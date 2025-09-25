House Of Guinness: il cast e il confronto con i personaggi reali

Netflix ha ingaggiato una schiera di attori di talento per interpretare i personaggi storici della famiglia Guinness in House of Guinness. Ambientata nel XIX secolo, questa serie drammatica storica seguirà le vicende della famosa famiglia dietro l’azienda produttrice di birra Guinness, ancora oggi in forte espansione. House of Guinness è stata creata da Steven Knight.

I Guinness non si sono limitati a rendere popolare la birra scura irlandese. Sir Benjamin Guinness, primo baronetto, che acquistò originariamente la St. James’s Gate Brewery nel 1759, divenne l’uomo più ricco d’Irlanda grazie all’esportazione di birra e altri prodotti. Quando morì nel 1868, il suo impero fu lasciato ai figli, ed è qui che inizia la serie Netflix House of Guinness.

I personaggi centrali di House of Guinness saranno i quattro figli di Benjamin Guinness, ciascuno dei quali è basato su un personaggio storico reale. La serie Netflix ha anche aggiunto un mix di personaggi secondari, alcuni basati su persone reali, mentre altri sono stati creati per arricchire la trama. In ogni caso, ciascuno di essi è interpretato da un attore fenomenale.

Anthony Boyle nel ruolo di Arthur Guinness

Data di nascita: 8 giugno 1994

Attivo dal: 2013

L’attore irlandese Anthony Boyle è salito alla ribalta interpretando Scorpius Malfoy nelle produzioni del West End e di Broadway dell’opera teatrale Harry Potter and the Cursed Child nel 2016. Da lì, è apparso in progetti come The Lost City of Z (2019), Tetris (2023), Masters of the Air (2024) e Manhunt (2024), tra gli altri.

Boyle interpreta Arthur Guinness in House of Guinness, il maggiore dei quattro figli di Benjamin Guinness. Il vero Arthur Guinness era un politico e filantropo vissuto dal 1840 al 1914. L’aspetto di Boyle in House of Guinness è molto simile alle statue erette in onore di Arthur Guinness, con i capelli pettinati all’indietro e i baffi folti.

Louis Partridge nel ruolo di Edward Guinness

Data di nascita: 3 giugno 2003

Attivo dal: 2013

Louis Partridge, nato a Wandsworth, Londra, ha ottenuto il suo ruolo di svolta in Enola Holmes di Netflix nel 2020, che ha ripreso nel sequel del 2022. Questo ha portato ad altri progetti, come Argylle (2024), Pistol (2022) e Disclaimer (2024). Patridge ha diversi nuovi progetti in cantiere, tra cui Enola Holmes 3 e Pride and Prejudice.

Partridge interpreta Edward Guinness in House of Guinness, il terzo figlio di Benjamin Guinness e co-gestore del birrificio Guinness dopo la morte del padre. È nato nel 1847 ed è morto nel 1927, poco prima del suo ottantesimo compleanno. Le fotografie di Edward lo ritraggono solitamente con i baffi, anche se Partridge è rasato in House of Guinness.

Emily Fairn nel ruolo di Anne Guinness

Data di nascita: 16 settembre 1998

Attiva dal: 2022

L’attrice inglese Emily Fairn ha debuttato nel 2022 interpretando Cassey nella serie poliziesca della BBC One The Responder. Questo le ha permesso di partecipare a un’altra serie della BBC One, Rain Dogs, e a un episodio della serie antologica di Netflix Black Mirror. Più recentemente, Fairn ha interpretato Lily nella serie drammatica storica britannica Mary & George.

Fairn interpreta Anne Guinness in House of Guinness, l’unica figlia di Benjamin Guinness. Anne, che ha preso il cognome Plunket dopo il matrimonio con William Plunket, quarto barone Plunket, era nota per le sue opere di beneficenza a Dublino, dove aiutava i malati e i poveri di tutta la regione finanziando forniture mediche e cure. Anne è nata nel 1839 ed è morta nel 1889 all’età di 50 anni.

Fionn O’Shea nel ruolo di Benjamin Guinness

Data di nascita: 2 gennaio 1997

Attivo dal: 2007

L’attore irlandese Fionn O’Shea ha debuttato nel cortometraggio New Boy, che ha ricevuto una nomination come miglior cortometraggio live action agli Oscar nel 2008. Dopo aver recitato in diversi film minori e ruoli televisivi, O’Shea ha recitato in progetti come Handsome Devil del 2016, Dating Amber del 2020 e la miniserie della BBC Three Normal People (2020). Più recentemente, ha interpretato il sergente Steve Bosser in Masters of the Air (2024)

O’Shea interpreta Benjamin Lee Guinness, il secondogenito di Sir Benjamin Guinness. Nato nel 1842 e scomparso nel 1900, sembra che fosse meno coinvolto nella filantropia e nell’azienda produttrice di birra Guinness rispetto ai suoi fratelli. Tuttavia, questo personaggio storico avrà un ruolo di primo piano nella serie Netflix House of Guinness.

House Of Guinness – Cast secondario e personaggi

David Wilmot nel ruolo di Bonnie Champion – David Wilmot, noto per The Crown e Calvary, interpreterà Bonnie Champion in House of Guinness, un personaggio apparentemente creato per la serie Netflix.

James Norton nel ruolo di Sean Rafferty – James Norton interpreterà Sean Rafferty in House of Guinness, un irlandese con un legame unico con la famiglia Guinness. Norton è noto soprattutto per Happy Valley, Northmen: A Viking Saga e Little Women.

Jack Gleeson nel ruolo di Byron Hughes – Jack Gleeson, noto per aver interpretato Joffrey Baratheon in Game of Thrones, interpreterà un personaggio chiamato Byron Hughes in House of Guinness.

Niamh McCormack nel ruolo di Ellen Cochrane – Niamh McCormack, protagonista di Every Now, interpreterà Ellen Cochrane in House of Guinness.

Seamus O’Hara nel ruolo di Patrick Cochrane – Noto per Shadow and Bone e Il Trono di Spade, Seamus O’Hara interpreterà Patrick Cochrane in House of Guinness.

Dervla Kirwan nel ruolo di zia Agnes Guinness – Dervla Kirwan, nota per Goodnight Sweetheart, interpreterà zia Agnes Guinness che, secondo la storia, era sposata con William Loel Seymour Guinness, lo zio paterno dei fratelli Guinness.

Michael McElhatton nel ruolo di John Potter – Michael McElhatton, noto per aver interpretato Roose Bolton in Il Trono di Spade, interpreterà John Potter in House of Guinness.

Danielle Galligan nel ruolo di Lady Olivia Hedges – Il vero Arthur Guinness era sposato con Lady Olivia Hedges, che sarà interpretata da Danielle Galligan (Shadow and Bone) in House of Guinness.

Hilda Fay nel ruolo di Sultan – Sebbene i dettagli su questo personaggio di House of Guinness siano stati volutamente lasciati misteriosi, “Sultan” sarà interpretato dall’attrice irlandese Hilda Fay.