Finché morte non ci separi: dal cast al sequel, tutto quello che c’è da sapere

La coppia di registi Matty Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet si sono affermati negli ultimi anni come due delle più interessanti voci del cinema thriller e horror. Dopo aver debuttato con un episodio del film collettivo V/H/S (2012), hanno poi realizzato un film dell’orrore in stile found footage dal titolo La stirpe del male (2014). Nel 2022 e nel 2023 si sono invece distinti per aver riportato con successo sul grande schermo la saga di Scream con Scream V e Scream VI. L’8 maggio uscirà invece al cinema il loro nuovo film, il vampiresco Abigail. Il titolo che li resi celebri presso il grande pubblico, però, è stata la commedia horror del 2019 Finché morte non ci separi.

Con il titolo originale di Ready or Not, questo titolo è oggi un vero e proprio cult, nonché uno dei film di questo genere più apprezzati degli ultimi tempi. Rielaborando la figura della final girl, questo offre non solo una protagonista carismatica, ma anche una serie di vicende tanto scioccanti quanto entusiasmanti, imprevedibili e perverse, con la follia più pura pronta a scatenarsi da un momento all’altro. Si compone così un film che fa dell’eccesso la sua cifra stilistica, tanto per divertire quanto per spaventare, offrendo anche qualche lucida riflessione sulle difficoltà del relazionarsi all’interno di un nucleo famigliare.

Per gli appassionati del genere si tratta dunque di un film da non perdere, che grazie ora al suo passaggio televisivo può finalmente essere scoperto anche da un più ampio pubblico. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Finché morte non ci separi. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Finché morte non ci separi

Grace è la giovane sposa che si unisce in matrimonio con Alex, erede della famiglia Le Domas, ricca dinastia fondatrice dell’impero dei giochi da tavola. Durante la sua prima notte di nozze, all’interno della grande villa in cui si è svolta la cerimonia, Grace viene invitata a partecipare a una tradizione familiare: il nuovo arrivato deve infatti prendere parte a un gioco, in questo caso nascondino. Apparentemente innocente, il gioco in realtà si rivelerà una terrificante caccia all’uomo in cui Grace dovrà cercare di sopravvivere ad una famiglia armata e implacabile, convinta che il rito debba essere officiato, altrimenti una maledizione si abbatterà su di loro.

Ad interpretare Grace vi è l’attrice Samara Weaving, già nota per il thriller La babysitter e che ha con questo film consolidato la propria popolarità. Inizialmente, però, era stata presa in considerazione per il ruolo di Grace l’attrice Margot Robbie. Le due attrici, curiosamente, si somigliano molto e hanno poi lavorato insieme nel film Babylon. Per questo ruolo, per Weaving stato per lei necessario imparare a guidare, o almeno a far sembrare che stia guidando. Altra curiosità a lei legata è che i brividi di Grace nella scena del servizio fotografico non erano simulati. Weaving ha detto che faceva realmente freddo durante le riprese, ma che quei brividi hanno aiutato a farla sembrare più nervosa.

Accanto a lei, nel ruolo del suo sposo Alex Le Domas, vi è l’attore Mark O’Brien, mentre il più noto Adam Brody interpreta il fratello di lui, Daniel. Melanie Scrofano è Emilie le Domas, la sorella di Daniel e Alex, mentre Kristian Bruun interpreta Fitch Bradley, il suo sprovveduto marito. Henry Czerny ricopre il ruolo di Tony Le Domas, proprietario del Le Domas Gaming Dominion e patriarca della famiglia Le Domas, mentre l’attrice Andie MacDowell è Becky Le Domas, la madre di Daniel, Emilie e Alex. Elyse Levesque è Charity Le Domas, la moglie snob di Daniel, mentre Nicky Guadagni interpreta Helene Le Domas, l’inquietante zia. John Ralston, infine, è Stevens, il fedele maggiordomo della famiglia Le Domas.

La storia vera a cui il film si ispira

No, il racconto proposto dal film non è basato su una storia vera, ma è invece vera l’ispirazione per l’impero dei giochi da tavolo della famiglia Le Domas. Questo è basato sui realmente esistiti produttori di giochi della Milton Bradley Company e Parker Brothers. La prima, fondata nel 1860, è celebre per i giochi Forza 4, L’allegro chirurgo, Brivido e Hotel. Mentre la seconda, fondata nel 1883, aveva tra i suoi prodotti più noti Monopoli, Cluedo, Trivial Pursuit e Ouija. Entrambe sono state acquisite dalla Hasbro rispettivamente nel 1984 e nel 1991 e fuse in un’unica filiale nel 1998. Il marchio ha continuato a essere utilizzato da Hasbro fino al 2009.

Il film è tratto da un libro o da un manga?

Esistono alcune opere in narrativa che riportano a loro volta il titolo Finché morte non ci separi, ma il film non è tratto da nessuna di esse. Si tratta invece di un’opera originale degli sceneggiatori Guy Busick and R. Christopher Murphy. La confusione a riguardo è però derivata appunto dall’esistenza di un libro con questo stesso titolo, scritto da Liza Marklund e pubblicato da Marsilio, settimo capitolo delle indagini della reporter Annika Bengtzon. Vi è poi anche un manga, intitolato allo stesso modo, scritto e disegnato da Tarō Nogizaka e pubblicato dal 2019 al 2024, incentrato sul tentativo di un assistente sociale di determinare la colpevolezza di un’assassina riguardo un particolare caso.

Finché morte non ci separi 2: il sequel del film

Finché morte non ci separi è stato un modesto successo horror, che costato appena 6 milioni di dollari, ne ha incassati 57 in tutto il mondo. Con il passare degli anni è poi diventato un vero e proprio cult tra gli appassionati del genere, che hanno iniziato a chiedere a gran voce la realizzazione di un sequel. Nel marzo 2024 è stato infine reso noto che la Searchlight Pictures sta effettivamente procedendo nello sviluppo di un nuovo film, con la regia affidata a Adam Robitel, già distintosi con Escape Room. Samara Weaving dovrebbe tornare come protagonista, permettendo dunque di raccontare nuove avventure del suo personaggio.

Il trailer di Finché morte non ci separi e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Finché morte non ci separi grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV e Disney+. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di mercoledì 24 aprile alle ore 21:20 sul canale Rai 4.