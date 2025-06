Piggy: la spiegazione del finale del film

Piggy (qui la recensione), film spagnolo del 2022 diretto da Carlota Pereda, è un horror psicologico che si muove con decisione tra body horror, coming-of-age e revenge thriller. Basato sull’omonimo cortometraggio del 2018 diretto sempre da Pereda, il film amplia il racconto originario per esplorare con maggior profondità temi come il bullismo, la vergogna del corpo e il desiderio di vendetta. Vincitore del premio Méliès d’Argento per il miglior lungometraggio fantastico europeo, Piggy ha fatto il giro dei festival di genere conquistando critica e pubblico per la sua audacia narrativa e per il suo sguardo spietato ma empatico sulla crudeltà adolescenziale.

La regista, con alle spalle un’esperienza nella televisione spagnola, esordisce nel lungometraggio con una voce già riconoscibile. La sua ispirazione nasce da una personale osservazione del quotidiano e da una profonda riflessione sulla discriminazione verso i corpi non conformi agli standard estetici dominanti. In Piggy, Pereda sovverte il linguaggio del genere horror per metterlo al servizio di un racconto dolorosamente realistico, in cui il sangue e la violenza diventano metafora delle ferite interiori della protagonista, Sara, una ragazza sovrappeso che vive in un piccolo paese della provincia spagnola. La regista cita tra le sue influenze il cinema di Catherine Breillat, Gaspar Noé e la tradizione horror europea più cupa e disturbante.

Nel corso dell’articolo approfondiremo la costruzione narrativa del film e in particolare il suo finale, fortemente divisivo e ricco di implicazioni simboliche. Piggy, infatti, non si limita a raccontare una storia di vendetta, ma riflette sulla trasformazione psicologica di una giovane donna che, messa di fronte all’orrore, è costretta a confrontarsi con i limiti della propria morale e con il desiderio di riscatto. Analizzare il finale sarà quindi essenziale per comprendere pienamente il messaggio del film e il modo in cui Pereda sceglie di chiudere (o aprire) il percorso della protagonista.

La trama di Piggy

Seduta nella macelleria di suo padre con i compiti insanguinati, Sara (Laura Galan) guarda fuori dalla finestra il gruppo di adolescenti spensierati con corpi “socialmente accettabili”. Una delle adolescenti, Claudia (Irene Ferreiro), vecchia amica di Sara, entra nel negozio e con lei entra anche la perfida Maca (Claudia Salas), che scatta una foto a Sara insieme ai suoi genitori e la pubblica su Instagram con la didascalia “tre porcellini”. Con genitori che non sono abbastanza sensibili da capire le sue difficoltà, figuriamoci sostenerla, la solitaria Sara ingoia il suo dolore e si rifugia nel cibo quando è stressata.

Andare alla piscina locale nel pomeriggio per evitare gli sguardi giudicanti non funziona molto bene per lei, poiché rimane scioccata dall’improvvisa comparsa di uno strano uomo (Adrian Grosser) dall’acqua, per poi ricevere commenti disgustosi da Roci (Camille Aguillar) e Maca, mentre Claudia, visibilmente a disagio, osserva. Il bullismo non si limita alle provocazioni e porta Roci e Maca a cercare di affogare Sara spingendole la testa sott’acqua con un retino da piscina. Le risate diaboliche e le grida di Sara finiscono con la fuga del gruppo di bulle con le sue cose.

Come se camminare per le strade sotto il sole cocente con il costume da bagno che le taglia la pelle non fosse già abbastanza straziante, Sara viene seguita da un’auto piena di ragazzi del posto che le lanciano insulti inquietanti. Quando raggiunge una stradina deserta, Sara, mortificata, vede la mano insanguinata di Claudia che chiede aiuto dal retro di un’auto. Riconosce l’autista dell’auto come lo stesso uomo che era in piscina. Lo spaventoso sconosciuto le mostra quindi il primo segno di gentilezza gettandole un asciugamano per coprirsi prima di ripartire con le suoi bulle sul sedile posteriore.

La notte, assorbita dai pensieri sensuali sul suo macabro “amico”, Sara viene interrotta da Pedro (Jose Pastor) che le chiede di sgattaiolare fuori e la supplica di confessare ciò che è successo in piscina. Quando la città, che non vede quasi mai crimini gravi, è terrorizzata dal ritrovamento del corpo del bagnino sott’acqua e dalla scomparsa della cameriera della piscina, Sara decide di mantenere segreto ciò che sa dello strano assassino. La ragazza nega di essere andata in piscina quel pomeriggio. Ruba quindi il telefono di suo padre e rintraccia il telefono che aveva perso.

Condotta nel bosco dalla sua ricerca, Sara rischia di essere scoperta quando i genitori dei ragazzi rapiti rintracciano i loro telefoni e arrivano nello stesso posto. I genitori sconvolti aggrediscono quindi Sara sulla strada e la portano alla stazione di polizia insieme a sua madre. Sovraeccitata dalle domande e dall’incessante atteggiamento difensivo della madre, Sara crolla e rivela di essere andata in piscina. La sua giovane mente tormentata, sopraffatta dal dilemma tra bianco e nero, decide di schierarsi con ciò che percepisce come grigio e la spinge a proteggere l’identità dell’assassino.

Sara torna quindi a casa con sua madre, senza sapere che lo stesso uomo ha intanto ucciso suo padre. Frustrata oltre ogni limite dalla mancanza di sensibilità di sua madre, Sara le urla contro con passione per la prima volta. Quando l’assassino colpisce anche sua madre, Sara, confusa e terrorizzata, decide di seguirlo. Addentrandosi nella notte con un uomo pericoloso che è però anche il primo a mostrarle gentilezza, Sara non sa cosa pensare o fare. L’urto dell’auto contro un toro solitario porta Sara, ormai priva di sensi, a essere trasportata nel mattatoio, dove scopre Claudia e Roci ancora vive ma tenute prigioniere dal serial killer.

La spiegazione del finale di Piggy: Sara salva le sue aguzzine?

Sara è terrorizzata e sollevata nel trovare Claudia e Roci vive nell’officina dell’assassino. Anche nel pieno del panico, cerca di slegarle e lasciarle andare. Tuttavia, lo strano assassino ritorna, costringendola a nascondersi, cosa che la porta a ferirsi il piede. Scivolando su un mucchio di fogli di plastica, Sara cade e atterra sui pezzi tagliati del corpo di Maca. Le sue urla attirano l’attenzione dell’assassino e, con sua grande sorpresa, lui è ancora gentile con lei come lo è sempre stato. Terrorizzata, Sara lo supplica di non ucciderla e rimane sorpresa quando lui la abbraccia in modo rassicurante, mentre le bulle legate urlano aiuto in sottofondo.

Si trova ora di fronte a un dilemma: salvare la vita delle persone che l’hanno tormentata crudelmente o schierarsi con lo psicopatico spietato che le ha mostrato gentilezza. In cerca di una morbosa conferma, lui le porge il coltello e le chiede di uccidere Claudia e Roci. In bilico sul sottile filo delle decisioni che determineranno chi è come persona, Sara decide di fare la cosa giusta e attacca l’assassino con il coltello. L’uomo però reagisce e tenta a questo punto di ucciderla. Sara lotta per impedirgli di usare il fucile e riesce a indebolirlo con una pugnalata. Nella rissa, il fucile spara, lasciando Claudia con una mano distrutta.

Quando la rabbia prende il sopravvento sull’innocente Sara, lei gli morde il collo, gli strappa la carne e lo lascia a terra a morire dissanguato. Scioccata dall’intensità della violenza che è stata in grado di raggiungere, Sara ha un crollo nervoso e afferra il fucile. Spara alle catene delle altre due ragazze e salva loro la vita. Insanguinata dall’evento da incubo, Sara cammina ora a piedi nudi per la strada. Lungo questa incontra Pedro, che si offre di accompagnarla in città. Seduta sul retro della moto di Pedro, Sara si abbandona ad un sospiro di sollievo. La debolezza che ha provato per tutta la vita svanisce nella vastità delle montagne. Sara aveva tutte le ragioni per cercare conforto anche nei luoghi più pericolosi, essendo un’adolescente tormentata come lei, non amata e maltrattata.

Aveva tutte le ragioni per desiderare che un dolore inimmaginabile colpisse coloro che le avevano fatto del male. La sua decisione di non schierarsi con l’assassino e di salvare Claudia e Roci è evidentemente un ottimo esempio della bontà prevalente e del saggio giudizio che possono risiedere in una persona anche quando viene spinta al limite. Uccidendo il serial killer, si rende conto di essere la salvatrice che stava cercando. Il tema della vendetta in Piggy vede una dimostrazione più complessa, con la vittima che mostra misericordia quando sente che i colpevoli hanno pagato abbastanza. Per Sara, la vera vittoria è non perdere il suo lato gentile e umano.