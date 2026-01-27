HomeCinemaApprofondimenti

Max: la storia vera dietro al film in Top 10 su Netflix

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News

Uscito più di 10 anni fa al cinema e ora di nuovo sotto i riflettori della top 10 di Netflix, Max è un film del 2015 diretto da Boaz Yakin e interpretato da Lauren GrahamRobbie Amell e basato su una storia vera.

Quella di Jon Tumilson. La sua storia è stata ricordata nella straziante scena in cui Max corre verso la bara del suo addestratore caduto e si sdraia davanti a essa per tutta la durata della cerimonia. Nella vita reale, Tumilson, un Navy SEAL, è stato uno dei 30 militari americani rimasti uccisi quando un elicottero Chinook è stato abbattuto in Afghanistan. Al suo funerale, il suo Labrador Retriever, Hawkeye, è stato fotografato disteso davanti alla bara. Da allora, una statua di bronzo è stata eretta in onore di Tumilson e Hawkeye a Rockford, Illinois.

La storia vera di Max

Torniamo ora al film. Dopo il funerale, Max, che soffre di PTSD, è stato congedato e mandato a vivere con la famiglia del suo addestratore e il loro giovane figlio. Questo si basa probabilmente sulla storia di Eli, il cui addestratore, il ventenne Colton Rusk, è stato ucciso dal fuoco dei cecchini talebani. Anche lui un Labrador Retriever (non un Pastore Belga Malinois come Max), Eli è stato portato a casa con la famiglia Rusk, dove ha trovato il dodicenne Brady, che ha subito legato con il cane.

“Ci distrae dalla tristezza per la perdita di Colton”, dice Kathy Rusk in un video della cerimonia in cui la famiglia incontra Eli, “il solo sapere che avremo un pezzettino di Colton in Eli. Avrei solo voluto che potesse parlare e raccontarci qualche storia. Sapere che potremo condividere l’amore che proviamo per nostro figlio con qualcosa che lui amava profondamente”.

Il film si prende qualche libertà e dà a queste storie commoventi un tocco hollywoodiano, ma è comunque un film avvincente che mostra l’incredibile addestramento, l’intelligenza e, soprattutto, la dedizione di questi cani militari.

Articolo precedente
Darkman, il celebre film horror di Sam Raimi con Liam Neeson, potrebbe finalmente avere un seguito
Articolo successivo
Run Away, la spiegazione del finale: cosa accade a Simon alla fine?
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved