Picture This, la spiegazione del finale: cosa succede allo studio di ritratti di Pia

Picture This di Prime Video ha regalato a Pia il lieto fine riunendo i temi centrali della commedia romantica, lasciando trasparire il cuore del film mentre la vita professionale, romantica e familiare di Pia prospera alla fine. Un confronto e la loro inevitabile riconciliazione spiegano finalmente la storia di Simone Ashley nei panni di Pia e di Hero Fiennes Tiffin nei panni di Charlie, lasciando che i due parlino dell’evento chiave che li ha allontanati, nonostante entrambi pensino ancora l’uno all’altra e si considerino come la persona che se n’è andata. Mentre il ricongiungimento di Pia e Charlie è al centro del finale di Picture This, anche la famiglia di Pia è al centro della scena.

In effetti, le dinamiche familiari di Pia erano al centro di Picture This, con il conflitto centrale creato dalla sua attenzione per il suo studio di ritratti contro il desiderio di Laxmi e Sonal che trovasse un partner romantico. Il finale di Picture This rivela per fortuna che le loro differenze non sono inconciliabili, permettendo a Pia e Sonal di sistemare le cose prima del matrimonio della sorella minore, ma svelando anche un dettaglio esilarante e commovente sul lieto fine di Laxmi. Con lo studio Ninth Mandala che viene salvato grazie a un discorso appassionato e a un aiuto esterno tempestivo, la commedia romantica di Amazon Prime Video risolve efficacemente tutti i problemi più urgenti di Pia entro la fine di Picture This.

Come Pia salva il suo studio di ritratti e cosa significa per la fine di Picture This

Lo studio di ritrattistica Ninth Mandala di Pia e Jay era sull’orlo della chiusura fin dall’inizio di Picture This, e Pia che riceveva l’avviso di sfratto subito dopo la sua invettiva contro Laxmi e Sonal era la ciliegina sulla torta di tutto ciò che stava andando terribilmente male. Il fatto che la concentrazione e la passione che Pia metteva nel Ninth Mandala non fossero ripagate da un reddito costante minacciava effettivamente tutto ciò per cui aveva lavorato, rendendo impossibile che il finale di Picture This fosse felice senza che il suo studio di ritrattistica fosse salvato.

Il finale di Picture This ha sapientemente mostrato il modo migliore per salvare il Ninth Mandala, includendo l’appassionato discorso di Pia su ciò che rende la fotografia ritrattistica diversa dal semplice scatto di foto per il passaporto, ribadendo la sua opposizione a quest’ultimo e sottolineando l’importanza degli elementi necessari per realizzare un ritratto di successo. I giovani clienti che hanno filmato il suo discorso e l’hanno reso virale hanno fatto da deus ex machina per Pia e Jay, assicurando loro clienti e un futuro per il Ninth Mandala, ma il cuore della passione di Pia per la fotografia è stato innegabilmente presente anche nella salvezza dello studio.

Perché la storia d’amore adolescenziale di Pia e Charlie è finita e come si sono riconciliati

Anche se era stato evidente fin dal momento in cui era stato menzionato il nome di Charlie che qualcosa di importante aveva causato la rottura tra lui e Pia, la verità dietro il fatto che sia Pia che Charlie si sentissero in diritto di essere arrabbiati per come erano finite le cose è stata rivelata solo verso la fine di Picture This. Lo scontro tra le vocazioni di Charlie e Pia – il suo desiderio di essere presente per il ristorante di famiglia e la sua motivazione a studiare arte e fare della fotografia la sua professione – fu in parte ciò che li portò a lasciarsi dopo aver finito la scuola, e Prime Video Picture This rivelò solo più tardi i veri sentimenti di Pia e Charlie al riguardo.

Due facce della stessa medaglia, sia Pia che Charlie continuavano a pensare a cosa fosse andato storto nella loro storia d’amore, e mentre Pia incolpava Charlie per essere apparentemente andato avanti con facilità, Charlie incolpava Pia per non essere rimasta fedele alla sua promessa di incontrarsi di nuovo a Welwyn a 21 anni, dopo la laurea di Pia. Il fatto che fossero ossessionati dai loro sentimenti reciproci, insieme alla dedizione di Charlie nel realizzare la visione di Pia con le bomboniere e nel fare tutto il lavoro dopo la lite tra Pia e Sonal, riunì inevitabilmente Pia e Charlie, poiché era chiaro che non avevano mai smesso di amarsi.

Come la lite tra Pia e Sonal ha messo in luce ciò che contava davvero

Picture This ha mostrato fin dall’inizio come Pia e Sonal non avrebbero potuto essere più diverse, ma questo non ha impedito loro di essere vicine, e come prendessero in giro con amore le citazioni cinematografiche della madre Laxmi lo hanno sottolineato. L’insistenza di Laxmi affinché Pia trovasse l’amore e si sposasse coinvolse comunque Sonal, e i loro commenti sui presunti difetti di Pia nella sua incapacità di trovare un compagno alla fine portarono Pia a esplodere e, cosa ancora più sfortunata, a farlo durante la cerimonia dell’henné di Sonal, portando Sonal alla straziante decisione di escludere Pia dal suo matrimonio.

Sebbene Pia si sentisse attaccata da più parti, sia lei che Sonal erano in parte colpevoli, la prima per essere stata dura con Laxmi e Sonal durante la cerimonia, la seconda per aver continuato a assecondare l’idea di felicità di Laxmi.

La lite tra Sonal e Pia ha mostrato che Pia aveva toccato il fondo in Picture This proprio perché il loro legame era una delle poche cose su cui poteva contare. Mentre Pia si sentiva attaccata da più parti, sia Pia che Sonal erano in parte colpevoli, la prima per essere stata dura con Laxmi e Sonal alla cerimonia, e la seconda per aver continuato a assecondare l’idea di felicità di Laxmi legata al matrimonio. La riconciliazione tra Sonal e Pia è stata il lieto fine più grande nel film originale Amazon Prime Video, perché le ha riunite e le ha ispirate a essere più aperte.

Il vero significato degli appuntamenti e come hanno fatto a riconnettere Pia con la sua famiglia

A parte il quarto appuntamento di Pia con il suo migliore amico Jay, che l’ha effettivamente tirata su di morale dopo il momento più basso in Picture This, tutti gli altri appuntamenti sono stati terribili. Tuttavia, la loro funzione era più importante del semplice far incontrare Pia con qualcuno con cui avrebbe potuto potenzialmente uscire. Infatti, il suo primo appuntamento con Sid ha mostrato l’interesse mal riposto di Mukul nel proteggere gli affari di Pia, poiché ha effettivamente proposto a Pia di uscire con qualcuno con cui non avrebbe mai potuto andare d’accordo, ma che avrebbe potuto aiutare il Nono Mandala a decollare se Pia avesse affrontato la questione come un affare d’affari.

Allo stesso modo, l’appuntamento con Akshay ha permesso a Pia di conoscere meglio sua madre, che poteva vedere solo nel suo ruolo, mentre Akshay le ha aperto gli occhi su quanto ci fosse di più in Laxmi. Infine, l’appuntamento con Milo ha spinto Pia a fare qualcosa di completamente inaspettato che le ha fatto sentire sicura di sé, e alla fine ha anche spinto Pia e Charlie a parlare onestamente di ciò che non andava nella loro relazione. Ogni appuntamento di Pia l’ha aiutata a ritrovare se stessa o i suoi cari, dimostrando quanto possa essere importante e gratificante essere aperta e onesta con la propria famiglia.

Il vero significato del finale di Picture This

Tutto ciò che è accaduto in Picture This ha fatto emergere la versione migliore di Pia in ogni aspetto della sua vita. Se all’inizio del film poteva essere chiusa romanticamente, alla fine affrontare quanto fosse stata ferita dal modo in cui le cose erano finite tra Pia e Charlie ha dato un’altra possibilità alla loro storia d’amore e ha fatto capire a Pia che non avrebbe dovuto stare da sola solo per dimostrare che poteva contare su se stessa, sulla sua visione e sulla sua indipendenza. Il finale di Picture This ha permesso a Pia di aprirsi alla possibilità di essere felice in diversi aspetti della sua vita.

La proporzione cataclismica della lite tra Pia e Sonal ha anche migliorato la loro famiglia nel suo insieme. Se all’inizio di Picture This Pia vedeva Laxmi solo come la madre che voleva che si sposasse, il finale le ha avvicinate, poiché entrambe hanno potuto capirsi meglio e gioire veramente di dove le loro vite le avevano portate. Infine, Picture This ha ricompensato ogni sacrificio di Pia per creare arte e rendere redditizio il Nono Mandala, rendendo il suo finale un successo clamoroso per Pia e altrettanto felice per tutti i personaggi della commedia romantica.