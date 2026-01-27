Max: la storia vera dietro al film in Top 10 su Netflix

Uscito più di 10 anni fa al cinema e ora di nuovo sotto i riflettori della top 10 di Netflix, Max è un film del 2015 diretto da Boaz Yakin e interpretato da Lauren Graham e Robbie Amell e basato su una storia vera.

Quella di Jon Tumilson. La sua storia è stata ricordata nella straziante scena in cui Max corre verso la bara del suo addestratore caduto e si sdraia davanti a essa per tutta la durata della cerimonia. Nella vita reale, Tumilson, un Navy SEAL, è stato uno dei 30 militari americani rimasti uccisi quando un elicottero Chinook è stato abbattuto in Afghanistan. Al suo funerale, il suo Labrador Retriever, Hawkeye, è stato fotografato disteso davanti alla bara. Da allora, una statua di bronzo è stata eretta in onore di Tumilson e Hawkeye a Rockford, Illinois.

La storia vera di Max

Torniamo ora al film. Dopo il funerale, Max, che soffre di PTSD, è stato congedato e mandato a vivere con la famiglia del suo addestratore e il loro giovane figlio. Questo si basa probabilmente sulla storia di Eli, il cui addestratore, il ventenne Colton Rusk, è stato ucciso dal fuoco dei cecchini talebani. Anche lui un Labrador Retriever (non un Pastore Belga Malinois come Max), Eli è stato portato a casa con la famiglia Rusk, dove ha trovato il dodicenne Brady, che ha subito legato con il cane.

“Ci distrae dalla tristezza per la perdita di Colton”, dice Kathy Rusk in un video della cerimonia in cui la famiglia incontra Eli, “il solo sapere che avremo un pezzettino di Colton in Eli. Avrei solo voluto che potesse parlare e raccontarci qualche storia. Sapere che potremo condividere l’amore che proviamo per nostro figlio con qualcosa che lui amava profondamente”.

Il film si prende qualche libertà e dà a queste storie commoventi un tocco hollywoodiano, ma è comunque un film avvincente che mostra l’incredibile addestramento, l’intelligenza e, soprattutto, la dedizione di questi cani militari.