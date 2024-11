Finché morte non ci separi, spiegazione del finale

Il finale di Finché morte non ci separi (Ready or Not) rivela le complesse regole del gioco mortale del nascondino del celebre film horror. Diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (Devil’s Due), Finché morte non ci separi (Ready or Not) vede protagonista Samara Weaving nel ruolo di Grace, una bellissima sposa che si sposa con la favolosa e ricca famiglia Le Domas. Subito dopo aver pronunciato il “sì”, Grace apprende dal suo nuovo marito Alex (Mark O’Brien) che deve fare un gioco a mezzanotte come parte della loro eccentrica tradizione per chiunque entri a far parte della famiglia.

Una commedia nera allegramente divertente che si incrocia con un raccapricciante survival horror, Finché morte non ci separi (Ready or Not) è costellato da una complessa serie di regole e mitologie che vengono rivelate nel corso del calvario di Grace con i suoi suoceri infernali. Secondo la dinastia Le Domas, Grace deve sopravvivere alla notte per essere accettata nella famiglia – come se volesse ancora farne parte dopo il suo incubo post-matrimonio. Il sadico rituale si basa su un sistema di credenze più profondo che alimenta le azioni della famiglia Le Domas e offre alcune divertenti sorprese fino al finale esplosivo di Finché morte non ci separi.

Powered by

Cosa succede nel finale di Finché morte non ci separi (Ready or Not)

In una serie di colpi di scena, Daniel, in preda ai sensi di colpa, libera Grace e cerca di aiutarla a fuggire, ma viene ucciso dalla moglie Charity (Elyse Levesque). Mentre Alex assiste alla morte del fratello, la madre Becky (Andie MacDowell) tenta di uccidere Grace, ma la sposa respinge la suocera e la colpisce a morte. Quando Alex vede che Grace ha ucciso sua madre, si rivolta contro la sua nuova moglie e la costringe al sacrificio rituale.

Grace rimane l’unica persona sopravvissuta a questa notte bizzarra e violenta.

Tuttavia, Alex non riesce a trafiggere Grace al cuore e le impala la spalla, interrompendo il rituale. La famiglia, scioccata, si rende conto che, nonostante sia ormai l’alba, stanno ancora tutti bene. La loro gioia, però, non dura: ogni membro della famiglia Le Domas si incendia spontaneamente, esplodendo in pezzi sanguinolenti in tutta la stanza, mentre una deliziosa Grace, ricoperta di sangue e parti del corpo, ride. Alex, tuttavia, pensa di essere l’unico sopravvissuto, finché non esplode anche lui dopo che Grace gli chiede: “Voglio il divorzio!”. Grace rimane l’unica persona sopravvissuta a questa notte bizzarra e violenta.

Le regole del gioco di Ready Or Not spiegate

La storia dei legami della famiglia con il signor Le Bail detta le regole

Le regole del gioco di Finché morte non ci separi sono state stabilite generazioni prima dalla famiglia Le Domas. Secondo la tradizione stabilita dal loro bisnonno, Victor Le Domas, chiunque si sposi nella famiglia Le Domas deve partecipare a un gioco. Questo è l’unico modo per essere veramente accettati nella famiglia e dimostrare la propria appartenenza.

A mezzanotte, la nuova sposa o il nuovo marito devono sedersi con il resto della famiglia Le Domas in una speciale stanza della famiglia, vietata a chiunque altro. Il nuovo arrivato inserisce una carta bianca in una scatola speciale che è stata data a Victor dal signor Le Bail. La scatola determinerà il gioco a cui la famiglia parteciperà.

Nella maggior parte dei casi, la scatola iscrive sulla carta bianca un gioco da tavolo a cui giocare. Ogni tanto, però, sceglierà il nascondino, come ha fatto con Grace. Quando ciò accade, una canzone inquietante suona improvvisamente sul fonografo, segnando l’inizio del gioco, e l’intera villa Le Domas viene messa in isolamento. Poiché non c’erano telecamere di sicurezza quando è stata istituita questa tradizione, le telecamere vengono disattivate per rendere il gioco “equo”. Grace ha quindi 100 secondi per nascondersi mentre la famiglia si arma con le armi tradizionali conservate nella stanza della famiglia.

I retroscena della famiglia Le Domas: Il signor Le Bail è davvero il diavolo?

Finché morte non ci separi implica fortemente che il signor Le Bail sia il diavolo e che Victor Le Domas abbia fatto un patto con lui per diventare ridicolmente ricco. Non solo il loro sacrificio rituale è satanico, ma è anche incentrato sull’apparizione magica del signor Le Bail sulla sua poltrona preferita, cosa che avviene brevemente. Grace lo vede sfarfallare nella stanza per un momento dopo che l’intera famiglia Le Domas è morta.

Come spiega Tony Le Domas (Henry Czerny) nella storia della famiglia, il Dominio Le Domas (come preferiscono essere chiamati) ebbe inizio nel XIX secolo. Victor Le Domas vinse un gioco d’azzardo contro il signor Le Bail e ricevette una scatola nera magica e la possibilità di guadagnare la sua immensa fortuna con giochi da tavolo e carte da gioco.

La famiglia Le Domas ha considerato tutto questo come il prezzo da pagare per mantenere la propria ricchezza e il proprio status.

Le regole che la famiglia Le Domas seguiva per mantenere il proprio dominio erano anche soffocanti. Altri Le Domas, come zia Helene (Nicky Guadagni), dovettero sacrificare il loro nuovo coniuge la prima notte di nozze dopo il nascondino. Alcuni membri della famiglia Le Domas non credevano che la maledizione fosse reale, ma continuavano a seguire i loro terribili rituali per paura di perdere tutto ciò che avevano, compresa la loro vita. La famiglia Le Domas ha considerato tutto questo come il prezzo da pagare per mantenere la propria ricchezza e il proprio status, che comprende quattro squadre sportive professionistiche.

L’impero della famiglia Le Domas si basa sulle ex aziende di giochi da tavolo Milton Bradley Company e Parker Brothers.

Perché Alex Le Domas ha tradito Grace

Il personaggio più inaffidabile di Finché morte non ci separi si rivela essere Alex Le Domas. Alex è il figliol prodigo che ha lasciato la famiglia per due anni, ma alla fine è tornato con Grace. Alex sapeva che Grace desiderava ardentemente far parte di una famiglia perché era cresciuta in diverse case famiglia. Sposarsi con il ricco Dominio Le Domas doveva essere per lei un sogno che si realizzava.

Tuttavia, Alex non le parlò della tradizione di famiglia e di ciò che poteva comportare se non dopo che il nascondino era già iniziato. Anche se Alex ha cercato di salvare Grace per una parte del film, in realtà stava lottando con la sua vera natura di Le Domas e con la sua lealtà verso la famiglia. Alla fine, quando Alex ha visto che Grace aveva ucciso sua madre, ha perso la testa e si è scagliato contro la sua nuova moglie.

Alex non ha pugnalato Grace al cuore per completare il rituale perché avrebbe potuto credere che la maledizione fosse vera, cioè che la sua famiglia sarebbe morta, ma non l’avrebbe fatto. Lui e Grace avrebbero potuto essere gli unici membri della famiglia Le Domas rimasti in vita. Ma Alex è un Le Domas in tutto e per tutto, e muore con il resto del suo clan perché non ha sacrificato Grace. Grace è sopravvissuta a nascondino e ha dimostrato di non voler diventare una Le Domas.

Perché tutti sono esplosi quando è sorto il sole in Finché morte non ci separi

La famiglia Le Domas è esplosa al sorgere del sole nel finale di Ready or Not perché non è riuscita a sacrificare Grace come la tradizione di famiglia richiedeva. Se fossero riusciti a sacrificare Grace, avrebbero continuato a vivere. Il risultato finale è un film molto soddisfacente che mostra i malvagi miliardari uscire di scena con un bel botto. È un finale appropriato e congruente con i temi generali di Finché morte non ci separi sulla natura distruttiva dell’élite più ricca del mondo.

Cosa succede dopo il finale di Finché morte non ci separi

Dopo il climax esplosivo di Finché morte non ci separi, la polizia trova Grace in abito da sposa completamente ricoperta di sangue sui gradini della villa Le Domas in fiamme. Grace ha probabilmente molte spiegazioni da dare alle autorità, ma potrebbe non essere in grado di dimostrare cosa è realmente accaduto se tutte le prove vengono distrutte nell’incendio della villa.

Non è chiaro se Grace abbia firmato un accordo prematrimoniale prima di sposare Alex, poiché la questione non viene affrontata nel film. Dato che Grace si è sposata con la famiglia La Domas, alla fine di Finché morte non ci separi avrebbe potuto uscire dal calvario come una miliardaria che controlla il Dominio Le Domas. Con i piani per un sequel di Finché morte non ci separi che stanno prendendo forma, è probabile che i fan scopriranno cosa ne sarà di questa simpatica eroina del cinema horror.

Il finale originale di Ready or Not era molto diverso

Il finale di Finché morte non ci separi si appoggia al tono da commedia horror del film, offrendo al pubblico una conclusione oscuramente esilarante. Tuttavia, i piani originali per il finale erano molto diversi e avrebbero concluso le cose con una nota molto più inquietante rispetto alla versione che il pubblico ha visto. Il co-regista Matt Bettinelli-Olpin ha spiegato (via Cinemablend):

“La prima versione che abbiamo letto in realtà terminava con l’uccisione di Grace, ed era un finale molto più cupo, ed era qualcosa che sapevamo di dover cambiare perché non credo fosse la versione che volevamo raccontare”.

È stato saggio da parte dei registi riconoscere che non era la conclusione giusta per questa storia. In un film in cui una giovane donna determinata è braccata da cattivi ricchi e titolati, il pubblico probabilmente non vuole che il film finisca con la vittoria dei ricchi. Finché morte non ci separi abbraccia pienamente il divertimento della sua premessa e il finale doveva riflettere anche questo. Questo li ha portati a trovare un finale che permettesse ai registi di “avere la botte piena e la moglie ubriaca ”, come ha suggerito Bettinelli-Olpin.

La scelta è ricaduta sul finale che mostra la famiglia Le Domas mentre si rende conto che la maledizione potrebbe non essere stata affatto reale e che hanno fatto tutto questo per niente, per poi iniziare a morire improvvisamente in modo epico. Bettinelli-Olpin sottolinea anche che uno degli aspetti migliori del finale di Finché morte non ci separi è stata un’idea della stessa Samara Weaving, veterana del cinema horror, che ha suggerito a Grace di trovare l’umorismo nel vedere i suoi letali suoceri esplodere intorno a lei:

“Non era nella sceneggiatura. Non è stata una nostra idea. Samara aveva fatto una o due riprese. Avevamo fatto solo poche riprese perché le riprese erano così veloci, e dopo due riprese lei ha detto: ‘Posso provarne una in cui rido? Sento che lo troverei divertente”. E allora abbiamo detto: “Sì, grazie. Sembra meraviglioso, proviamolo”. E ricordo anche che mentre lo stavamo girando pensavo: ‘Cavolo, è così audace. Spero che funzioni!”. E così è stato.

Il vero significato del finale di Finché morte non ci separi

Finché morte non ci separi è uscito in un’epoca che era piena di film con messaggi simili, in cui i membri trascurati e di classe inferiore della società venivano vittimizzati dai privilegiati e alla fine si vendicavano. Questi cosiddetti film “mangia i ricchi” includevano film cupi e brutali come Joker e Parasite e film più comici come Knives Out. Finché morte non ci separi si colloca a metà strada, ma il finale rafforza il messaggio del film.

Per tutto il film, Grace è stata vista come una pedina nel gioco letterale che la famiglia La Domas stava giocando, oltre che come uno strumento da usare per garantire la loro ricchezza e il loro successo. La famiglia non ha mai esitato nelle sue azioni, vedendo le vite di queste persone innocenti come facilmente eliminabili rispetto al proprio benessere. Anche la morte di persone al loro servizio, come le cameriere, viene trattata come irrilevante, purché si possa ottenere ciò che si vuole.

Nel momento in cui il sole sorge e Grace è ancora viva, la famiglia La Domas si trova di fronte all’idea di essersi sbagliata per tutto il tempo, quando non succede nulla.

Il finale di Finché morte non ci separi fa finalmente pagare alla famiglia per quello che ha fatto, ma lo fa in modo stratificato. Nel momento in cui il sole sorge e Grace è ancora viva, la famiglia La Domas si trova di fronte all’idea di aver sbagliato per tutto il tempo, quando non succede nulla. Erano così coinvolti nel loro benessere che non si sono mai fermati a considerare che tutto questo potesse essere una bugia. L’espressione imbarazzata sui loro volti è abbastanza soddisfacente, ma ovviamente non è una punizione sufficiente per loro.

Il loro opprimente senso di rimpianto è seguito dall’esplosione in una pozza di sangue. È la fine più soddisfacente per loro, perché si rendono conto di non avere più nulla da barattare. Alcuni cercano di scappare, altri si aggrappano al loro senso di potere e Alex cerca di scusarsi con Grace, ma nessuno riesce a sfuggire al proprio destino. Per la prima volta nella loro vita, sono impotenti. Il fatto che Grace possa ridere di loro e semplicemente allontanarsi dalla loro carneficina senza preoccuparsi di loro è l’insulto definitivo ai cattivi egocentrici di Finché morte non ci separi.