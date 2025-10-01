L’amore all’improvviso – Larry Crowne: curiosità sul film di e con Tom Hanks

Tom Hanks dirige L’amore all’improvviso – Larry Crowne di cui è anche protagonista, al fianco di Julia Roberts. La coppia di divi aveva già lavorato in La guerra di Charlie Wilson.

La trama di L’amore all’improvviso – Larry Crowne

Larry Crowne è un uomo gentile e stimato, che da anni lavora come responsabile in una grande catena di negozi in franchising, dove era approdato dopo il congedo dalla marina. La sua vita subisce però una svolta improvvisa quando, nonostante la dedizione al lavoro, viene licenziato. Oltre al trauma della perdita del posto, Larry deve affrontare le difficoltà economiche legate al mutuo e la totale incertezza su come gestire il tempo libero che si ritrova improvvisamente. Su consiglio degli amici, decide di iscriversi all’East Valley Community College, alla ricerca di una nuova opportunità. Qui entra a far parte di un vivace gruppo di studenti accomunati dalla passione per lo scooter e dal desiderio di costruirsi un futuro migliore. L’esperienza scolastica prende una piega inaspettata quando Larry resta affascinato dalla sua insegnante di oratoria, una donna disillusa, priva di entusiasmo per il lavoro e intrappolata in un matrimonio infelice.

Le curiosità su L’amore all’improvviso – Larry Crowne