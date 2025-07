Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie, la spiegazione del finale

Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie vede Adrian risolvere uno dei casi più importanti della sua carriera, mentre si occupa anche della salute mentale del personaggio. Pur essendo un film, Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie presenta molti degli elementi tipici della serie televisiva Monk. Tra questi, Adrian, dopo aver faticato a trovare prove che potessero confermare l’omicidio del fidanzato di Molly, giunge a una deduzione geniale che non lascia scampo a Rick Eden.

Il film su Monk si conclude con l’arresto del responsabile dell’omicidio di Griffin, dopo che Monk ha dimostrato come è avvenuto. Dopotutto, la morte di Griffin non è stata un incidente, e Molly ha avuto la stessa immediata conclusione che Adrian non ha mai avuto. Oltre al caso, il finale del film su Monk affronta una trama molto seria riguardante la salute mentale di Monk, con il personaggio che abbandona i suoi pensieri di autolesionismo e decide di tornare al lavoro. Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie si conclude con una nota positiva, con Adrian che ricorda tutte le vite che ha influenzato.

Chi ha ucciso il fidanzato di Molly in Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie (e perché)

Come Molly sospettava fin dall’inizio, è Rick Eden a far uccidere il suo fidanzato. In pieno stile Monk, Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie si concentrava più sul come Rick Eden avesse agito che sulla sua colpevolezza. Alcuni dei migliori episodi di Monk non hanno mai cercato di nascondere l’identità dell’assassino, con alcuni degli assassini che addirittura confessavano ad Adrian, credendo che non ci sarebbero mai state prove sufficienti per catturarli. Il film usa un trucco simile, con Rick Eden chiaramente colpevole fin dall’inizio. Come rivela la sequenza di flashback, Rick Eden ha ucciso il suo socio in affari qualche anno prima.

Il caso del compagno di Eden fu archiviato come un incidente, eppure il fidanzato di Molly continuò a indagare. Griffin stava lavorando a un articolo che avrebbe smascherato Rick Eden, e avrebbe incluso una foto che dimostrasse la presenza di Eden quando il suo compagno annegò “accidentalmente”. Il fidanzato di Molly affronta Rick Eden all’inizio del film e, mentre il miliardario cerca di corrompere Griffin, il giornalista non accetta la sua offerta. Questo è il motivo per cui Rick Eden ha ucciso il fidanzato di Molly: il miliardario sperava di insabbiare la storia per sempre, inviando al contempo un messaggio a chiunque cercasse di smascherarlo.

In che modo Rick Eden ha ucciso il fidanzato di Molly nell’ultimo caso del signor Monk

Non ci volle molto perché il signor Monk si convincesse che Rick Eden fosse l’uomo giusto. Tuttavia, uno degli spunti più affascinanti di Monk è che le capacità deduttive di Adrian a volte sono fin troppo spiccate, al punto che non riesce a provare le cose che dice. Adrian passa la maggior parte del film a cercare di capire come Rick Eden abbia ucciso il fidanzato di Molly. Era chiaro che Rick avesse pagato uno dei suoi dipendenti, qualcuno con precedenti penali, per manomettere l’attrezzatura da bungee jumping di Griffin. Tuttavia, non c’era nulla di sbagliato nella corda usata da Griffin. Sebbene qualcuno fosse effettivamente entrato nel garage di Griffin, la lunghezza della corda era stata confermata due volte.

Il finale di Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie rivisita un altro classico della serie TV, con Adrian che ha un’illuminazione che lo aiuta a risolvere il caso proprio quando lui e Molly stanno per arrendersi. Mentre misurava le dimensioni delle teste di due gemelli identici in un negozio di bare, Monk si rese conto di cosa fosse successo alla corda. L’attrezzatura non era mai stata manomessa, ma il metro a nastro sì. Il fattorino di Rick sostituì il metro a nastro di Griffin con uno leggermente impreciso in cui ogni centimetro era “una frazione di millimetro” più lungo. Griffin non misurava mai 92 metri, ma in realtà 94 metri.

Spiegazione della scena della panchina di Monk

Il fatto che Monk veda Trudy ogni volta che si sente vulnerabile è qualcosa che accade sempre nella serie TV. È un aspetto che L’ultimo caso di Monk: un film di Monk incorpora in tutta la storia, anche facendolo riconoscere al terapeuta di Monk. Detto questo, il film di Monk esplora la salute mentale di Adrian a un livello che nemmeno la serie aveva affrontato e include una trama in cui Monk ha pensieri di autolesionismo e suicidio. Adrian stava per togliersi la vita alla fine del film assumendo tutti i farmaci prescritti, ma pensare al fidanzato di Trudy e Molly lo ha fatto riconsiderare.

Più specificamente, ricordare tutte le vite che Monk ha toccato, ovvero le persone le cui famiglie hanno trovato una conclusione solo dopo che Adrian ha risolto i loro casi, ha rinvigorito il detective. Il signor Monk sentiva di non avere più un posto nel mondo, soprattutto dopo che il suo contratto editoriale era stato annullato. Tuttavia, vedere le innumerevoli persone che avevano avuto la possibilità di riposare in pace solo dopo che Monk aveva consegnato i loro assassini alla giustizia ricordò ad Adrian tutto il bene che aveva portato al mondo e che ci sarebbe sempre stato un posto per Adrian Monk. È una scena intensa che conclude l’arco narrativo di Monk nel film.