kane e Gary Valentine, che crescono e si innamorano nella San Fernando Valley del 1973, in California. Il film segue i loro primi passi esitanti sulla via dell’amore. Un nuovo gioiello firmato da Paul Thomas Anderson , che realizza qui il suo film più dolce, romantico e divertente.

Film Romantici 2024

It ends with us. Siamo noi a dire basta – It Ends with Us è un film d’amore americano di prossima uscita diretto da Justin Baldoni e scritto da Christy Hall, basato sull’omonimo romanzo del 2016 di Colleen Hoover. Nel cast Blake Lively, Baldoni, Jenny Slate, Hasan Minhaj, Amy Morton e Brandon Sklenar.

Dopo gli eventi dell’estate, Ares e Raquel non riescono a trovare un modo per portare avanti la loro relazione e decidono di prendere strade diverse. Quando si rivedono in inverno, l’amore e l’attrazione che provano l’uno per l’altra sono innegabili. Musica – Un aspirante ideatore sinesteta deve fare i conti con un futuro incerto e barcamenarsi tra le pressioni sentimentali, familiari e culturali brasiliane, a Newark, in New Jersey.

– Un aspirante ideatore sinesteta deve fare i conti con un futuro incerto e barcamenarsi tra le pressioni sentimentali, familiari e culturali brasiliane, a Newark, in New Jersey. Art of Love – Dopo aver scoperto che il ladro d’arte che sta inseguendo senza sosta è il suo ex amante, Alin, una poliziotta che lavora nell’unità furti d’arte dell’Interpol, escogita un piano per catturarlo con le mani nel sacco.

– Dopo aver scoperto che il ladro d’arte che sta inseguendo senza sosta è il suo ex amante, Alin, una poliziotta che lavora nell’unità furti d’arte dell’Interpol, escogita un piano per catturarlo con le mani nel sacco. Upgraded – Amore, arte e bugie – Ana, aspirante stagista in campo artistico, riceve inaspettatamente un upgrade in prima classe sull’aereo che la porterà a Londra per un viaggio di lavoro dell’ultimo minuto con il suo capo.

Film Romantici 2023

Love Again – Film romantico-drammatico americano scritto e diretto da James C. Strouse. È il remake in lingua inglese del film tedesco SMS für Dich del 2016, a sua volta basato su un romanzo di Sofie Cramer. Il film è interpretato da Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan e Celine Dion, al suo primo film, che interpreta una versione romanzata di se stessa. Una giovane donna cerca di alleviare il dolore per la morte del fidanzato inviando messaggi romantici al suo vecchio numero di cellulare, e stringe un legame con l’uomo a cui il numero è stato riassegnato.

Fingernails – Una diagnosi d’amore – Anna e Ryan hanno trovato il vero amore grazie a una nuova e controversa tecnologia. Ma Anna non ne è molto sicura, aoprattutto quando accetta un lavoro all’Istituto Love Test e incontra Amir.

– Anna e Ryan hanno trovato il vero amore grazie a una nuova e controversa tecnologia. Ma Anna non ne è molto sicura, aoprattutto quando accetta un lavoro all’Istituto Love Test e incontra Amir. Perfect Addiction – L’allenatrice di pugilato Sienna scopre che il suo fidanzato, Jax, la tradisce con sua sorella. Jax è il campione di boxe in carica e Sienna decide di vendicarsi allenando l’unico uomo che può detronizzarlo.

– L’allenatrice di pugilato Sienna scopre che il suo fidanzato, Jax, la tradisce con sua sorella. Jax è il campione di boxe in carica e Sienna decide di vendicarsi allenando l’unico uomo che può detronizzarlo. La probabilità statistica dell’amore a prima vista – Hadley e Oliver iniziano lentamente ad innamorarsi su un volo da New York a Londra, ma si trovano costretti a dividersi alla dogana.

– Hadley e Oliver iniziano lentamente ad innamorarsi su un volo da New York a Londra, ma si trovano costretti a dividersi alla dogana. È colpa mia? – Noah deve lasciare la sua città, il fidanzato e gli amici e trasferirsi nella villa del nuovo ricco marito di sua madre. Lì incontra il suo nuovo fratellastro, Nick, e presto scopre che dietro l’immagine di un figlio modello, nasconde qualcosa.

– Noah deve lasciare la sua città, il fidanzato e gli amici e trasferirsi nella villa del nuovo ricco marito di sua madre. Lì incontra il suo nuovo fratellastro, Nick, e presto scopre che dietro l’immagine di un figlio modello, nasconde qualcosa. Da me o da te (2023) – Debbie e Peter sono migliori amici, nonché completi opposti. Debbie è una mamma abitudinaria di Los Angeles, Peter ha una vita frenetica a New York. Tutto cambia quando i due si scambiano casa e vita per una settimana.

Film romantici 2022

Empire of Light – Hilary è la direttrice di un cinema alle prese con la sua salute mentale, mentre Stephen è un nuovo impiegato che vuole evadere dalla vita di provincia. Insieme trovano un senso di appartenenza e sperimentano il potere curativo dell’arte.

– Hilary è la direttrice di un cinema alle prese con la sua salute mentale, mentre Stephen è un nuovo impiegato che vuole evadere dalla vita di provincia. Insieme trovano un senso di appartenenza e sperimentano il potere curativo dell’arte. Persuasione – Quando Frederick Wentworth torna nella sua vita, Anne Elliot deve scegliere se lasciarsi il passato alle spalle o se ascoltare il suo cuore e credere in una seconda possibilità.

Film romantici 2021

Sognando a New York – In The Heights (2021). A Washington Heights, New York, un caleidoscopio di sogni riunisce una comunità vivace e affiatata. All’incrocio di tutto questo c’è un simpatico e carismatico proprietario di un negozio di quartiere che spera, immagina e canta di una vita migliore.

Film romantici 2020

Il profumo dell’erba selvatica (2020). L’Irlanda rurale incornicia le dispute amorose tra la caparbia Rosemary e il timido Anthony, che non sa confessarle i suoi sentimenti.

Film romantici 2019

Un giorno di pioggia a New York (2019). Innamorato di New York, Gatsby decide di trascorrere nella metropoli un fine settimana insieme alla sua ragazza Ashleigh, aspirante giornalista. Comincia così per i due ragazzi un’indimenticabile e divertente avventura sotto la pioggia.

