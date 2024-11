Non così vicino: la storia vera che ha ispirato il film

La storia presentata in Non così vicino solleva dubbi sul fatto che il film sia basato su una storia vera. La narrazione della commedia-dramma del 2022 segue un uomo anziano, Otto, interpretato da Hanks, che è umoristicamente scontroso e fissato con le sue abitudini. Nel film, il personaggio di Tom Hanks è rappresentato come una persona che ha rinunciato alla vita e spesso si lamenta di come quasi tutto, dalle auto alle persone, fosse migliore anni fa.

Il film di grande successo Non così vicino (la nostra recensione) intreccia una storia edificante che vede il suo protagonista camminare con una nuvola sopra la testa. Naturalmente, le cose cambiano quando una nuova famiglia si trasferisce dall’altra parte della strada e lo sfida ad agire con gentilezza e umiltà. Non contenendo elementi di fantasia di alcun tipo e guidati da sviluppi realistici della trama, il viaggio vissuto da Otto nel film appare come qualcosa che sarebbe potuto accadere facilmente nella vita reale.

Non così vicino non è una storia vera

Sebbene possa sembrare che si tratti di eventi reali, Non così vicino non è in realtà una storia vera, e non è nemmeno basato su di essa. Il film è in realtà un remake di un film svedese del 2015 intitolato Un uomo chiamato Ove, diretto da Hannes Holm e interpretato da Rolf Lassgård nel ruolo del suo brontolone protagonista. La sceneggiatura è stata adattata dall’omonimo romanzo del 2012 scritto da Backman. Backman ha inventato completamente tutti gli eventi della storia che accadono al protagonista. Ha iniziato scrivendo post sul blog del fittizio Ove in una rubrica che ha chiamato “I Am A Man Called Ove” negli anni 2000. Ha usato il personaggio come catalizzatore per esprimere molte delle sue frustrazioni personali e dei fastidi che aveva riscontrato nella sua vita.

L’ispirazione reale di Non così vicino

Backman conosceva un uomo nella vita reale di nome Ove che aveva un atteggiamento pessimistico e un carattere irascibile simile a quello dell’Otto raffigurato nel film 2023. Tuttavia, sia la storia di Ove che quella di Otto sono completamente fittizie e originali, non avendo nulla a che fare con gli eventi reali della vita del vero Ove. Backman non aveva mai incontrato il vero Ove prima di creare il personaggio. Ne aveva sentito parlare da un collega scrittore che aveva assistito a uno degli sfoghi pubblici di Ove e aveva scritto un post sul blog sull’incidente. Continuando a scrivere i suoi post, Beckman si rese conto di avere un personaggio solido su cui scrivere un romanzo.

Secondo Tom Hanks, è stato attratto dal personaggio brontolone per il fascino “universale” della storia, motivo per cui ha pensato che il film svedese meritasse un adattamento americano . Come sottolinea Hanks, la solitudine provata da Otto e il bisogno di appartenere a una comunità sono una “condizione umana” naturale. La storia di Otto potrebbe non essere vera, ma i punti di forza e di ispirazione di Non così vicino sono comunque rilevanti.