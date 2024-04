Love, Divided, la spiegazione del finale, Valentina e David si innamorano?

Il film Netflix Love, Divided (Pared con pared) segue la giovane pianista Valentina (Aitana) che si sta preparando per un’importante audizione. Tuttavia, il suo talento musicale viene sconvolto quando si scontra con il vicino di casa David (Fernando Guallar), un arcigno inventore di giochi che richiede il silenzio assoluto per svolgere il suo lavoro. Ma questi vicini in guerra possono trovare un compromesso o potrebbe sbocciare qualcosa di diverso da dietro il muro?

Valentina si trasferisce in un nuovo appartamento per ricominciare dopo aver rotto con l’ex fidanzato Óscar (Miguel Ángel Muñoz) e si sta allenando per un’audizione. Sebbene Valentina voglia concentrarsi giorno e notte sull’audizione, alla fine cede alle richieste di sua cugina Carmen che le chiede di trovare un lavoro al locale bar di frullati.

Nel frattempo, il suo nuovo vicino David è un progettista di giochi agorafobico ed è circondato dai gadget che ha creato. Il suo amico Nacho arriva con la spesa e incoraggia David a cambiare il suo stile di vita da eremita.

Più tardi, il talento musicale di Valentina viene interrotto da una cacofonia di rumori spaventosi provenienti dalla porta accanto e lei fugge dall’appartamento, passando la notte a casa di Oscar.

Una Valentina terrorizzata affronta David attraverso il muro e lui le rivela che i loro appartamenti sono a malapena insonorizzati e che per lavorare ha bisogno di silenzio assoluto. David è riuscito a scacciare tutti gli altri inquilini che si sono trasferiti nell’appartamento accanto creando invenzioni rumorose che emettono rumori inquietanti a tutte le ore.

Ma Valentina è decisa a resistere e si sfidano in una gara di rumore per vedere chi lascerà per primo il loro appartamento. Lui la sveglia di prima mattina con forti rumori, ma viene spinto oltre il limite quando Valentina lascia il suo metronomo a ticchettare tutto il giorno mentre va al lavoro.

David cede e accetta con riluttanza di lasciare che Valentina suoni il suo pianoforte al mattino, mentre lui lavora nel pomeriggio. Tuttavia, le tensioni aumentano quando David critica il modo in cui Valentina suona il piano e in seguito si scusa con lei.

I due parlano attraverso i loro lati del muro e si conoscono. David incoraggia Valentina a continuare a scrivere e cantare le sue canzoni, ma lei non crede abbastanza in se stessa perché Óscar l’ha spinta a concentrarsi solo sul pianoforte per avere successo.

Quando i vicini mettono da parte la loro faida e iniziano a creare un legame genuino, Valentina e David si innamoreranno? Ecco cosa succede alla fine di Love, Divided…

Love, Divided finale: Valentina e David si innamorano?

Nonostante non si siano mai visti di persona, Valentina e David iniziano a provare qualcosa l’uno per l’altra e riorganizzano i loro appartamenti in modo che i loro letti condividano la parete e possano dormire vicini.

In un caso, Valentina crede che un cliente a caso del bar di frullati sia David dopo che lui ha fatto un commento sul fatto che indossa stivali da cowboy tutti i giorni. Dopo avergli dato il suo numero, Valentina invita lo sconosciuto a cena, ma si rende subito conto di aver commesso un grosso errore e lo scorta rapidamente fuori dal suo appartamento.

Altrove, Nacho attira David fuori dal suo appartamento con una bugia e lo porta in un negozio di giocattoli che vuole acquistare i diritti dei suoi giochi. Tuttavia, David rifiuta furiosamente la loro offerta e viene scortato fuori dalla sicurezza quando si scaglia contro di loro.

Tornati a casa loro, David invita Valentina a cena, ma lei suggerisce di mantenere la loro relazione così com’è e di comunicare attraverso il muro, senza vedersi mai. Entrambi riconoscono che amano stare da soli e si accordano in modo insolito per stare “insieme ma separati”.

Valentina trova la sciarpa di Carmen sul pavimento e capisce cosa è successo, ma quando tenta di spiegare la situazione, David la respinge.

Pensando che David non si fidi di lei, Valentina mette fine alla loro relazione e David guarda un video d’infanzia in cui lui, Nacho e una bambina di nome María giocano nel negozio di giocattoli che ora possiede con Nacho.

Quando David fa visita al negozio di giocattoli, è sconvolto dal fatto che stia per chiudere, ma Nacho non glielo ha mai detto. Nacho incoraggia David a riprendersi la sua vita dopo la morte della fidanzata María, che era anche la sorella di Nacho.

È il giorno dell’audizione di Valentina e, mentre lei sale sul palco, David si intrufola dietro le quinte e le dà dei consigli su come suonare Beethoven. Valentina accetta il suo suggerimento e si esibisce con un pezzo originale scritto da lei.

Sebbene Valentina non superi l’audizione, il giudice le dice di mettersi in contatto con un suo caro amico produttore discografico e ne elogia il talento. Tuttavia, Óscar è furioso, ma lei non se ne cura ed è pronta ad affrontare il suo futuro e a vedere David nella vita reale.

Quando Valentina corre a casa, lei e David abbattono il muro che separa i loro appartamenti. Lei si arrampica attraverso l’apertura e si butta tra le sue braccia mentre si vedono per la prima volta.