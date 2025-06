La vedova nera, la spiegazione del finale: Chi ha ucciso Arturo?

Alla fine di La vedova nera (A Widow’s Game), viene finalmente svelata la Black Widow della rete di bugie di Patraix.

Diretto da Carlos Sedes, il thriller psicologico spagnolo, che dal 30 maggio, data della sua uscita, ha scalato le classifiche di Netflix, segue María Jesús “Maje” Moreno (Ivana Baquero), soprannominata la Vedova Nera di Patraix, il cui marito, Arturo (Álex Gadea), viene trovato brutalmente assassinato. All’inizio il caso sembra abbastanza semplice, ma man mano che le indagini approfondiscono, la detective Eva Torres (Carmen Machi) scopre relazioni nascoste e segreti scioccanti.

La vedova nera è basato sulla storia vera dell’omicidio di Antonio Navarro Cerdán avvenuto nel 2017. Mentre si recava al lavoro, Cerdán è stato pugnalato al petto in un parcheggio ed è morto sul posto, secondo quanto riportato da TIME . I suoi assassini sono stati condannati al carcere tre anni dopo.

Dopo aver letto della morte di Cerdán, il produttore esecutivo Ramón Campos ha deciso che il film avrebbe dovuto esplorare più a fondo le motivazioni degli assassini.

“Questo film non parla della vittima, ma degli assassini”, ha dichiarato in un comunicato stampa del dicembre 2024. “Perché a volte la risposta alle nostre azioni non sta in chi siamo, ma da dove veniamo”. Come finisce La vedova nera? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul finale di La vedova nera, compreso chi è stato arrestato per l’omicidio di Arturo.

Cosa succede alla fine di La vedova nera?

Maje manipola il suo collega più anziano e uno dei suoi numerosi amanti, Salva (Tristán Ulloa), affinché uccida Arturo con il pretesto di essere intrappolata in un matrimonio violento.

Salva porta a termine il crimine, pugnalando a morte Arturo in un parcheggio. Man mano che le indagini procedono, le forze dell’ordine intercettano il telefono di Maje e scoprono il coinvolgimento di Salva.

Salva e Maje vengono arrestati. Salva si assume tutta la responsabilità del crimine, con l’intento di proteggere Maje, anche dopo che il detective Torres lo informa che Maje non ha mai subito abusi da parte del marito.

Tuttavia, quando Salva scopre che Maje ha intrapreso una relazione sentimentale con altri detenuti, decide di modificare la sua dichiarazione prima del processo, confessando alle autorità che Maje ha orchestrato l’intero complotto.

Un giudice condanna Maje a 22 anni di carcere, mentre Salva riceve una pena di 17 anni, grazie alla sua collaborazione con le indagini.

Perché Maje voleva uccidere suo marito?

Il motivo che ha spinto Maje a orchestrare l’omicidio del marito è complesso e apparentemente aperto a diverse interpretazioni. La sua infedeltà prima e dopo il matrimonio con Arturo porta il pubblico a credere che non abbia mai veramente amato suo marito.

Il film suggerisce che Maje fosse disperata di mantenere la sua libertà e continuare le sue varie relazioni con altri uomini senza essere vincolata dal marito.

“’Perché una persona ritiene che sia meglio commettere un omicidio piuttosto che divorziare? Questa è stata la domanda che mi ha assalito quando ho letto per la prima volta la notizia del crimine di Maje e Salvador”, ha detto Campos nel suo comunicato stampa di dicembre.

Ha continuato: “Nel corso degli anni abbiamo cercato di svelare la risposta e pensiamo di aver capito, ma non completamente, perché Maje abbia deciso di manipolare Salvador per uccidere una persona che era senza dubbio una brava persona”.

Come sono stati catturati Maje e Salva?

Maje ha destato i primi sospetti della polizia quando è apparsa stranamente calma dopo la morte di Arturo. Il detective Torres l’ha tenuta d’occhio e alla fine ha messo sotto controllo il suo telefono.

Le conversazioni incriminanti tra Maje e Salva, in cui discutevano indirettamente del crimine, hanno portato al loro arresto. La confessione di Salva ha infine portato alla loro condanna.

La vedova nera è basato su una storia vera?

Sì, La vedova nera è basato sul caso di omicidio di Antonio Navarro Cerdán avvenuto nel 2017 a Valencia, in Spagna. Secondo TIME, sua moglie, María “Maje” Jesús Moreno Canto, ha orchestrato l’omicidio con l’aiuto del suo collega e amante, Salvador Rodrigo Lapiedra. Il 16 agosto 2017, mentre Antonio era in un parcheggio mentre si recava al lavoro, Salvador lo ha pugnalato a morte con un coltello da cucina.

Maje e Salvador sono stati entrambi arrestati nel gennaio 2018. Salvador ha inizialmente rivendicato la responsabilità esclusiva, ma in seguito ha rivelato il coinvolgimento di Maje dopo aver scoperto che lei aveva intrapreso una relazione sentimentale con un altro detenuto mentre era in custodia. Nel 2020, Maje è stata condannata a 22 anni di carcere, mentre Salvador ha ricevuto una pena di 17 anni, secondo TIME. Nel 2023, Maje ha dato alla luce un bambino avuto da un compagno di detenzione di nome David.