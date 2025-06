Ticket to Paradise: la spiegazione del finale del film

Con il film del 2022 Ticket to Paradise (qui la recensione), gli attori George Clooney e Julia Roberts tornano a recitare insieme per la quarta volta dopo Ocean’s Eleven (2001), Ocean’s Twelve (2004) e Money Monster – L’altra faccia del denaro (2016). Stavolta non ci sono però di mezzo elaborate rapine o drammatici eventi d’attualità di mezzo, bensì una “semplice” vicenda d’amore. I due interpretano infatti una coppia divorziata che progetta di rovinare il matrimonio della figlia dopo che lei ha incontrato e si è fidanzata con qualcuno durante una vacanza a Bali. La commedia romantica, diretta da Ol Parker da una sceneggiatura che ha co-scritto con Daniel Pipski, si muove così tra equivoci, risate e sentimenti.

Il film si conclude poi con Georgia Cotton (Roberts) che rifiuta la proposta di matrimonio del nuovo fidanzato Paul, la seconda dopo che lei e l’ex marito David (Clooney) si sono baciati. Lily (Kaitlyn Dever) e Gede (Maxime Bouttier) sono invece ufficialmente sposati. E anche se la loro vacanza nella pittoresca e bellissima Bali è giunta al termine, Georgia e David decidono di rimanere sull’isola ancora per un po’, suggerendo che potrebbero riaccendere la loro storia d’amore dopo tanti anni di separazione. In questo articolo, andiamo però ad analizzare nel dettaglio il finale di Ticket to Paradise, compreso il motivo per cui Georgia rifiuta davvero la proposta di Paul.

Cosa ha portato Georgia e David a divorziare

Georgia e David Cotton sono stati sposati solo per cinque anni prima di decidere di separarsi. Georgia cominciava a sentirsi come se non fosse più se stessa e che sarebbe rimasta bloccata nel ruolo di moglie e madre. Credeva di dover lasciare il suo matrimonio per riaccendere ciò che aveva perso dentro di sé. David, invece, era disilluso dalla vita che avrebbero potuto avere e che non avevano mai avuto la possibilità di vivere. Dopo aver acquistato una casa sul lago, una decisione che ha portato a difficoltà finanziarie, David pensava che se fosse riuscito a sistemare la casa tutto sarebbe andato bene. Tuttavia, la coppia litigava continuamente e la tensione continuava ad aumentare fino al punto che si sono lasciati definitivamente.

Il rapporto tra Georgia e David in Ticket to Paradise è quindi tutt’altro che amichevole. Riescono a malapena a sopportare di stare nella stessa stanza e hanno difficoltà a trattenersi dal lanciarsi frecciatine e sfide verbali, anche alla cerimonia di laurea in giurisprudenza della figlia. Il divorzio stesso ha causato una frattura che ha trasformato il loro amore in odio, portando a credere che il deterioramento del loro matrimonio sia stato incredibilmente complicato. Ci sono anche vent’anni di risentimento, rabbia e frustrazione generale che hanno continuato ad accumularsi tra loro, alimentando il loro rapporto tumultuoso al punto che vedono solo rosso quando sono in presenza l’uno dell’altra.

Il loro odio è alimentato anche dalla loro tattica di evitare di discutere di questioni più profonde, compresi i loro sentimenti riguardo al divorzio e ciò che lo ha causato. Ci sono molte questioni irrisolte tra loro, e l’odio aperto di Georgia e David li tiene a distanza, motivo per cui diventano più vicini mentre sono a Bali. È la prima volta dopo anni che non riescono a nascondere i loro veri sentimenti e le loro vulnerabilità dietro una facciata di odio. Il tempo trascorso insieme costringe i personaggi della commedia romantica ad affrontare le emozioni e ad avere conversazioni molto più profonde di quelle che si sono concessi da molto tempo.

Il motivo per cui David e Georgia cercano di sabotare il matrimonio della figlia

David e Georgia litigano costantemente, ma l’unica cosa su cui sono d’accordo è che il matrimonio della figlia, così presto dopo aver conosciuto Gede, è un errore. Pur fingendo di sostenerla, David e Georgia complottano per mettere zizzania tra Gede e Lily perché provano dolore, risentimento e amarezza. Il loro matrimonio non ha funzionato ed entrambi lo considerano un errore, quindi non vogliono che Lily si lanci in un matrimonio che potrebbe rovinarle la vita. In Ticket to Paradise vediamo dunque Georgia e David complottare alle spalle della figlia, ma loro considerano le loro azioni come qualcosa di positivo: stanno cercando di impedire a Lily di soffrire e di pentirsi della sua decisione.

Perché Georgia rifiuta la proposta di Paul

Ci sono invece diversi motivi per cui Georgia ha infine rifiutato la proposta di matrimonio di Paul: la sua ambivalenza nei confronti del risposarsi, il fatto di non sentirsi completamente se stessa con Paul e i suoi sentimenti ancora vivi per David. Non c’era dubbio che Georgia tenesse a Paul, ma c’era qualcosa che mancava nella loro relazione che la faceva esitare a sposarlo. Risposarsi è un impegno che non era disposta a prendere, soprattutto perché Georgia prova un generale disagio all’interno della relazione. Paul era forse un bravo ragazzo, ma sposarlo l’avrebbe fatta ricadere nei vecchi errori. Inoltre, anche i sentimenti di Georgia per David costituivano un ostacolo. Il suo ex le ricordava alcuni rimpianti, ma anche il forte amore e il legame che prova per lui e non per Paul.

Georgia e David riaccenderanno davvero la loro storia d’amore?

La relazione tra Georgia e David raggiunge dunque un nuovo livello alla fine del film. Gli ex si scambiano un bacio e vanno d’accordo quando si tratta dei loro piani per separare Lily e Gede prima del loro matrimonio. Con Georgia che ha rifiutato la proposta di Paul e lei e David tornati ad essere un po’ più che amici, è possibile che riaccendano la loro storia d’amore, almeno per un po’. Alla fine della commedia romantica, Georgia e David sembrano infatti pronti a fare il grande passo ancora una volta, e la loro decisione di rimanere a Bali suggerisce che vogliono il tempo per esplorare adeguatamente la loro chimica insieme senza interruzioni dalla loro vita quotidiana.

Sebbene Ticket to Paradise non confermi che Georgia e David torneranno ufficialmente insieme, suggerisce che gli ex siano disposti a riprovarci. Se Lily è riuscita a trovare l’amore a Bali e a far mettere da parte le loro differenze, c’è la possibilità che David e Georgia vogliano vedere come andranno le cose. Dopotutto, ora sono più maturi e più stabili nella loro vita e nella loro carriera; la scintilla è ancora viva e tutto sembra indicare che la loro nuova storia d’amore potrà avere successo e sarà più matura. È comunque anche possibile che la seconda possibilità che la coppia si è data non duri per sempre, ma il fatto che ci stiano riprovando, questa volta con cuore e mente aperti, è un ottimo inizio.