L’amore all’improvviso – Larry Crowne: curiosità sul film di e con Tom Hanks

Tom Hanks dirige L’amore all’improvviso – Larry Crowne di cui è anche protagonista, al fianco di Julia Roberts. La coppia di divi aveva già lavorato in La guerra di Charlie Wilson.
La trama di L’amore all’improvviso – Larry Crowne
Larry Crowne è un uomo gentile e stimato, che da anni lavora come responsabile in una grande catena di negozi in franchising, dove era approdato dopo il congedo dalla marina. La sua vita subisce però una svolta improvvisa quando, nonostante la dedizione al lavoro, viene licenziato. Oltre al trauma della perdita del posto, Larry deve affrontare le difficoltà economiche legate al mutuo e la totale incertezza su come gestire il tempo libero che si ritrova improvvisamente. Su consiglio degli amici, decide di iscriversi all’East Valley Community College, alla ricerca di una nuova opportunità. Qui entra a far parte di un vivace gruppo di studenti accomunati dalla passione per lo scooter e dal desiderio di costruirsi un futuro migliore. L’esperienza scolastica prende una piega inaspettata quando Larry resta affascinato dalla sua insegnante di oratoria, una donna disillusa, priva di entusiasmo per il lavoro e intrappolata in un matrimonio infelice.
Le curiosità su L’amore all’improvviso – Larry Crowne
- Questo film è basato sulla vita di un amico di Tom Hanks, Jim Chandler.
- Dopo aver ricevuto la notizia che sarebbe stato scelto per il ruolo del marito del personaggio di Julia Roberts, Bryan Cranston ha iniziato un regime di allenamento e dieta accelerati. Si è anche sbiancato i denti. Cranston ha affermato che si trattava di un tentativo di convincere il più possibile la gente che il suo personaggio si sarebbe sposato con una come la Roberts, presentando un personaggio dall’aspetto più giovane.
- Il cognome della signora in banca è Gammelgaard. Questo è un riferimento a That Thing You Do! (1996) (sempre con Tom Hanks). È lo stesso cognome del ragazzo che ha baciato “decentemente” Faye (Liv Tyler). Questa è una delle ultime battute del film.
- Chet Hanks, figlio di Rita Wilson e Tom Hanks, appare in una piccola parte come fattorino delle pizze. Rita ha anche un ruolo secondario.
- In questo film Tom Hanks interpreta un cuoco di fast food. Nella vita reale suo padre, Amos Medford Hanks, era un cuoco.
- Con tre premi Oscar (Tom Hanks, Julia Roberts e Rami Malek) e tre candidati all’Oscar (Bryan Cranston, Taraji P. Henson e Nia Vardalos).
- Ci sono molti riferimenti al fatto che il cognome di Larry (Tom Hanks) sia Crowne (loghi con la corona, ecc.), incluso il suo alias, Lance Corona, poiché Corona in spagnolo significa “corona”.
- Julia Roberts aveva appena iniziato le riprese di Mangia Prega Ama (2010) a Roma, quando le è stata offerta per la prima volta la sceneggiatura di questo film.
- Tom Hanks è un grande fan della serie TV originale di Star Trek (1966-1969) e dei film successivi, da qui la scelta di George Takei per questo film. In effetti, Hanks era pronto a realizzare un’ambizione personale quando gli fu chiesto di interpretare un personaggio nel film Star Trek: Primo contatto (1996), ma dovette rifiutare a malincuore perché coincideva con le date delle riprese del suo debutto alla regia, That Thing You Do (1996).
- Il personaggio di Malcolm Barrett parla di “Star Trek”. George Takei, famoso per il suo ruolo di Mr. Sulu nella serie originale di “Star Trek (1966)”, ha un ruolo in questo film.
- Verso la fine del film, Talia sta per mangiare del sushi da asporto. Esamina l’etichetta della salsa di soia e cerca di controllare la sua schiena il più possibile, poiché in precedenza nel film Larry aveva rivelato che il suo tatuaggio in realtà significa salsa di soia.