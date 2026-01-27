The Last of Us – Stagione 3: Kaitlyn Dever informa il pubblico sullo stato dei lavori

Kaitlyn Dever ha appena rivelato un importante aggiornamento sulle riprese di The Last of Us – stagione 3. Questa dichiarazione arriva dopo la recente notizia che il personaggio di Manny verrà riassegnato dopo l’abbandono di Danny Ramirez per un problema di programmazione.

Non è l’unica persona coinvolta nella serie post-apocalittica di successo ad abbandonare la serie. Anche il co-showrunner Neil Druckmann (che ha anche co-creato il videogioco) e la produttrice esecutiva/sceneggiatrice Halley Gross si sono dimessi, sebbene quest’ultima sia ancora indicata come produttrice esecutiva.

Lo show deve continuare, ovviamente, e Kaitlyn Dever ha ammesso di essersi “preparata mentalmente e fisicamente” per girare The Last of Us – stagione 3. Tra un paio di giorni si recherà nella Columbia Britannica, dove viene girata la serie, per “iniziare ufficialmente i preparativi lì”. Ecco cosa ha detto:

“Mi sto preparando mentalmente e fisicamente in questo momento. Tra un paio di giorni, in realtà, andrò lì per iniziare i preparativi. Sono così emozionata di assumere un ruolo molto più importante nella stagione.”

L’attrice ha aggiunto di essere “emozionata” che il suo personaggio, Abby, avrà un “ruolo molto più importante” nella prossima stagione. Dopo le prime due stagioni incentrate principalmente su Joel Miller (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey), la terza stagione sposterà l’attenzione su Abby, che ha ucciso Joel come parte del suo piano di vendetta dopo la morte del padre.

La seconda stagione di The Last of Us si è conclusa con un episodio flashback per mostrare il “Giorno 1” del viaggio di Abby. Questo “cambio di prospettiva” sarà qualcosa che i fan “apprezzeranno molto“, secondo Dever, poiché finalmente scopriranno il contesto di tutte le decisioni di Abby nella seconda stagione. “Sono molto emozionata che i fan lo vedano“, ha aggiunto.

“Penso che ai fan piacerà molto, il cambio di prospettiva su Abby, l’approfondimento della sua trama e il ritorno al passato con questa stagione. Quindi, sono molto emozionata che i fan lo vedano.”

Sebbene non sia ancora stata annunciata una data di debutto per The Last of Us – stagione 3, il 2027 sembra il periodo più probabile, considerando che le riprese non sono ancora iniziate. C’è stato un intervallo di due anni tra le prime due stagioni, il che rende il 2027 l’anno più probabile per la trasmissione del prossimo capitolo da parte di HBO.

Oltre al cliffhanger del “Giorno 1” con Abby, il finale della seconda stagione di The Last of Us includeva anche uno sparo seguito da un passaggio al nero, lasciando gli spettatori all’oscuro se Ellie fosse rimasta ferita o uccisa. Con la terza stagione che torna per raccontare la storia di Abby, non è chiaro quando verrà risolto il cliffhanger dello sparo.

The Last of Us, che descrive una società devastata dagli zombie a seguito di un’infezione di massa senza precedenti, vede protagonisti Ramsey, Dever, Gabriel Luna, Isabela Merced e Young Mazino. Nella seconda stagione, Ramirez ha interpretato Manny, anche se il suo sostituto non è ancora stato annunciato.

La serie TV è basata sul videogioco The Last of Us di Druckmann e Bruce Straley, acclamato dalla critica e da record, uscito per la prima volta nel 2013. Il sequel, The Last of Us Part II, è uscito nel 2020.

L’adattamento HBO di The Last of Us ha ricevuto recensioni estremamente positive dalla critica, con un punteggio del 94% su Rotten Tomatoes. La serie ha anche ottenuto numerosi premi e nomination, tra cui agli Emmy, ai Golden Globe e ai Critics’ Choice Awards.