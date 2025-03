Overdose: la spiegazione del finale del film

Il regista Olivier Marchal è stato in passato un poliziotto e molti dei suoi film hanno dunque come protagonisti personaggi appartenenti a quel mondo, delle forze dell’ordine o della criminalità, con storie che si muovono dunque all’interno di questi ambienti per raccontarli in modo particolarmente accurato. Dopo aver diretto film come 36 Quai des Orfèvres (2004), La truffa del secolo (2017) e Rogue City (2020), il suo ultimo film ad oggi è Overdose, tratto dal romanzo Mortels Trafics di Pierre Pouchairet, un thriller d’azione che punta tutto sull’azione veloce e sui brividi rapidi oltre che visivamente piacevoli, in cui si seguono due unità della polizia francese che si uniscono e collaborano per sgominare una famigerata banda di spacciatori e trovare gli assassini di due bambini.

Il riassunto della trama di Overdose

Un uomo di nome Igor Reynald viene rilasciato dal carcere per essere riaccolto in una vita criminale da un conoscente, Eduardo Garcia. Quest’ultimo riporta Igor al complesso del suo capo, un famigerato signore della droga che controlla l’intera zona, Alfonso Castroviejo, e sembra che Igor abbia lavorato per lui in passato. Sebbene sia stato in prigione per qualche tempo, l’uomo non ha cambiato le sue abitudini, a quanto pare, visto che si riunisce al resto della banda. Questa squadra criminale, che contrabbanda e distribuisce droga in tutta la Spagna e la Francia, comprende anche un uomo più giovane di nome Said, che al momento è impegnato con la sua nuova ragazza, Leila, e un ex corridore automobilistico professionista, Willy de Berg.

Viene presto messo a punto un piano per consegnare una nuova scorta di droga, di cui fa parte anche Igor, ma poi si scopre che Reynald lavora come agente sotto copertura per la polizia all’interno della banda di Castroviejo. Egli fa infatti riferimento a Sara Bellaiche, a capo della squadra narcotici della polizia di Tolosa. La donna è messa sotto pressione da parte del commissario capo per non essere riuscita in passato a catturare i principali trafficanti di droga della regione. Proprio per rimediare a ciò ha elaborato il piano che prevedeva l’assunzione di Igor e il suo infiltramento nella squadra di Castroviejo. In gran segreto, dunque, Igor continua a informare Sara e la sua squadra su ogni nuovo sviluppo.

Intanto, a Parigi, in un ospedale pediatrico due ragazzi, Jerome e Ali, vengono uccisi senza pietà. Il capo della polizia, Richard Cross, indaga con la sua squadra e cerca di trovare qualche indizio. Nel giro di un paio di giorni, anche la madre di Ali viene trovata morta e gettata nella Senna e i filmati delle telecamere di sicurezza mostrano un uomo e una donna a bordo di un furgone nero comune a entrambe le zone del crimine. Alcune indagini più approfondite rivelano che la donna è una cittadina marocchina di nome Leila. Nell’ambito della sua indagine, Richard arriva ad incontrare Sara della squadra narcotici e insieme si preparano a sgominare la banda di Castroviejo e il suo impero della droga.

La polizia raggiunge la banda di Castroviejo

Mentre la banda di Castroviejo esce dal suo complesso per attraversare la Spagna e raggiungere la Francia per effettuare le consegne di droga in due luoghi diversi, il boss rimane indietro e affida l’intera responsabilità dell’operazione a Eduardo Garcia. Durante il viaggio, però, le cose si mettono male per Said e la sua ragazza Leila: quest’ultima muore per overdose e il ragazzo esce dall’autostrada per soccorrerla. Le auto erano già inseguite dalla polizia in quel momento, dando luogo a un enorme scontro a fuoco, con Said che è fuggito con il resto dei membri della sua banda, mentre il corpo di Leila è stato lasciato indietro.

Richard riceve la notizia della morte improvvisa del suo principale sospettato e si reca sul posto mentre è presente anche Sara, che con la sua squadra stava tenendo d’occhio il convoglio di droga. Sebbene Reynald continui a informarli di qualsiasi cambiamento di piani tra i membri della banda, Sara rimane molto preoccupata per la sicurezza del suo informatore. La banda cambia improvvisamente rotta e si dirige verso un villaggio sulle colline, dove passa la notte a casa di un abitante del luogo, forse per evitare l’attenzione della polizia. Mentre tutto questo accade, la squadra di Richard si imbatte in una donna in un quartiere pericoloso che fornisce loro importanti dettagli su questo caso importante.

Grazie alle sue informazioni, scoprono il punto di consegna della seconda droga e l’uomo che la compra. Mentre la banda lascia il villaggio il giorno successivo, la squadra antidroga della polizia si prepara sul luogo della prima consegna della droga, di cui Reynald li informa la mattina stessa. Mentre l’acquirente arriva e la consegna sta per avvenire, un autobus pieno di scolari arriva sul posto per una gita, rendendo impossibile per la polizia rivelarsi e arrestare i colpevoli. Tuttavia, Sara e la sua squadra aspettano pazientemente e, quando i membri della banda stanno per allontanarsi, inseguono e arrestano alcuni di loro.

Reynald, Said e un paio di altri riescono a sfuggire alla polizia e Said sospetta che ci sia un informatore all’interno della sua banda. Ma, fortunatamente, sospetta dell’uomo sbagliato e lo uccide. A questo punto contattano il secondo acquirente e partono verso la nuova destinazione. Dall’altra parte, la polizia prende in custodia la maggior parte dei membri della banda, compreso Garcia, e li interroga costantemente non solo per accertare i loro crimini di contrabbando di droga, ma anche per scoprire qualsiasi informazione sugli assassini dei due bambini all’ospedale. Mentre è ormai chiaro che uno dei colpevoli è Leila, che nel frattempo è morta, l’ex pilota, de Berg, menziona un uomo di nome Wahid come possibile altro assassino.

Nello stesso momento in cui questi uomini vengono interrogati e indagati, la polizia francese conduce un’operazione congiunta con quella spagnola per arrestare Alfonso Castroviejo dalla sua casa di famiglia. Castroviejo cerca di uscire dal complesso uccidendo uno dei poliziotti, ma alla fine viene identificato e ucciso. Più tardi, in Francia, tutti i membri della banda arrestati vengono trasportati nella capitale, probabilmente per essere portati in tribunale e messi in prigione, quando un incidente sull’autostrada crea un improvviso ribaltamento della situazione. Alcuni uomini di Garcia riescono ad attaccare gli agenti di polizia nella loro auto e ne segue una sparatoria sull’autostrada.

Mentre tutti gli altri membri vengono uccisi, Garcia riesce a fuggire dalla scena e si nasconde nella città locale. Attraverso il televisore di una casa in cui si è introdotto, Garcia osserva la moglie e il figlio del contadino che aveva ucciso in precedenza nel villaggio sulle colline, che arrivano alla stazione di polizia per testimoniare. Diventa chiaro che Reynald non aveva ucciso la donna e il bambino quando gli era stato detto di farlo e Garcia capisce che è lui ad agire come talpa nella sua banda. Si mette subito in contatto con il secondo acquirente, che non ha ancora ricevuto la droga, e insieme preparano un piano per affrontare Reynald e punirlo per il suo tradimento.

La spiegazione del finale di Overdose

Nel finale del film, la polizia riceve informazioni su un improvviso cambiamento del luogo di incontro per la seconda consegna della droga e Sara teme più che mai che la vita di Reynald possa essere in pericolo. L’intera squadra di polizia fa del suo meglio per scoprire il nuovo luogo di incontro e alla fine lo rintraccia in un edificio abbandonato nei pressi di Parigi. Quando arrivano, però, Reynald e Said sono già arrivati e hanno iniziato la loro transazione. Ma Garcia si mette in mezzo, affrontando Reynald e facendolo prigioniero nel seminterrato. Pugnala Said a morte e passa poi tortura Reynald per ore. Finalmente arriva la polizia e scoppia una rissa tra le due parti, che culmina con Garcia e l’acquirente di droga che vengono arrestati.

Sara trova Reynald in condizioni estremamente malconce e l’uomo muore infatti poco dopo per le ferite riportate. Sara non riesce più a contenersi e sta per uccidere Garcia, ma un altro agente di polizia la ferma, per poi uccidere lui stesso il criminale. Sembra che la polizia sapesse che né Garcia né Castroviejo avrebbero ricevuto una giustizia adeguata a causa delle loro ricche capacità di corruzione, e quindi non si è preoccupata di uccidere i criminali per porre fine alle loro attività. Nell’edificio abbandonato viene arrestato anche un altro uomo, Wahid – cugino di Said -, che si era nascosto nel seminterrato durante la rissa. Wahid ammette tutto alla polizia e racconta cosa è successo esattamente nel suo villaggio natale in Marocco, che era anche la casa natale di Leila e del giovane Ali, uccisi in ospedale.

Dopo essere state nemiche per generazioni, le famiglie di Leila e Wahid avevano deciso di diventare amiche e di lavorare insieme, e i due avrebbero dovuto anche sposarsi come segno di questa nuova amicizia. Poiché entrambe le famiglie erano trafficanti di droga e contrabbandieri, tenevano d’occhio qualsiasi attività sospetta nel villaggio e un giorno il padre di Wahid vide il padre di Ali visitare l’ambasciata francese in Marocco in modo piuttosto sospetto. L’uomo fu immediatamente catturato e torturato per giorni prima di essere ucciso e Wahid ricevette l’ordine dal padre di trovare Ali e sua madre e porre fine anche alle loro vite per vendicarsi. Per questo Wahid e Leila erano venuti in Francia.

Hanno poi rintracciato Ali all’ospedale di Parigi, dove il ragazzo era molto malato e veniva curato. Ma, quando i due assassini si sono recati sul posto, nella stessa stanza era presente anche un altro ragazzo, Jerome. Di conseguenza, anche lui viene ucciso. Hanno poi rintracciato la madre e ucciso anche lei. Mentre Wahid viene messo in prigione dopo la sua confessione, la polizia indaga se il padre di Ali fosse stato un informatore e scopre una realtà ancora più triste. L’uomo si era recato all’ambasciata francese per informarsi su una procedura medica di cui Ali aveva bisogno per curarsi, e non aveva nulla a che fare con la famiglia di Wahid o con il suo traffico di droga. Tutto ciò che è iniziato e ha portato a questo enorme scontro è stato, dopo tutto, condotto invano per un terribile malinteso.