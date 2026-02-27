Avengers: Doomsday, il film descritto come “un adattamento letterale” di un’amata serie a fumetti

Nelle ultime settimane sui social media sono circolate alcune anticipazioni piuttosto dettagliate su Avengers: Doomsday, e ora abbiamo buoni motivi per credere che ci sia una fuga di notizie sostanziale sulla trama da qualche parte nell’etere. L’affidabile divulgatore di trailer e informazioni sulla durata dei film @Cryptic4KQual sembra infatti aver visto il film e ora ha condiviso sui social media alcune anticipazioni su ciò che i fan possono aspettarsi.

Definendo la trama di Avengers: Doomsday “incredibile”, l’insider ha aggiunto: “È letteralmente la serie New Avengers/Secret Wars di [Jonathan Hickman] con la trama principale dell’MCU [intrecciata] al suo interno”. Quindi, supponendo che ciò sia accurato, cosa ci dice questo sul primo film dei Russo Brothers per la Marvel Studios dopo Avengers: Endgame del 2019?

Ebbene, nella serie New Avengers di Hickman, gli Illuminati (Iron Man, Mister Fantastic, Black Panther, Doctor Strange, Black Bolt, Beast e Namor) si sono uniti per affrontare le Incursioni che stavano distruggendo il Multiverso. Gli eroi si sono trovati di fronte a un dilemma morale e devono decidere se distruggere altre realtà per salvare la propria. Ne sono seguite lotte interne e alcuni membri del gruppo hanno intrapreso una strada più oscura rispetto ad altri.

Alla fine, Strange ha collaborato con Dottor Destino ed era presente quando il cattivo ha sconfitto i Beyonders e ha rubato il loro potere per creare Battleworld. Hickman ha anche introdotto il concetto di Rabum Alal, una versione futura di Dottor Destino che viene venerato come un dio dopo essersi impegnato a salvare il Multiverso in un modo che gli Illuminati non erano riusciti a fare.

New Avengers si conclude poi con l’Incursione Finale tra la Terra-616 e la Terra-1610. Una manciata di eroi è riuscita a fuggire su una “zattera di salvataggio” creata da Reed Richards, ma molti altri sono morti. Mentre i mondi cadevano, Capitan America e Iron Man erano essenzialmente impegnati in una lotta all’ultimo sangue (a causa delle azioni di Tony Stark mentre “proteggeva” il Multiverso) prima che ogni realtà fosse distrutta. Se i Russo stanno attingendo materiale da questa serie, così come dal lavoro di Hickman su Avengers e Secret Wars, “sorprendente” potrebbe essere un eufemismo.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America) e Chris Evans (Captain America).