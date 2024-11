Chi è Le Bail? la spiegazione del demone di Finché morte non ci separi (Ready Or Not)

Finché morte non ci separi (Ready or Not) rappresenta un demone chiamato Mr. Le Bail, che ha una presenza irresistibile nonostante appaia nel film solo per circa due secondi. Nel film Finché morte non ci separi (Ready or Not) del 2019, una donna di nome Grace (Samara Weaving) sposa Alex Le Domas e viene coinvolta nella contorta tradizione di gioco della sua famiglia che richiede il suo omicidio. La storia ha una trama ben sviluppata che circonda l’impero dei giochi da tavolo della famiglia, misteriosa e avvincente.

La figura centrale della storia della squallida commedia horror Finché morte non ci separi (Ready or Not) è il misterioso signor Le Bail, che rende la famiglia Le Domas abbondantemente ricca e famosa. Invece di rivelare tutto in anticipo, il film offre le basi della storia all’inizio e divulga il resto lentamente nel corso della trama. Alla fine, la protagonista Grace scopre che il signor Le Bail è in realtà un demone che ha stretto un patto faustiano con il bisnonno della famiglia Le Domas, Victor Le Domas.

Il signor Le Bail è l’anagramma del demone Belial

Nel corso del film Finché morte non ci separi (Ready or Not), la famiglia Le Domas parla di un generoso benefattore che ha aiutato la famiglia ad avviare il proprio impero di giochi da tavolo. Victor Le Domas conobbe il signor Le Bail mentre lavorava come commerciante marittimo. I due uomini hanno legato per la loro professione comune e per l’interesse per i giochi da tavolo. Ben presto stringono un accordo per aiutare Victor a realizzare il suo sogno di avviare un’attività di giochi. All’inizio del film, Alex è l’unica persona viva che ha visto Mr. Le Bail, trovandolo sul suo trono a cinque anni.

I dialoghi di Finché morte non ci separi (Ready or Not) non forniscono una descrizione fisica del signor Le Bail; tuttavia, i giochi da tavolo prodotti dalla famiglia lo raffigurano come un uomo con baffi sottili, pizzetto, barba a punta e corna. Il benefattore fa finalmente la sua comparsa sulla sedia nel finale di Finché morte non ci separi (Ready or Not). Il signor Le Bail ha una mascella affilata, baffi, capelli con una punta da vedova e occhi luminosi. Indossa una camicia da poeta con un gilet, come quando incontrò Victor Le Domas. In particolare, il demone non ha né pizzetto né corna.

In base all’anagramma del nome, Mr. Le Bail in Finché morte non ci separi (Ready or Not) è probabilmente il demone Belial. Nella mitologia, Belial è uno dei demoni più malvagi, che attira le persone con il suo fascino e il suo bell’aspetto. Appare nell’Antico Testamento, nei Rotoli del Mar Morto e nel Testamento di Amram. Belial è la mano destra di Satana o Satana stesso, a seconda dell’interpretazione. Anche se non viene detto esplicitamente, Finché morte non ci separi (Ready or Not) propende per la seconda. Durante il rituale, la famiglia Le Domas pronuncia la frase ebraica “Shem ha-Meforash”, traducibile con “il nome esplicito”. Poi dicono ripetutamente “Ave Satana ”, sottintendendo che Satana è Belial, alias il signor Le Bail.

Spiegazione dell’accordo di Victor Le Domas con Le Bail

Tony Le Domas racconta a Grace la storia dell’accordo di Victor Le Domas con Le Bail all’inizio di Finché morte non ci separi (Ready or Not). Come spiega, quando il signor Le Bail incontrò Victor, il demone gli presentò una scatola di puzzle. Gli disse che avrebbe finanziato un progetto a scelta di Victor se avesse scoperto il segreto della scatola. Il film non fornisce alcuna spiegazione sul motivo per cui un demone come Belial avrebbe assunto l’aspetto del signor Le Bail, né sul perché abbia offerto a Victor questo accordo. Non rivela nemmeno il segreto della scatola, obbligando lo spettatore a sospendere la propria incredulità.

Poiché Victor riuscì a scoprire la scatola, il signor Le Bail gli diede i soldi per avviare l’impero dei giochi da tavolo della sua famiglia. Questo portò alla famiglia successo, fama e ricchezza. Alla fine, guadagnarono abbastanza soldi da possedere quattro diverse squadre sportive. Tuttavia, l’accordo faustiano si risolse al prezzo dell’anima della famiglia. I Le Domase iniziarono a venerare il signor Le Bail come una divinità, cantando e compiendo sacrifici rituali di animali in suo nome. Inoltre, il signor Le Bail ha imposto ai Le Doma molti requisiti arbitrari da seguire, come si vede in Finché morte non ci separi (Ready or Not).

In primo luogo, ogni Le Domas deve sposarsi nella tenuta di famiglia, presumibilmente perché lì si trova la sala giochi. Dopo il matrimonio, il nuovo membro della famiglia deve essere iniziato alla famiglia La Domas giocando a un gioco scelto dalla scatola del signor Le Bail. Il gioco non può aspettare il giorno successivo e deve iniziare prima di mezzanotte. Se gli sposi fuggono, si sposano altrove o si rifiutano di giocare, muoiono di una morte dolorosa. Alex spiega a Grace che ha saputo che questo è accaduto a molti membri della famiglia. Di tanto in tanto, la carta dirà “nascondino”, innescando l’ultima e più cruciale parte dell’accordo del signor Le Bail: il sacrificio umano.

Perché Le Bail fa sì che la famiglia sacrifichi un nuovo membro durante il gioco del “nascondino”?

In Finché morte non ci separi (Ready or Not), il signor Le Bail fa eseguire alla famiglia Le Domas un sacrificio rituale del nuovo membro della famiglia ogni volta che giocano a nascondino la notte dopo un matrimonio. Durante il sacrificio, tutti si vestono con abiti, cantano e pugnalano il sacrificato con un coltello ornato. Anche se chiunque può uccidere la persona che partecipa al rituale, il dialogo implica che il signor Le Bail preferisce che sia il coniuge a prendere la vita della vittima. Se la famiglia non porta a termine il compito entro l’alba, andrà incontro a una morte orribile, mostrata con esplosioni esilaranti e cruente.

Il sacrificio a nascondino in Ready or Not serve a rinnovare l’impegno della famiglia a venerare e seguire il signor Le Bail, un requisito richiesto da Victor Le Domas. Gli dimostra che sono disposti a commettere uno degli atti più gravi, togliere una vita, solo perché l’ha detto lui. Inoltre, rinnova i termini dell’accordo, assicurando che la famiglia rimanga ricca. La scelta della famiglia di anteporre il denaro e lo status sociale alla moralità in Finché morte non ci separi (Ready or Not) mostra la depravazione della famiglia ricca.