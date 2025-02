Love Again: la spiegazione del finale del film con Priyanka Chopra Jonas

Il film del 2023 Love Again (qui la nostra recensione) si conclude come tutte le commedie romantiche, con la coppia che si riunisce, ma eleva la sua storia con riflessioni sul dolore e sul potere della musica di Celine Dion. Diretto e scritto da James C. Strouse, il film è un remake del film tedesco del 2016 SMS für Dich, anch’esso basato sull’omonimo romanzo del 2009.

In Love Again, Mira Ray è in lutto per la morte del suo fidanzato, tragicamente scomparso due anni prima, e trova conforto nell’inviare messaggi romantici al suo vecchio numero di telefono. Questo numero è stato riassegnato al giornalista Rob Burns, che è spinto dal misterioso mittente e, con l’aiuto del soggetto del suo articolo Celine Dion, escogita un piano per incontrare Mira e conquistare il suo amore.

Powered by

Con Priyanka Chopra Jonas e Sam Heughan come protagonisti, il cast e i personaggi di Love Again adattano la storia della ricerca dell’amore attraverso la perdita integrando la tecnologia moderna, il pesante processo del dolore e la rinnovata fede nell’amore e nella speranza. Dopo che Rob organizza un incontro con Mira, sorprende se stesso nel comprendere finalmente i testi romantici di Celine Dion, con il legame di Mira con Rob che finalmente la incoraggia a andare avanti dopo la morte di John. Mentre la storia d’amore della coppia presenta ostacoli lungo il cammino, come quando Mira scopre che Rob ha letto i suoi messaggi a John, il finale di Love Again vede il loro amore prevalere mentre entrambi accettano di abbracciare l’onestà, seguire i consigli di Celine Dion e sostenersi a vicenda attraverso i dolori che verranno.

Perché Rob ha pubblicato delle scuse a Mira invece del suo pezzo su Celine Dion

Il critico musicale Rob Burns ha iniziato la storia di Love Again (qui il trailer) con un incarico del suo editore di scrivere un profilo sulla famosa cantante Celine Dion. Sebbene inizialmente fosse restio ai suoi testi a causa dei suoi dolori passati e dell’incapacità di comprendere le sue parole, Celine gli dà consigli sull’amore e rigira l’intervista su di lui. In Love Again, Celine capovolge la sceneggiatura e diventa la giornalista che cerca di convincere Rob a essere onesto e a rivelare i suoi segreti più profondi, così Rob usa il suo articolo per paragonare il suo viaggio per ritrovare l’amore ai testi di Dion e al suo ritorno sul palcoscenico statunitense dopo una pausa di un decennio.

Quando arriva il momento di pubblicare il profilo su Celine Dion scritto da Rob, il pezzo che pubblica invece è “Texts for Mira“, in cui si scusa per non averle detto la verità sull’essere il destinatario dei suoi messaggi destinati a John. L’articolo diventa virale e fa guadagnare a Rob il favore del suo capo, nonostante non abbia scritto il pezzo che gli era stato effettivamente assegnato, anche se Rob riesce a aggirare questo problema includendo comunque notizie su Celine Dion nella narrazione. Ispirato dalle canzoni e dai testi dell’artista canadese in Love Again, Rob usa l’articolo per seguire il suo consiglio ed esprimere invece il suo amore per Mira.

Il colpo di scena dell’articolo di Rob fa riferimento alle ispirazioni del libro di Love Again

L’articolo di scuse di Rob intitolato “Texts for Mira” è un riferimento al libro che ha ispirato Love Again, poiché la traduzione in inglese di SMS für Dich è Text for You. Rob sostanzialmente si rende autore del libro scrivendo la loro storia d’amore e dandole questo titolo, con il suo articolo che gli consente di essere vulnerabile sui suoi sentimenti in modo simile a Mira nei suoi veri testi. Love Again è stato inizialmente sviluppato fino al titolo Text for You, ma cambiandolo ha sottolineato meglio il conflitto fondamentale di Mira e Rob che imparano a trovare di nuovo l’amore. Tuttavia, è un bel tocco che il titolo del libro faccia il suo ingresso nella storia di Love Again.

Come l’opera di Orfeo ed Euridice riflette la storia di Mira e Rob

La vera opera Orfeo ed Euridice è spesso citata nella storia di Love Again, poiché il racconto mitologico era uno dei preferiti del defunto fidanzato di Mira, John, e rappresentava il suo dolore. Nell’opera, la coppia si innamora prima che Euridice muoia inaspettatamente, lasciando Orfeo con un enorme dolore. In seguito Orfeo decide di andare nell’Ade per riportare in vita sua moglie, e Ade accetta di restituirgliela a condizione che lui accetti di non guardarla mai in viso prima di arrivare fuori dall’Oltretomba. Orfeo non resiste e, prima di uscire dal regno di Ade, si volta e perde Euridice per sempre. In alcune versioni del finale della storia, Orfeo invoca la morte per riunirsi a Euridice e viene ucciso o ricompensato con la resurrezione di Euridice.

Love Again riprende la leggenda ma la adatta con un finale positivo. Mira, come Orfeo, soffre per la morte improvvisa del suo amore ed è afflitta da un dolore travolgente. Mira non riesce a superare la morte di John e dice persino che pensava che non ci sarebbe stato futuro per lei senza di lui, con la sua famiglia che indica che anche se non è morta, non è viva. A differenza di Orfeo, che invoca la morte per stare con Euridice, Mira accetta il suo dolore ma sceglie di andare avanti con la vita, poiché non può riportarlo indietro e sa che John non avrebbe voluto che si comportasse come Orfeo. Invece di continuare a piangere nell’oscurità, Mira si dirige verso una nuova luce con Rob nel finale di Love Again.

Perché Mira è finalmente pronta a lasciar andare John

In Love Again, Mira sente una scintilla con Rob che non sentiva da quando John era vivo, dimostrando a se stessa che andare avanti è possibile e che può ancora avere una vita appagante. I suoi messaggi a John erano uno sfogo per il suo dolore per aiutarla ad andare avanti e esprimere i sentimenti che non lascia uscire, con le sue visioni di lui che le permettono di fare pace con il suo ricordo mentre dà all’amore un’altra possibilità. Proprio come il bruco nei libri per bambini che scrive, John dice che vuole ancora che Mira prosperi e “voli” nel suo futuro senza di lui.

Mira è stata anche influenzata dallo chef Mo, che è stato ispirato ad andare ad appuntamenti dopo la morte di sua moglie perché ha bisogno di una vera compagnia umana e di una connessione che un ricordo non può dargli. Celine Dion condivide un consiglio simile mentre torna sul palco dopo aver elaborato il lutto per la morte del marito, poiché il cuore di Mira deve ancora andare avanti dopo la scomparsa di John. Dopo questa presa di coscienza, Mira si toglie l’anello di fidanzamento, segnalando le sue intenzioni di andare avanti e dare un’altra possibilità all’amore.

Spiegazione dell’ultimo discorso di Mira a Rob (e perché lo perdona)

Quando Rob e Mira finalmente si riconciliano nel finale di Love Again, lei gli dice che lo perdonerà a poche condizioni. Prima di tutto, spiega che non potrà mai più mentirle, non importa quanto dolorosa o brutta possa essere la verità, poiché questa è stata la causa della loro rottura. Il personaggio di Priyanka Chopra Jonas afferma quindi che amerà sempre John e Rob deve capire che anche se il suo dolore potrebbe cambiare in futuro, lui sarà sempre parte di lei. Infine, Mira dichiara che, su consiglio di Celine Dion, Rob deve lavare i piatti e imparare a cucinare perché lei non ci riesce.

Mira ha perdonato Rob nel finale di Love Again perché ha capito quanto la amasse davvero e che, nonostante abbia commesso un errore nel non dirle la verità sui messaggi, lo ha fatto perché non voleva perderla. Rob capisce già che Mira amerà sempre John e che può ancora amarlo nonostante il suo dolore, che è un altro livello di accettazione che riporta Mira da lui. Mira era di nuovo sinceramente felice e ispirata con Rob, quindi non avrebbe lasciato che questo amore finisse così in fretta. Invece, si è assicurata che lui avrebbe imparato dal suo errore e avrebbe capito cosa poteva portare alla loro relazione.

Cosa significa davvero il finale di Love Again

Il finale di Love Again trasmette il messaggio che, anche se può sembrare impossibile, è sempre possibile trovare di nuovo l’amore. Per qualcuno in lutto, il processo di ricerca di una nuova persona è particolarmente spaventoso, poiché è difficile lasciar andare la vita che avrebbe dovuto avere con la persona scomparsa. Tuttavia, dopo due anni, Mira stessa si rende conto che ha bisogno di iniziare a vivere e di aprirsi di nuovo alle prospettive dell’amore e a tutte le sue possibilità, ma questo non significa che debba lasciar andare completamente John. Trovare l’amore attraverso la perdita non significa cancellare la persona che è morta, ma significa accettare entrambi gli amori ed essere in grado di andare avanti con la vita, con Rob e Mira di Love Again che trovano inaspettatamente un grande romanticismo e speranza dopo un insormontabile dolore.