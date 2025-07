Red Sonja: il primo trailer del film!

Era passato così tanto tempo dall’ultimo aggiornamento sul reboot di Red Sonja che molti fan avevano perso le speranze di vedere il film, ma a marzo abbiamo saputo che il progetto aveva trovato un distributore statunitense nella Samuel Goldwyn Films e ora è stato finalmente pubblicato il primo trailer ufficiale. Il teaser mostra la She-Devil with a Sword (la star di Revenge, Matilda Lutz) catturata dallo spietato Dragan (Robert Sheehan) e costretta a combattere in un’arena in stile gladiatorio.

Sonja riesce a fuggire e si unisce a un gruppo di compagni guerrieri per vendicarsi di Dragan e di sua moglie, Dark Annisia (Wallis Day). Il film sembra ricco di scene d’azione sanguinose, creature fantastiche (realizzate con effetti speciali sorprendentemente ben fatti) e persino il famigerato bikini di maglia metallica di Sonja fa la sua comparsa, anche se non indossato da lei.

La sinossi ufficiale recita: “Catturata. Incatenata. Costretta a lottare per sopravvivere. Red Sonja deve farsi strada combattendo attraverso le fosse insanguinate dell’impero di un tiranno e radunare un esercito di emarginati per riconquistare la sua libertà e sconfiggere Dragan e la sua spietata sposa, Dark Annisia”. Il film ha inoltre ricevuto una classificazione R per “violenza forte e sanguinosa”.

È stato inoltre rilasciato anche un primo poster ufficiale, che si può vedere nel post qui sotto:

Quando vedremo Red Sonja?

Dopo oltre un decennio di tentativi di portare avanti il progetto con diversi scrittori e registi in varie fasi, Millennium è finalmente riuscita a mettere in produzione il suo reboot di Red Sonja nel 2022, con il regista di Solomon Kane, M.J. Bassett al timone e Lutz che prende il posto dell’attrice di Ant-Man and the Wasp e Thunderbolts* Hannah John Kamen nel ruolo della temibile guerriera del titolo.

Il primo trailer è stato proiettato per i presenti al San Diego Comic-Con lo scorso anno, ma ad oggi non abbiamo ancora visto alcun filmato ufficiale. Speriamo che questa nuova foto BTS sia il segnale che a breve potranno esserci aggiornamenti sul film, come un primo teaser. Parlando del film a Collider lo scorso anno, il produttore Les Weldon ha promesso che “i fan potranno vederlo presto”.

“Abbiamo appena finito il montaggio. Il film è molto radicato e molto reale, se vogliamo, ma ci sono un paio di sequenze in cui dobbiamo mettere a punto la CGI in modo che non si guardi e si dica: ‘Oh, quella creatura non c’era proprio’”. Abbiamo quindi terminato il film e siamo pronti a passare alla fase successiva di post-produzione”.

Nel corso di un’intervista del 2022, invece, Bassett ha rivelato di aver deciso di modificare un aspetto chiave della storia di Sonja: il suo brutale stupro da parte dei nemici predoni. “Non mi interessano le donne di fantasia che usano [lo stupro] come motore di motivazione”, ha detto. “Non è una motivazione forte. È solo un essere umano nel mondo della femminilità”.

Insieme a Lutz nel cast troviamo anche Robert Sheehan (The Umbrella Academy), Wallis Day (Krypton), Michael Bisping (xXx: Return of Xander Cage), Martyn Ford (F9: The Fast Saga), Eliza Matengu (Thor: Love and Thunder), Manal El-Feitury (Code Red) e Katrina Durden (Doctor Strange).