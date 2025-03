Nella tana dei lupi, la spiegazione del finale: cosa è successo ai soldi

Diretto da Christian Gudegast, il finale di Nella tana dei lupi, del 2018, ha spiegato un importante colpo di scena che ha rivelato la vera mente criminale del film. Il finale non spiega necessariamente perché un gruppo di criminali abbia tradito i propri alleati o come sia riuscito a fuggire con milioni di dollari. La chiave per capire il finale di Nella tana dei lupi (Den of Thieves) è prestare molta attenzione. Sebbene Nella tana dei lupi abbia ricevuto un’accoglienza tiepida dalla critica, sembra aver colpito il pubblico più del previsto, diventando un successo a sorpresa al botteghino.

Gran parte di ciò che sembra essere piaciuto al pubblico nel film è stato il colpo di scena finale. È il tipo di rivelazione che cambia tutto ciò che il pubblico pensava di sapere e lo spinge a rivederlo per vedere se riesce a individuare gli indizi. Mentre i critici non l’hanno accettato, il punteggio del pubblico del 63% positivo dimostra che il finale potrebbe essere stato abbastanza creativo da far desiderare di più agli spettatori. In effetti, ci sono molti passaggi che hanno portato a quell’inaspettato finale di Nella tana dei lupi che il pubblico può esplorare in dettaglio.

Cosa succede in Nella tana dei lupi (un breve riassunto)

All’inizio Nella tana dei lupi sembra sovvertire la premessa dei buoni contro i cattivi. Gerard Butler interpreta il detective Nicholas “Big Nick” O’Brien, che arriva sulla scena di un crimine a Los Angeles e offre una forte dose di mascolinità tossica. Certo, ai suoi conoscenti non piace molto. Tuttavia, la sua cerchia ristretta di “regolatori” è ferocemente leale, come dimostra una sequenza di una festa in cui rapiscono e interrogano un barista locale di nome Donnie Wilson (O’Shea Jackson Jr.).

Big Nick afferma che lui e la sua banda sono i veri cattivi, costringendo Donnie a fornire informazioni sul suo socio criminale Ray Merrimen (Pablo Schreiber). Il conflitto principale in Nella tana dei lupi coinvolge Big Nick che cerca di capire la portata della prossima rapina di Merrimen. A quanto pare, la filiale di Los Angeles della Federal Reserve è il prossimo obiettivo della banda. In particolare, Merrimen ha intenzione di rubare 30 milioni di dollari di denaro “non idoneo” (moneta senza numeri di serie) prima che venga distrutto.

La banda di Merrimen, Nella tana dei lupi, è composta da Donnie, Levi (50 Cent), Bosco (Evan Jones) e Mack (Cooper Andrews). Fondamentalmente, Merrimen non spiega perché sa così tanto del funzionamento interno della Federal Reserve. Tuttavia, tutti si fidano di lui grazie ai loro contatti militari e sportivi (che Big Nick identifica durante le sue indagini). Nel frattempo, Merrimen usa la sua ragazza e Donnie per fornire a Big Nick informazioni su un obiettivo pianificato a Montebello, ma questa è solo una parte di un piano più ampio.

Cosa succede nel finale di Nella tana dei lupi

Alla Pico Rivera Savings & Loan, Big Nick si aspetta di arrestare la banda di Merrimen, ma si rende subito conto che c’è qualcosa di diverso in questa rapina. Per prima cosa, la banda minaccia di uccidere dei civili, cosa che non rientra nelle loro normali procedure operative. Tuttavia, Big Nick aspetta che Merrimen faccia saltare in aria il caveau della banca, mentre aspetta che le sue richieste vengano soddisfatte. Big Nick si rende conto che la banda è scappata e che è stato ingannato.

Successivamente, la banda di Merrimen mette a segno la rapina alla Federal Reserve per la quale si stava preparando. Ma dopo la fuga, Donnie viene catturato da Big Nick e rivela il punto di ritrovo. Nel frattempo, Merrimen interrompe le comunicazioni con Mack dopo aver saputo della detenzione di Donnie e tenta di fuggire con Bosco e Levi. Il culmine di Nella tana dei lupi si sviluppa in una massiccia sparatoria durante un ingorgo, che culmina con la morte di Merrimen, Bosco e Levi.

Nella tana dei lupi si conclude con la scoperta di Big Nick che il denaro rubato alla Federal Reserve è stato tutto distrutto. Si rende anche conto che Donnie è riuscito in qualche modo a scappare. Big Nick fa quindi visita a Ziggy’s Hafbrau, il “luogo neutrale” dove ha affrontato Donnie all’inizio del film. Dopo aver dato un’occhiata in giro e aver riflettuto sulle conversazioni passate, Big Nick si rende conto che Donnie era davvero la vera mente.

Un breve montaggio rivela che Donnie aveva raccolto informazioni su tovaglioli per un lungo periodo di tempo, e poi si era avvicinato al suo ex amico marine, Merrimen di Pablo Schreiber, con un piano di rapina. Gli ultimi secondi del finale di Nella tana dei lupi spiegano che Donnie ora lavora a Londra e apparentemente sta tramando di rapinare una vicina borsa dei diamanti.

Il piano di rapina alla Federal Reserve di Merrimen

In apparenza, la rapina di Merrimen alla Federal Reserve va secondo i piani. Crea un diversivo alla Pico Rivera Savings & Loan e riesce a fuggire attraverso un sistema fognario. Merrimen e Levi ottengono quindi l’accesso al “centro nevralgico” della Federal Reserve travestendosi e fingendo una consegna di denaro, utilizzando il veicolo blindato rubato all’inizio del film e il denaro di una rapina a un rave.

Da lì, Merrimen e Levi scaricano una vasca di denaro contenente Donnie, che riesce ad accedere alla stanza dei conti dopo che Bosco ha tagliato la corrente. Donnie individua quindi il denaro non idoneo prima che venga distrutto e si assicura di lasciare la borsa in un camion della spazzatura che lascerà l’edificio.

Grazie alle informazioni fornite da Mack (Cooper Andrews), Donnie dà il via al colpo di mano del suo piano. Dopo essere riuscito a fuggire, trova un pasto in scatola che aveva nascosto in precedenza mentre effettuava una consegna di fast food. Ora fingendo di essere un fattorino, Donnie riesce a superare la sicurezza all’uscita prima di essere fermato da Big Nick. Nel frattempo, Merrimen raggiunge il punto di ritrovo della discarica mentre Bosco dirotta un camion della spazzatura che trasporta il denaro (si scopre che l’autista è uno degli amici di Donnie).

In Nella tana dei lupi, Merrimen vive essenzialmente di armi e muore per mano di un’arma. Rimane fedele a un codice di condotta specifico, ma non prevede che Donnie lo tradirà manipolando il piano a suo vantaggio. In termini di narrazione, Merrimen e Big Nick condividono qualità simili: sono due uomini mascolini che credono ciecamente nelle proprie capacità. In fin dei conti, sono solo pedine del gioco, il che teoricamente pone le basi per Nella tana dei lupi 2.

Come Donnie finisce con i soldi in Nella tana dei lupi

In Nella tana dei lupi, il piano di Merrimen è in realtà il piano di Donnie. Come dimostra il montaggio finale, Donnie ha orchestrato l’intera rapina alla Federal Reserve raccogliendo informazioni mentre faceva il barista allo Ziggy’s Hofbrau. Naturalmente, non poteva eseguire il piano da solo, quindi ha contattato un conoscente militare, Merrimen, mentre complottava segretamente con i suoi vecchi compagni di sport: Mack, Alexi (Oleg Taktarov) e Bas (Max Holloway).

Una volta che Donnie riesce ad accedere alla sala dei conti della Federal Reserve, tiene il denaro per sé in una borsa segreta. Alla fine si scopre che Bas era l’autista che ha lasciato la Federal Reserve con diverse borse di denaro e che Alexi ha fatto spedire a Panama il denaro del colpo, non idoneo e non tracciabile. All’inizio di Nella tana dei lupi, Donnie fa una dichiarazione significativa mentre fa il barista a due passi dalla Federal Reserve:

“Ho il controllo completo del mio ambiente e la gente non lo sa nemmeno.”

La scena finale di Nella tana dei lupi mostra Mack, Alexi e Bas che bevono in un pub di Londra mentre Donnie fa il barista e pianifica il prossimo colpo, che presumibilmente potrebbe ispirare la storia di Nella tana dei lupi 2.

Cosa Nella tana dei lupi fa bene riguardo alle vere rapine in banca

Nella tana dei lupi può sembrare a volte incredibile, ma Gudegast ha davvero cercato di renderlo autentico. Come consulente tecnico, avrebbe assunto l’esperto di rapine di Los Angeles Bill Rehder, autore di Where The Money Is, e avrebbe anche utilizzato fonti della polizia di Los Angeles, dell’esercito e di un ex leader degli Hell’s Angels [via Bustle. La trama del film può essere facilmente smontata dai critici che hanno visto Den of Thieves come una copia di Heat.

Tuttavia, il mix di realtà e fantasia è ciò che rende Den of Thieves così intrigante e popolare tra il grande pubblico. Secondo il regista di Den of Thieves, Christian Gudegast, “La verità non è solo più strana della finzione, è molto più affascinante della finzione”.

La canzone finale di Nella tana dei lupi

Per valutare appieno il finale di Nella tana dei lupi , vale anche la pena di prendere nota della canzone utilizzata alla fine del film: “Legendary” dei Welshly Arms. Considerando quanto bene la canzone si adatti agli eventi finali del film, è facile chiedersi se “Legendary” sia stata composta appositamente per Nella tana dei lupi. Tuttavia, la canzone è uscita due anni prima dell’uscita del film. Non solo la canzone dà il tono giusto, ma il testo aiuta anche a sottolineare alcuni dei temi più importanti di Nella tana dei lupi.

In particolare, le frasi “Ho sognato la ricompensa/Attraverso le lotte e i compromessi/Lottando con le unghie e con i denti per arrivare in alto” sono in linea con le motivazioni dei ladri, mentre “Alla fine sapranno chi ha ragione/Per prendere posizione, devi vincere la lotta” e “Devi vivere senza compromessi” riassumono il personaggio del film hardboiled interpretato da Gerard Butler. Una tale sincronia è difficile da trovare, ma “Legendary” conclude Nella tana dei lupi con una nota di sfida.

Il vero significato del finale di Nella tana dei lupi

Il grande colpo di scena alla fine è stato un tradimento e nessuno avrebbe dovuto cascarci nel film. Big Nick è un poliziotto che si concentra esclusivamente sulla cattura dei cattivi. Sa di non fidarsi di nessuno, eppure è così concentrato su Merrimen che non considera nemmeno che qualcuno come Donnie possa essere una minaccia. Nel frattempo, Merrimen vive secondo un codice di condotta da ladro e non considera nemmeno che i suoi stessi uomini potrebbero tradirlo per ottenere una fetta più grande per sé.

Le due parti sono così concentrate sui loro obiettivi iper-focalizzati (fermare Merrimen, portare a termine la rapina) che nessuna delle due vede l’uomo che sta davvero muovendo i fili

Questo lascia le due parti così concentrate sui loro obiettivi iper-focalizzati (fermare Merriment, portare a termine la rapina) che nessuna delle due vede l’uomo che sta davvero muovendo i fili. Biografia Nick perde completamente la testa quando non riesce a vedere Donnie come una minaccia, considerandolo per lo più un seguace di bassa lega. Merrimen è così impegnato a portare a termine la rapina con “onore” che non riesce a vedere gli uomini della sua cerchia che complottano contro di lui. Donnie li mette l’uno contro l’altro e alla fine ne esce vincitore.

Dove andrà a finire la storia di Nella tana dei lupi 2

Visto il successo del primo film e la fine del trailer di Nella tana dei lupi, è in arrivo un sequel. Gerard Butler torna per il sequel Nella tana dei lupi 2: Pantera insieme a O’Shea Jackson Jr. nel ruolo di Donnie. Come previsto, il film ruoterà attorno a Donnie che diventa la mente criminale principale con Big Nick alle calcagna, anche se questa volta l’azione si svolgerà in Europa.

Parlando del sequel (tramite il sito Inverse), Butler ha spiegato che la storia segue Big Nick che monitora la carriera di Donnie in Europa e si rifiuta di “stare con le mani in mano a Los Angeles e lasciare che questo tizio vada a conquistare l’Europa. Quindi vado a dargli la caccia”. Butler suggerisce che il film è più divertente di Nella tana dei lupi, forse giocando sul talento di Donnie come maestro stratega piuttosto che come ladro spietato.

Finalmente c’è un trailer del nuovo film, visto che l’uscita è prevista per il 2025. Donnie vede quello che potrebbe essere il più grande colpo di diamanti della sua vita, e non si aspetta che Big Nick si ripresenti per mettersi in mezzo. Tuttavia, non è quello che succede nel trailer, perché Nick si presenta, dice di essere stato licenziato e di essere al verde, e ammette di essere stanco di essere il cacciatore, e ora vuole far parte della banda. Il trailer fa sembrare che Nick stia incastrando Donnie, ma se funziona come Nella tana dei lupi, nulla è come sembra.