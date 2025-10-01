The Witcher: l’autore dichiara che la serie Netflix non supererà mai i suoi libri

L’autore di The Witcher, Andrzej Sapkowski, ha affermato che la controversa serie fantasy di Netflix non potrà mai superare i suoi romanzi. La serie ha debuttato sulla piattaforma di streaming nel 2019 e ha riscosso un grande successo sin dal suo lancio iniziale. Con Henry Cavill nel ruolo del protagonista Geralt di Rivia, la serie vede anche Freya Allen e Anya Chalotra in ruoli secondari.

Durante la sua messa in onda, la serie è stata caratterizzata da polemiche, presumibilmente riguardanti l’insoddisfazione di Cavill per la direzione che stava prendendo la serie, culminate con l’acrimoniosa uscita di Cavill dal progetto. È stato sostituito da Liam Hemsworth nel ruolo di Geralt per The Witcher – stagione 4, e non è chiaro per quanto tempo la serie continuerà oltre questo punto.

Secondo Reddit, durante una sessione AMA degli editori Orbit Books, Sapkowski ha risposto a una domanda sulle sue opinioni riguardo agli adattamenti televisivi e videoludici e alla direzione che stanno prendendo. Sapkowski ha difeso con fermezza la parola scritta e il materiale originale, sostenendo che qualsiasi adattamento perde qualcosa nel processo. Ecco i suoi commenti:

Mettiamola così: c’è l’originale e poi ci sono gli adattamenti. Indipendentemente dalla qualità di questi adattamenti, non ci sono dipendenze o punti di convergenza tra l’originale letterario e il suo adattamento. L’originale è autonomo e ogni adattamento è autonomo; non è possibile tradurre le parole in immagini senza perdere qualcosa e non possono esserci collegamenti in questo senso. Inoltre, gli adattamenti sono per lo più visualizzazioni, il che significa trasformare le parole scritte in immagini, e non c’è bisogno di dimostrare la superiorità della parola scritta rispetto alle immagini, è ovvio. La parola scritta trionfa sempre e decisamente sulle immagini e nessuna immagine, animata o meno, può eguagliare il potere della parola scritta.

Cosa significa questo per The Witcher di Netflix

The Witcher si è rivelato uno degli adattamenti più controversi di Netflix, ed è chiaro il perché. Sebbene all’inizio della serie abbia fatto un lavoro ammirevole nell’adattare i romanzi epici e tentacolari di Sapkowski, ci sono ancora molti aspetti che la serie non è riuscita ad adattare in modo efficace, e questo è il limite degli adattamenti visivi rispetto al materiale scritto originale.

È vero che The Witcher non è un adattamento fedele dei libri; questo non potrebbe mai essere il caso a causa delle restrizioni che derivano dalla realizzazione di serie televisive. Tuttavia, c’è stata una forte deviazione da ciò che ha reso i libri di Sapkowski così efficaci, e questo conferma l’affermazione dell’autore secondo cui nulla può eguagliare la parola scritta.