The Beauty: guida al cast e ai personaggi

Il nuovo drama televisivo body horror di Ryan Murphy, The Beauty (qui la nostra recensione dei primi due episodi), è arrivato su Disney+, ottenendo apprezzamenti cauti dalla critica e paragoni piuttosto riduttivi con il film The Substance. Raccontando gli effetti disastrosi di una superdroga biologica progettata per rendere le persone più attraenti, la serie presenta diverse star di Hollywood celebrate per la loro bellezza.

In The Beauty c’è un notevole dispiego di talento, con alcune star che offrono le loro migliori interpretazioni degli ultimi anni. Inoltre, dato che al momento non abbiamo ancora visto tutta la serie, alcune delle sue star più importanti non sono ancora apparse.

Allo stesso tempo, trattandosi di un drama che ruota attorno a terrificanti mutazioni corporee che rendono irriconoscibili diversi personaggi, una delle protagoniste è destinata a scomparire dalla serie, con un suo ritorno in una fase successiva tutt’altro che certo. In ogni caso, il body horror di The Beauty sembra destinato a cambiare per sempre il genere televisivo.

Evan Peters nel ruolo di Cooper Madsen

Attore: collaboratore storico di Ryan Murphy, Evan Peters è noto soprattutto per i suoi ruoli televisivi nella serie antologica American Horror Story. Gli appassionati di supereroi e fantascienza potrebbero però conoscerlo meglio per il grande schermo, dove ha interpretato Peter Maximoff negli X-Men o il dirigente ENCOM Julian Dillinger nel film del 2025 Tron: Ares.

Personaggio: protagonista principale di The Beauty, Cooper Madsen è un agente dell’FBI incaricato di indagare su una serie di morti violente collegate alla superdroga che dà il titolo alla serie. Con un addestramento da Navy SEAL, Madsen è l’eroe d’azione perfetto per questo caso, che nei primi episodi sfugge rapidamente a ogni controllo.

Anthony Ramos nel ruolo di Antonio / L’Assassino

Attore: Anthony Ramos è il protagonista di Twisters e dei suoi possibili sequel, ma ha ottenuto la sua grande occasione come attore interpretando Mars Blackmon nell’adattamento televisivo di Spike Lee del suo film She’s Gotta Have It. È noto anche per aver doppiato Mr. Piranha nel film animato The Bad Guys e per essere stato il personaggio centrale di Transformers: Rise of the Beasts.

Personaggio: finora il personaggio più incisivo di The Beauty, Antonio è il killer assoldato dalla corporation che produce la droga protagonista della serie, la cui personalità è da tempo soccombuta agli effetti collaterali della sostanza. Ramos sembra divertirsi enormemente a interpretare questo spietato assassino dal sorriso minacciosamente malevolo.

Jeremy Pope nel ruolo di Jeremy

Attore: The Beauty è solo il sesto ruolo di rilievo negli otto anni di carriera sullo schermo di Jeremy Pope. Prima di questa serie, le sue apparizioni più importanti sono state nella miniserie pseudo-storica Hollywood e in un ruolo di supporto come Jackie Wilson nel film One Night in Miami.

Personaggio: Pope compare appena nel trailer da record di The Beauty, ma è destinato a svolgere un ruolo centrale nella serie, nei panni dell’outsider qualunque che finisce per assumere la superdroga biologica che dà il titolo allo show. Un uomo comune che crede di aver fatto bingo diventando un partecipante a una sperimentazione farmaceutica, Jeremy è il nostro punto di vista su questo mondo distorto di bellezza letale.

Rebecca Hall nel ruolo di Jordan Bennett

Attore: attrice inglese con una solida tradizione familiare nel settore, Rebecca Hall si è fatta conoscere alla fine degli anni Duemila grazie a Vicky Cristina Barcelona e Frost/Nixon. In seguito ha recitato nel thriller di successo The Town, nella serie sci-fi soprannaturale di Prime Video Tales from the Loop e nei film Godzilla x Kong di Adam Wingard.

Personaggio: Jordan Bennett è l’agente dell’FBI che affianca Cooper Madsen nell’indagine federale della serie. Il ruolo di Hall in The Beauty viene di fatto “ricastato” a metà stagione, quando Jordan viene infettata dai sintomi della superdroga della bellezza e subisce una trasformazione fisica.

Ashton Kutcher nel ruolo di Byron Forst / La Corporation

Attore: la star più famosa di The Beauty, Ashton Kutcher, si è imposto come attore comico e da sitcom grazie a That ’70s Show, al film demenziale Dude, Where’s My Car? e a Punk’d, il suo programma con telecamere nascoste per MTV. Dalla metà degli anni Duemila ha ampliato il suo raggio d’azione con ruoli più drammatici al cinema, oltre a sostituire Charlie Sheen in Due uomini e mezzo.

Personaggio: la divertentissima interpretazione di Kutcher nei panni del viziato machiavellico aziendale Byron Forst è ciò che inizialmente distingue The Beauty da The Substance, il film body horror del 2024 di Coralie Fargeat. Forst è il finanziatore e il responsabile marketing della pericolosa superdroga biologica al centro della storia, completamente indifferente alla sua estrema pericolosità.

Isabella Rossellini nel ruolo di Franny Forst

Attore: autentica leggenda di Hollywood, il cui ruolo di supporto è una delle principali attrazioni di The Beauty, Isabella Rossellini ha recentemente contribuito al successo della terza stagione di Jurassic World: Chaos Theory, la più vista della serie. Ha costruito la sua carriera rubando la scena sul grande schermo, in particolare nel capolavoro di David Lynch Velluto blu.

Personaggio: Franny Forst è la moglie separata e amareggiata di Byron, che nutre solo disprezzo per il marito e i suoi esperimenti genetici. L’inaspettato casting della Rossellini in questo ruolo è un colpo di genio che richiama il suo personaggio nel film del 1992 La morte ti fa bella.

