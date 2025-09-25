La tomba delle lucciole: la spiegazione del finale

La tomba delle lucciole è considerato uno dei film d’animazione più deprimenti di tutti i tempi, e il suo finale spiega il costo della guerra per il popolo giapponese, in particolare per Seita e Setsuko. La tomba delle lucciole è un film d’animazione del 1988 dello Studio Ghibli, il secondo film prodotto dallo studio giapponese dopo Il castello nel cielo del 1986. Il tomba delle lucciole è scritto e diretto da Isao Takahata, uno dei pochi registi ad aver prodotto più film dello Studio Ghibli oltre a Hayao Miyazaki.

Dopo che la loro città natale, Kobe, in Giappone, viene bombardata e rasa al suolo e la loro madre muore, Seito e la sua sorella minore Setsuko vanno a vivere con una zia. La zia diventa sempre meno tollerante nel condividere il cibo della famiglia, così i fratelli se ne vanno e iniziano a vivere in un rifugio antiaereo abbandonato. Seito aveva abbastanza soldi lasciati dalla madre per comprare da mangiare a Setsuko, ma il razionamento bellico e le scorte limitate rendevano difficile procurarsi il cibo. Setsuko muore di malnutrizione e Seito condivide un destino simile, mentre gli spiriti dei fratelli si ricongiungono nell’aldilà.

La tomba delle lucciole è una storia vera?

Il film è in realtà basato su un racconto breve

La tomba delle lucciole è basato su un racconto breve dello scrittore giapponese Akiyuki Nosaka. La storia è di fantasia, ma è influenzata dalla sua esperienza di crescita durante e dopo la seconda guerra mondiale in Giappone. C’era molto interesse nel realizzare La tomba delle lucciole in versione live-action, ma Nosaka non pensava che potesse essere fatto in modo convincente fino a quando non vide gli storyboard della versione animata di Takahata. La sorella di Nosaka morì di malnutrizione in seguito al bombardamento di Kobe, e lui si sentì sempre responsabile. La storia era il suo modo di scusarsi per non essersi preso cura di lei.

Nella vita reale, Akuyiki Nosaka aveva due sorelle, una delle quali morì nel bombardamento di Kobe, mentre l’altra, Keiko, era una neonata che morì di malnutrizione. Setsuko è ispirata a Keiko.

Mentre la maggior parte dei film dello Studio Ghibli sono ispirati a storie di fantasia con elementi molto più fantastici, La tomba delle lucciole è uno dei più realistici e brutali nella sua trama. Sebbene sia inquadrato attraverso la lente degli spiriti di Seita e Setsuko che osservano la propria vita, è altrimenti brutalmente realistico nella sua storia e nei suoi temi. Anche se non è una rivisitazione letterale di una storia particolare, è in generale una rappresentazione accurata della vita in un villaggio giapponese come Kobe e di come i cittadini medi fossero colpiti dai regolari bombardamenti aerei, dalla carenza di cibo e dal razionamento delle risorse da parte del governo.

Come sono morti Seita e Setsuko?

Seita e Setsuko erano entrambi malnutriti

La scena iniziale di La tomba delle lucciole mostra Seita e diversi altri ragazzi della sua età che muoiono alla stazione ferroviaria dove chiedevano cibo. Date le circostanze, è abbastanza chiaro che sono morti di fame e malnutrizione. La situazione è molto più esplicita con Setsuko, poiché le sue condizioni peggiorano lentamente e il medico dice esplicitamente a Seita che è malnutrita e ha bisogno di cibo.

Lei è delirante, mangia biglie e ha allucinazioni in cui le rocce sono in realtà riso.

Seita va in città per comprare del cibo per lei e le dà anche un po’ di anguria, ma quando torna è già troppo tardi. Lei è delirante, mangia biglie e ha allucinazioni in cui le rocce sono in realtà riso.

Perché Seita e Setsuko non sono tornati a casa della zia?

I due bambini non dovevano morire

Sebbene la zia di Seita e Setsuko sia inizialmente accogliente, ben presto diventa impaziente con i bambini, in particolare con Seita, perché lui non fa alcun lavoro in casa né partecipa in alcun modo agli sforzi della città o alla guerra. La zia loda regolarmente lo zio e il cugino per il loro contributo e dà loro porzioni extra durante i pasti, ma Seita concentra le sue energie invece nel prendersi cura di Setsuko.

Quando alla fine lasciano la casa della zia, sono solo a breve distanza e potrebbero tornare indietro, quindi perché Seita tiene Setsuko nel rifugio antiaereo fino a quando lei muore di malnutrizione invece di tornare e chiedere scusa alla zia? Seita era pieno di risorse, ma è importante ricordare che era ancora solo un bambino. Inizialmente, cercava di proteggere Setsuko dalla notizia della morte della madre, ma in seguito aspettava il ritorno del padre.

Pensava semplicemente di doversi prendere cura di Setsuko fino alla fine della guerra e al ritorno del padre, ma quando scoprì che la guerra era finita e che il padre era probabilmente morto, era troppo tardi. La notizia della morte del padre potrebbe essere stata la cosa che alla fine ha convinto Seita a tornare dalla zia, ma a quel punto era troppo tardi, poiché Setsuko morì quello stesso giorno.

Il finale e il vero significato di “La tomba delle lucciole” spiegati

Il film mostra come i bombardamenti abbiano distrutto delle vite

Poiché il Giappone era membro dell’Asse nella seconda guerra mondiale e alleato della Germania nazista, non molte storie sulla guerra mettono in luce come fosse la vita per il popolo giapponese. La carenza di rifornimenti e le razioni governative erano comuni anche in altri paesi, poiché le nazioni deviavano le risorse di base per finanziare lo sforzo bellico, ma in società molto più industrializzate come gli Stati Uniti, il cittadino medio faticava molto meno. Inoltre, La tomba delle lucciole mostra come i regolari attacchi dei bombardieri americani causarono devastazioni ai cittadini giapponesi, anche se non erano direttamente coinvolti nello sforzo bellico.

In tutto il film La tomba delle lucciole, Seita fa del suo meglio per preservare l’innocenza di Setsuko, proteggendola dalla notizia della morte della madre. Anche se all’inizio sembra un gesto dolce, alla fine è proprio questo che li uccide entrambi, mentre affrontare la realtà e lavorare come parte del villaggio avrebbe giovato loro di più nel lungo periodo. La scatola di caramelle Sakuma Drops ne è un esempio evidente in tutto il film.

Il titolo del film viene esplicitamente citato quando le lucciole muoiono e Setsuko costruisce loro una tomba fuori dal rifugio antiaereo.

Seita dà a Setsuko delle caramelle quando lei è triste e a un certo punto le fa mangiare una caramella al posto del cibo, ma le caramelle zuccherate non forniscono alcun nutrimento e quando finiscono non hanno più nulla. Il tema delle lucciole viene stabilito fin dall’inizio, poiché accompagnano gli spiriti di Setsuko e Seita. Il titolo del film viene esplicitamente citato quando le lucciole muoiono e Setsuko costruisce loro una tomba fuori dal rifugio antiaereo.

Mentre seppellisce le lucciole, lei rivela di sapere che la loro madre è morta, mentre Seita ha un flashback dei corpi del loro villaggio, e si concede di piangere per la prima volta. Nel suo tentativo di proteggere l’innocenza di Setsuko, lei lo sapeva comunque, e anche qualcosa di semplice come la morte delle lucciole che avevano illuminato il loro rifugio per una notte ricordava loro il terribile costo umano di una guerra che non aveva nulla a che fare con loro.

Come è stato accolto il finale di “La tomba delle lucciole”

Il film ha ottenuto un punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes

La tomba delle lucciole ha ottenuto un raro punteggio perfetto su Rotten Tomatoes. I critici hanno elogiato il film in modo travolgente, con un punteggio del 100% su Tomatometer, e anche il punteggio del pubblico è altrettanto ottimo, con un altissimo 95% e oltre 50.000 valutazioni. Il finale è devastante, ma è proprio questo che gli spettatori apprezzano di più. Un fan ha scritto: “Il lento crescendo è stato realizzato così bene. Pur conoscendo il finale, non sono riuscito a smettere di piangere nemmeno dopo la fine del film. Davvero un capolavoro.”

I critici lo hanno apprezzato ancora di più, senza una sola recensione negativa da parte dei critici di Tomatometer. Roger Ebert ha recensito il film e ha avuto molte cose positive da dire sulla storia e sul suo finale crudo. Nella sua recensione cita il critico Dennis H. Fukushima Jr.

“Essendo l’unico sopravvissuto, si sentiva in colpa per la morte di sua sorella. Mentre cercava cibo, spesso mangiava prima lui e poi sua sorella. La causa innegabile della sua morte era la fame, e questo era un fatto triste che avrebbe perseguitato Nosaka per anni. Lo spinse a scrivere della sua esperienza, nella speranza di liberarsi dai demoni che lo tormentavano.”

Glenn Kenny del The New York Times concordò con le parole di elogio nella sua recensione del classico d’animazione. “Separati dalla madre dopo un bombardamento americano su Kobe, i due trascorrono i loro ultimi giorni cavandosela da soli in una terra desolata dove non c’è alcun aiuto da parte degli adulti. Per quanto lottino, rimangono meravigliosamente e talvolta umoristicamente infantili.” La maggior parte dei critici e dei fan concordano sul fatto che il film sia difficile da guardare, ma La tomba delle lucciole alla fine ne vale la pena: una storia commovente con un finale straziante e toccante.