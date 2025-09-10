Swiped: il trailer del film dal 19 settembre su Disney+

HomeTrailerSwiped: il trailer del film dal 19 settembre su Disney+
Si è tenuta ieri alla 50ª edizione del Toronto International Film Festival, la premiere del film Swiped, alla presenza delle star e dei filmmaker. Tra i membri del cast presenti c’erano Lily James, Jackson White, Ben Schnetzer e Myha’la. A loro si sono uniti la regista e sceneggiatrice Rachel Lee Goldenberg, i produttori Jennifer Gibgot e Andrew Panay e l’executive producer Gala Gordon.

Per l’occasione, sono stati diffusi un nuovo trailer e un nuovo poster. Swiped debutterà il 19 settembre su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti.

La trama di Swiped

Ispirato alla storia vera e provocatoria della visionaria fondatrice della piattaforma di incontri online Bumble, Swiped segue la neolaureata Whitney Wolfe, interpretata da Lily James, che con straordinaria determinazione e ingegnosità riesce a farsi strada nel settore tecnologico dominato dagli uomini e a lanciare un’innovativa app di incontri (due, in realtà) acclamata a livello mondiale, ponendo le basi per diventare la più giovane miliardaria che si è fatta da sola. Swiped è diretto da Rachel Lee Goldenberg e scritto da Bill Parker, Rachel Lee Goldenberg e Kim Caramele. Il film è interpretato anche da Jackson White, Myha’la, Ben Schnetzer, Pierson Fodé, Clea DuVall, Pedro Correa, Ian Colleti, Coral Peña e Dan Stevens. Jennifer Gibgot, Andrew Panay e Lily James sono i produttori.

