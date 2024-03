La malattia è un nemico invisibile che può insidiarsi inaspettatamente nella vita di una persona e sconvolgere la sua intera esistenza, ma anche quella di chi gli sta intorno. Film come Biutiful, Amour, Love story o i più giovanili L’amore che resta e Colpa delle stelle sono solo alcuni dei tanti esempi di film che affrontano questa tematica, declinata spesso da un punto di vista di una coppia che vede il proprio amore messo a dura prova dalla malattia. In questi casi non è scontato che si rimanga legati l’uno all’altro, ma è quello che scelgono coraggiosamente di fare i protagonisti di un altro film su tale tema: Ordinary Love.

Diretto nel 2019 dai registi Lisa Barros D’Sa e Glenn Leyburn il film affronta infatti con delicatezza e sincerità la vicenda di un’anziana coppia alle prese con un male spaventoso. Attraverso la loro vicenda il film invita dunque ad una riflessione sulle piccole attenzioni e gli apparentemente banali ma significativi gesti d’affetto, attraverso i quali rinnovare il proprio amore anche nelle situazioni più difficili. Per assicurarsi di riproporre il tutto nel modo più realistico possibile, gli autori si sono avvalsi della partecipazione di più medici, i quali hanno supervisionato le riprese affinché tutto si svolgesse in modo accurato.

Per i registi era infatti importante raccontare con autenticità il percorso di cure che si intraprende e da questa fedeltà far emergere la forza, il coraggio e l’amore che chi vi si sottopone porta con sé. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Ordinary Love. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla storia vera dietro il. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Ordinary Love

Il film racconta la storia di Joan e Tom (Lesley Manville e Liam Neeson) una coppia spostata da molti anni che vive nell’Irlanda del Nord. Dopo aver superato la tragica morte della loro unica figlia, i due sembrano aver trovato un nuovo equilibrio fatto di tenerezza e complicità. Ma lo scorrere della vita quotidiana, fatto di piccole gioie e gesti semplici, viene nuovamente messo a dura prova quando Joan scopre di avere un tumore al seno. La donna intraprende così un lungo e faticoso ciclo di cure estenuanti, un percorso fatto di paure, sfide durissime e crolli psicologici, sostenuta però sempre dal marito.

Durante tutto ciò, incontrano e fanno amicizia col vecchio maestro delle elementari di loro figlia, Peter, anche lui malato di cancro, ma in fase terminale. Per entrambi si presenterà dunque anche l’occasione per fare i conti con la spiritualità e la prematura scomparsa della loro figlia, la cui assenza continua ad essere per loro una presenza difficile da sostenere. Uniti da un amore che è più forte di tutto, Joan e Tom affronteranno dunque anche questo evento insieme fino alla fine, nella buona e nella cattiva sorte.

Il cast di Ordinary Love

Ad interpretare Joan e Tom vi sono gli attori Leslie Manville e Liam Neeson. Mentre quest’ultimo è noto per i tanti film d’azione in cui ha recitato negli ultimi anni, da Io vi troverò fino a L’uomo sul treno – The Commuter, Manville è invece nota per i film Il segreto di Vera Drake, Mr. Turner e Il filo nascosto, grazie al quale è stata candidata agli Oscar. Recitano poi nel film gli attori Amit Shah nel ruolo di Steve eDavid Wilmot in quelli di Peter. Lalor Loddy è il fumatore che incontra Tom, mentre Melanie Clark Pullen è la dottoressa e Geraldine McAlinden è il chirurgo.

Come finisce il film?

Qualche tempo dopo che Joan si è sottoposta alla mastectomia, il tumore sembra ormai appartenere al passato e la donna decide di sottoporsi anche ad un intervento chirurgico per ricostruire il seno. Lei e Tom partecipano al funerale di Peter, dove il marito Steve pronuncia un elogio funebre. Successivamente, Joan e Tom riprendono a condurre la loro normale vita, preparandosi alle festività natalizie in arrivo e invitando Steve da loro per la cena di Natale. Tornano inoltre a fare le loro passeggiate abitudinali e scoprono così che l’alberello visto ad inizio film è cresciuto, lasciando dunque un messaggio di speranza per il futuro.

Il film è tratto da una storia vera?

Ordinary Love è un film che tocca tutte le persone che hanno vissuto situazioni simili, ma soprattutto è un racconto estremamente personale per lo sceneggiatore, Owen McCafferty. Celebre drammaturgo di Belfast, lui e sua moglie Peggy hanno vissuto in prima persona questa storia: il terrore della diagnosi, il dolore del trattamento e la gioia della guarigione. Il produttore del film, David Holmes, ha poi esortato l’amico a raccontare la sua storia al mondo. “Inizialmente Owen ha opposto resistenza quando David glielo ha proposto, ma quando si è soffermato a ripensare al suo viaggio, ha capito che non si trattava di una storia di cancro, ma di una storia d’amore“, racconta Leyburn.

Il trailer di Ordinary Love e dove vedere il film in streaming e in TV

Sfortunatamente il film non è presente su nessuna delle piattaforme streaming attualmente attive in Italia. È però presente nel palinsesto televisivo di lunedì 25 marzo alle ore 21:10 sul canale La 5.