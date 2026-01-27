Channing Tatum parla del ritorno di Chris Evans nei panni di Capitan America in Avengers: Doomsday

Il ritorno di Chris Evans in Avengers: Doomsday è stato affrontato da un altro membro del Marvel Cinematic Universe, dopo che la presenza dell’attore è stata finalmente rivelata. L’ultima apparizione di Evans nella serie è stata in uno dei migliori film dell’MCU, Deadpool & Wolverine del 2024. Tuttavia, in quell’occasione l’attore ha interpretato una versione di Johnny Storm dei Fantastici Quattro, non Capitan America, continuando la sua carriera Marvel pre-MCU.

Per anni si è vociferato che Evans sarebbe tornato nei progetti dell’MCU nei panni di Steve Rogers, con notizie che sostenevano che l’attore avesse firmato per tornare nell’MCU già nel 2021. Tuttavia, Evans ha smentito con veemenza le voci e le notizie ogni volta che gli è stato chiesto. Recentemente però, un primo teaser trailer di Avengers: Doomsday ha confermato il ruolo di Evans in Avengers: Doomsday.

Ora, parlando con E! News, l’interprete di Gambit, Channing Tatum, ha evitato una domanda sul ritorno di Chris Evans nei panni di Capitan America. Alla domanda sul ritorno dell’attore, Tatum ha infatti risposto: “Non so di cosa stai parlando”. Anche se è stato rivelato che Evans apparirà nel prossimo film Marvel, sembra che le star del franchise abbiano ancora paura di rivelare potenziali spoiler su uno dei film più importanti dell’MCU. Tatum ha aggiunto: “Se dicessi qualcosa in più, ci sarà qualcuno che mi metterà un sacco nero sulla testa e mi butterà in macchina”.

Il ritorno di Evans, come anticipato, stato confermato dal primo teaser di Avengers: Doomsday, uscito nelle sale insieme ad Avatar: Fuoco e Cenere. Il filmato mostrava Steve Rogers nella stessa casa in cui era stato visto l’ultima volta ballare con Peggy Carter, interpretata da Hayley Atwell, in Avengers: Endgame. Steve viene mostrato mentre ripone la sua tuta di Capitan America in una scatola, con il trailer che rivela che lui e Peggy hanno avuto un bambino. Non resta a questo punto che scoprire cosa gli accadrà.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America) e Chris Evans (Captain America).