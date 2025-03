Operation Napoleon: la spiegazione del finale del film

Operation Napoleon, diretto da Óskar Thór Axelsson, è un film complesso da interpretare. Guardare questo film è come fare un’escursione: si attende costantemente la scoperta di un climax grandioso e impressionante, a prescindere dalla difficoltà del viaggio. È basato sul libro di Arnaldur Indridason, Operation Napoleon, che è già un potboiler di massa di emozioni e cospirazioni internazionali. Probabilmente il film uò sembrare arido, privo di vita e affrettato, ma se si resiste oltre un certo punto, si rimarrà decisamente incuriositi dal mistero che aleggia sul racconto. In questo articolo, dunque, ripercorriamo la trama e offriamo una spiegazione del finale del film

La trama di Operation Napoleon

Il film inizia con uno scorcio di un incidente aereo a Vatnajökull, in Islanda, nel 1945. Nevica molto forte e solo una persona – un pastore in una stalla piena di pecore – è testimone di questo incidente. Poi, è la Washington DC dei giorni nostri, negli Stati Uniti. William Carr (interpretato da Iain Glen) sta giocando con i suoi nipoti quando una telefonata lo informa che alcuni materiali riemersi di recente in cima a un ghiacciaio islandese hanno una probabilità dell’80% di essere ciò che stavano cercando. Carr chiede al chiamante di avviare la Fase Uno. Successivamente, ci troviamo a Reykjavik, in Islanda. La nostra protagonista, Kristin (interpretata da Vivian Didriksen Ólafsdóttir), è in ritardo per una riunione d’ufficio.

Avvocato di uno studio legale, si dimostra molto brava nel suo lavoro, poiché mette in luce la fallacia del nuovo schema proposto durante la riunione. In seguito, riceve una telefonata dal fratello Elias, che la informa che lui e due suoi amici sono partiti per un piccolo “viaggio di ricerca” sul ghiacciaio Vatnajökull per alcuni giorni. Quando Kristin gli chiede perché non è stata invitata a questo viaggio, Elias le dice che è sempre impegnata con il suo lavoro e che non può venire comunque. Vediamo Elias e i suoi amici attraversare il ghiacciaio in velocità, ma sono ostacolati dai pezzi di un aereo nazista precipitato.

Scavano un’entrata per l’aereo ed Elias si arrampica all’interno, filmando tutto il tempo mentre trova persone morte come reliquie. Poco dopo atterra un aereo americano, dal quale Julie Ratoff (interpretata da Adesuwa Oni) scende per uccidere due amici di Elias con una matita affilata e appuntita e portare Elias in prigione. Scoprono però che lui ha già inviato le foto e i filmati dell’aereo nazista a sua sorella Kristin e ingaggiano Simon (interpretato da Wotan Wilke Mohring) per ucciderla. Tornata a Reykjavik, Kristin riflette sulla notizia delle proteste contro la ricerca americana per misurare l’effetto del riscaldamento globale sui ghiacciai islandesi nel suo appartamento dopo il lavoro.

Riceve anche una telefonata di Elias in preda al panico, ma non lo prende sul serio finché non si imbatte in tutti i file multimediali che le sono stati inviati. Più tardi, quella sera, un collega con cui si era scontrata all’inizio della giornata si presenta alla sua porta con una bottiglia di vino. Poco dopo, Simon si presenta come parte di un’associazione religiosa, entra nell’appartamento e uccide il collega di Kristin. Mentre inizia a fuggire, Kristin viene avvertita di non rivolgersi alla polizia, altrimenti uccideranno suo fratello. D’altra parte, Carr riceve un aggiornamento sul fatto che la ricerca iniziale del relitto non rivela alcuna traccia del “Napoleon” e che si ritiene che l’aereo avesse sei passeggeri, ma solo cinque corpi sono stati trovati sepolti.

Si ipotizza che un certo colonnello Brand, il responsabile del Napoleon, sia probabilmente riuscito a scappare. Julie chiede quindi più tecnologia e uomini per continuare l’operazione, mentre Carr ordina di allargare l’area di ricerca, ma viene accolta con disappunto. Ancora in fuga, Kristin cerca prima rifugio a casa di Rosa, una collega di lavoro. Insieme, cercano di trovare ulteriori informazioni sulla missione nazista in Islanda, approdando a un certo professore britannico dell’Università d’Islanda, Steve Rush (interpretato da Jack Fox), specializzato in questa storia. Tuttavia, Rosa scopre subito che in tutta la città si sta cercando la trentaquattrenne Kristin, che si è già messa alla ricerca di Rush.

Scopriamo che Rush è una vecchia fiamma di Kristin. I due si incontrano all’Irish Pub, il suo ritrovo abituale, dove lui le dice che in realtà lei è preoccupata per una missione nazista “eco di un’eco”, l’Operazione Napoleone – un volo partito da Berlino e scomparso da qualche parte, in possesso di un segreto che ha il potere di cambiare la storia. Ma prima che possano continuare la conversazione, Simon inizia a inseguirli, sparando e uccidendo i passanti. Kristin e Steve fuggono, dirigendosi all’Università, dove Steve insegna, per saperne di più sugli oggetti delle foto che Elias ha inviato a Kristin. Nel frattempo, Carr ordina ai suoi uomini di inseguire i due.

La mattina seguente il duo si reca all’ambasciata americana per ottenere maggiori informazioni sul possibile elenco di persone che potrebbero avere un’idea dell’Operazione Napoleone. Sfuggono a Carr e ai suoi uomini e si dirigono verso l’indirizzo di Leo Stiller, il caposquadra dell’ultima operazione sul ghiacciaio nel 1988, che risulta ancora residente in Islanda. Da Leo incontrano la moglie, che li informa che Leo è morto da tempo e fornisce loro uno scantinato pieno di reperti e informazioni del loro viaggio sul ghiacciaio. Queste informazioni rivelano a Steve e Kristin di aver trovato una pistola e una spilla militare vicino a un piccolo ruscello sul ghiacciaio, indicando che qualcuno potrebbe essere sopravvissuto all’incidente aereo.

La moglie di Leo Stiller informa anche Kristin e Steve sul generale Timothy Carr, uno degli uomini della terza armata di Patton. Faceva parte del 21° gruppo britannico distaccato fuori Berlino durante la Seconda Guerra Mondiale e si scopre che è la persona dietro le quattro grandi ricerche sul ghiacciaio islandese. William Carr è il figlio di Timothy e un ex agente delle forze speciali, attualmente impiegato nella CIA in una posizione non specificata. È anche la persona responsabile dell’attuale ricerca sul ghiacciaio e il principale antagonista del film.

Mentre si scambiano informazioni, gli uomini di Carr arrivano alla casa. Steve e Kristin (colpita da un proiettile nella regione addominale) riescono a fuggire, mentre la moglie di Leo viene uccisa. D’altra parte, Elias cerca di fuggire dalla sua prigionia ma finisce per essere catturato e torturato da Julie. Mentre Steve e Rush corrono verso il traguardo con Carr e i suoi uomini alle spalle, la domanda ci tiene col fiato sospeso: cos’è l’Operazione Napoleone e perché è così importante per la conoscenza storica della Seconda Guerra Mondiale?

La spiegazione del finale del film Operation Napoleon

Ferita e sull’orlo dell’incoscienza, Kristin viene aiutata da Steve nel tentativo di sfuggire agli uomini di Carr. Rush si rivolge a Johannes, il padre di Kristin, che ha lasciato lei ed Elias molto giovani. Kristen prova evidentemente rancore nei suoi confronti. Carr si dirige verso l’area in cui è stato ritrovato il relitto dell’aereo e chiede ai suoi uomini di continuare a indagare sui documenti ritrovati per cercare una traccia di “Napoleone”. Per prima cosa fa visita a Einar, il figlio del pastore che abbiamo visto all’inizio del film. Carr ed Einar sembrano conoscersi dal loro ultimo incontro nel 1988, l’ultima volta che la missione di ricerca in quell’area era in corso, e si scambiano alcuni convenevoli.

Carr gli chiede se ha trovato qualche oggetto dal ghiacciaio o se qualcuno è venuto a chiedergli qualcosa. Ma la preparazione di Einar a difendersi con un coltello tascabile dimostra il suo astio nei confronti di Carr. Quest’ultimo arriva al ghiacciaio e trova un Elias gravemente ferito e ordina ai suoi uomini di tenerlo in vita fino al ritrovamento della sorella. Carr chiede inoltre a Julie di aumentare l’area di ricerca, facendo intendere che il tempo a disposizione sta per scadere. Kristin si risveglia nella barca di Johannes (perché è più sicuro e veloce raggiungere il ghiacciaio in barca), riprendendosi dalla ferita da proiettile.

Inizialmente è arrabbiata con Rush per aver coinvolto Johannes in questo caso, soprattutto perché è sempre stato un padre assente per loro, ma presto condivide con lui un momento di risate a spese di Steve, dissipando la tensione tra loro. Arrivano a casa di Einar, chiedendogli di aiutarli su suggerimento della moglie di Leo, Sarah. Einar fornisce loro l’abbigliamento invernale adatto e l’attrezzatura da neve necessaria per affrontare il ghiaccio glaciale, ma se ne tiene lontano, dicendo loro che suo padre gli ha fatto promettere di non cercare mai l’aereo o qualcosa che ne derivi. Einar è superstizioso riguardo a questo aereo, e rivela che suo padre credeva che portasse solo la morte.

Tuttavia, Einar rivela anche che sospetta che Carr sia l’uomo dietro la morte di suo padre. Kristin si dirige da sola verso il punto del ghiacciaio in cui è probabile che i resti dell’ultimo sopravvissuto dell’Operazione Napoleone siano stati sepolti dal ghiaccio. Contemporaneamente, Steve chiede aiuto a Einar per procurarsi un veicolo con cui percorrere il ghiacciaio. Kristin riesce a raggiungere la grotta che scompare e trova una valigia piena di documenti riservati sepolti nella neve. Li fotografa e avverte gli uomini di Carr che si stanno dirigendo verso di lei.

La donna si arrende, dicendo di essere in possesso di informazioni preziose sull’Operazione Napoleone e sull’ubicazione dei documenti, che non condividerà a meno che suo fratello non venga rilasciato. La trattativa è dura, ma Carr accetta di lasciare andare Elias, che sale su una motoslitta e si dirige verso sud per chiedere aiuto. Prima che Carr possa interrogare Kristin, Steve arriva sul posto e sta per essere ucciso da Julie quando una pioggia di proiettili uccide lei e gli uomini di Carr. È Einar che finalmente arriva in loro soccorso.

Carr cerca di fuggire con Julie nel suo aereo, ma l’aereo si schianta contro il ghiaccio in una resa dei conti finale. Einar uccide William Carr e Steve salva Kristin. Anche Elias arriva sul posto con un aiuto. Un mese dopo l’incidente, i media sono ancora in fibrillazione per l’omicidio e chiedono un’indagine sul motivo per cui gli americani stavano conducendo un’operazione su così vasta scala sui ghiacciai islandesi. Un messaggio di testo rivela che il rapporto tra i fratelli e il padre è migliorato. La ragazza si reca in un luogo appartato e nascosto nei boschi, lontano dalla città, per incontrare Steve ed Einar, dove Steve le rivela il significato dell’Operazione Napoleone.

La verità sull’Operazione Napoleone

Il documento che Kristin ha trovato nella valigetta è datato 14 aprile 1945, 16 giorni prima della morte di Hitler, avvenuta il 30 aprile 1945. Steve rivela che un gruppo di americani influenti e non indifferenti a Hitler aveva deciso di far uscire Hitler da Berlino, insieme alla moglie e al loro cane, per portarlo su un’isola remota al largo della Patagonia, in Argentina. I passeggeri dell’aereo erano principalmente nazisti e americani di alto rango, diretti a Terranova per concludere segretamente l’accordo con i rappresentanti statunitensi. I documenti di questo accordo erano contenuti nella valigetta, che non arrivò mai a destinazione perché il volo si schiantò in Islanda.

Steve suggerisce anche che gli americani forse volevano salvare Hitler perché l’accordo avrebbe consegnato agli americani la mappa (chiamata Napoleon) per la posizione del favoloso treno Walbrzych, che conteneva tutti gli oggetti preziosi rubati agli ebrei dai nazisti. Questo treno è stato nascosto da qualche parte tra le montagne d’Europa e la sua ubicazione non è ancora stata resa nota al grande pubblico. Una volta individuato, Timothy Carr (il padre di William) avrebbe organizzato un’operazione per far fuggire Hitler da Berlino fino in Argentina attraverso un sottomarino.

Va da sé che si tratta di una finzione della storia della Seconda Guerra Mondiale. Il film si conclude con Steve, Kristin ed Einar a bordo di un aereo diretto in Polonia alla ricerca del treno del tesoro. A questo punto, Kristin e Steve si sono ormai innamorati. A bordo con loro c’è anche Simon, l’uomo di Carr, che seguiva Kristin fin dall’inizio. La fine del film fa presagire un’altra avventura e promette il ritorno del trio, forse in un sequel di questo film.