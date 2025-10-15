Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie, la spiegazione del finale del film di Tim Burton

Sin dalla sua uscita, c’è stato un intenso dibattito sul vero significato del finale del film Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie di Tim Burton. Remake dell’omonimo film di grande successo del 1968, il film del 2001 vede Mark Wahlberg nei panni di Leo Davidson, un astronauta che precipita su un pianeta abitato da scimmie intelligenti. Tuttavia, è solo nella premessa che risiedono le somiglianze tra Il pianeta delle scimmie e il film originale. Nonostante abbia aggiornato la serie con un’estetica fantascientifica più moderna, Il pianeta delle scimmie di Tim Burton ha ricevuto recensioni contrastanti, con molti che hanno citato il finale confuso del film come un notevole aspetto negativo.

Nel remake di Tim Burton Il pianeta delle scimmie, Leo Davidson (Mark Wahlberg) viene trasportato da una tempesta elettromagnetica nell'anno 5021, dove precipita su un pianeta identificato come Ashlar. Da lì, la storia di Davidson assomiglia solo vagamente alla trama del film originale Il pianeta delle scimmie. Il tutto culmina in un finale tanto sconcertante quanto inaspettato, che rende il finale di Il pianeta delle scimmie del 2001 uno dei climax cinematografici più famosi di tutti i tempi. Fortunatamente, l'insolito fallimento di Burton non ha condannato completamente il franchise, anche se ci sarebbero voluti altri dieci anni prima che il reboot del 2011 L'alba del pianeta delle scimmie arrivasse nelle sale e rendesse giustizia al classico originale del 1968.

Cosa succede nel finale de Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie di Tim Burton

Leo cambia la storia nel remake del 2001 de Il pianeta delle scimmie

Nel Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie di Tim Burton, Davidson, interpretato da Mark Wahlberg, scopre che i suoi ex compagni di equipaggio sono precipitati migliaia di anni prima del suo arrivo mentre tentavano di salvarlo, dando origine alla vita delle scimmie e degli umani su Ashlar e gettando le basi per l’oppressione degli umani da parte delle scimmie. Nella confusa linea temporale de Il pianeta delle scimmie, Leo incontra Pericle, lo scimpanzé che ha seguito nella tempesta all’inizio del film.

Questo pone fine alle ostilità tra umani e scimmie e permette a Leo di usare la capsula intatta di Pericles per tornare nella tempesta nella speranza di tornare a casa. È qui che il finale di Il pianeta delle scimmie del 2001 vira verso il territorio bizzarro di Tim Burton, e purtroppo ha avuto un effetto contrario. Quello che senza dubbio era stato concepito come un finale intrigante era in realtà solo confuso, e né il pubblico né la critica hanno reagito bene.

Dopo essere volato nella tempesta elettromagnetica ed essere tornato al suo tempo, Leo fa rotta verso la Terra, finendo per schiantarsi sui gradini del Lincoln Memorial. Entrando nel memoriale, vede che la statua di Lincoln è stata sostituita con quella del generale Thade e, mentre guarda con orrore, viene circondato da una forza di polizia scimmiesca. La mancanza di contesto per il finale di Il pianeta delle scimmie cambia l’originale ribaltandolo completamente: invece di rendersi conto di essere nel futuro, Leo torna al proprio tempo solo per scoprire che è controllato dalle scimmie.

Leo ha viaggiato nel tempo nel film Il pianeta delle scimmie di Tim Burton?

Mark Wahlberg è tornato indietro nel tempo alla fine del film Il pianeta delle scimmie del 2001

Sebbene il finale del film Il pianeta delle scimmie di Tim Burton renda la trama molto più confusa di quanto fosse strettamente necessario, la risposta breve è sì: Leo ha viaggiato nel tempo. La console della sua capsula indica che è precipitato su Ashlar nel 51° secolo e, verso il culmine del film, torna al suo tempo nel 2020. Tuttavia, il colpo di scena del generale Thade rende la cosa leggermente più ambigua, rendendo poco chiaro se la console della sua capsula fosse del tutto accurata.

Il Pianeta delle scimmie di Tim Burton era ambientato sulla Terra?

Il remake del 2001 ha ignorato la parte più interessante della premessa del Pianeta delle scimmie

Nel film originale, il colpo di scena finale rivelava che il pianeta del titolo era sempre stato la Terra. Tuttavia, il Pianeta delle scimmie di Tim Burton sovverte le aspettative ambientandosi su un altro pianeta chiamato Ashlar. Nonostante il Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie di Burton abbia esseri umani parlanti e condizioni simili a quelle terrestri, il suo pianeta è mostrato come un luogo separato su cui la vita è stata seminata dallo schianto dell’Oberon. La scena finale del film mostra Leo che torna sulla Terra guidato dalla console della sua capsula, indicando che anche le scimmie hanno in qualche modo conquistato il suo pianeta natale dopo gli eventi del film.

Cosa significa la statua del generale Thade

Thade ha seguito Leo attraverso la tempesta e ha conquistato la Terra

La scena culminante del film rivela un enorme monumento commemorativo dedicato al generale Thade, il cattivo che odia gli umani interpretato da Tim Roth. Con pochissimi indizi, bisogna guardare ai dettagli più sottili de Il pianeta delle scimmieper estrapolarne il significato esatto. L’iscrizione sulla parete dietro la statua indica una possibile spiegazione per un momento “gotcha!” ancora più controverso persino dei finali a sorpresa di M. Night Shyamalan.

L’iscrizione spiega che Thade ha salvato le scimmie dagli umani, suggerendo che in qualche modo è arrivato sulla Terra e l’ha conquistata e che Leo è entrato in una linea temporale alternativa. Questa conclusione richiede alcuni salti logici, ma il film stesso fornisce alcune prove a sostegno. Per prima cosa, su Ashlar è rimasta della tecnologia semi-intatta e la tempesta elettromagnetica ha dimostrato di essere un wormhole attraverso il tempo e lo spazio. Se Thade fosse riuscito in qualche modo ad accedere alla tecnologia e poi alle capacità di viaggio nel tempo della tempesta, avrebbe potuto apparire sulla Terra molto prima del ritorno di Leo.

Cosa è successo a Pericles

Il pilota scimpanzé nel film di Tim Burton probabilmente ha avuto una vita felice

Forse il personaggio più affascinante dell’originale Il pianeta delle scimmie del 2001 era Pericle, il pilota scimpanzé che compare all’inizio e alla fine del film. Tuttavia, nonostante la sua improvvisa apparizione nel momento culminante del film, in cui salva la vita a Leo, Il pianeta delle scimmie lascia ambiguo il suo destino. Viene lasciato su Ashlar quando Leo torna a casa con la sua capsula nella tempesta, ma il suo destino dopo questo momento è in gran parte sconosciuto.

Dai cambiamenti sociali che Leo sembra aver ispirato su Ashlar, è possibile che Pericles venga trattato bene dopo la partenza del suo ex addestratore. Tuttavia, data la nuova divisione della società delle scimmie, è anche possibile che Pericles diventi oggetto di molte discussioni, sia scientifiche che sociali. In ogni caso, il futuro di Pericles era molto probabilmente piacevole, dato che Ari, interpretata da Helena Bonham Carter, promise a Leo che si sarebbe presa cura di lui.

I temi di Il pianeta delle scimmie spiegati

Il benessere degli animali è il messaggio centrale del film

Come la maggior parte dei film della serie Il pianeta delle scimmie, compresi i prequel, il film di Tim Burton contiene un messaggio intrinseco sui diritti degli animali. Esplora gran parte delle stesse idee dell’originale del 1968, con un’aggiunta degna di nota: la breve esplorazione del ruolo abituale dell’umanità come aggressore. Nel film sono presenti anche alcuni commenti sociali, in particolare riguardo al trattamento disumano riservato dalle scimmie ai loro schiavi umani.

Il vero significato del finale de Il pianeta delle scimmie di Tim Burton

Il remake del 2001 ha cercato (senza riuscirci) di essere stimolante

Con il suo finale confuso, il finale de Il pianeta delle scimmie di Tim Burton risulta un po’ disordinato. Tuttavia, gran parte della storia di Ashlar è ben conclusa, ed è il viaggio di Leo verso casa che crea la maggior parte dei problemi narrativi del film. L’improvvisa consapevolezza di Leo di non essere tornato sulla Terra che aveva lasciato originariamente vuole essere un climax terrificante e stimolante, ma senza il contesto adeguato non è altro che un’immagine finale sconcertante.

Nel tentativo di emulare l'iconico finale di altri film della serie Il pianeta delle scimmie, il film di Tim Burton rivela che, dopotutto, le scimmie hanno conquistato la Terra. Questo potrebbe far interpretare il film come un monito contro la manipolazione dell'ignoto, in particolare per quanto riguarda lo spazio e il tempo. È il disprezzo di Leo per i suoi ordini che precipita l'intera trama del film e, seminando la società di Ashlar e poi concedendo loro l'accesso a una tecnologia sofisticata, sembra condannare anche il proprio pianeta natale.

Perché le modifiche apportate da Tim Burton a Il pianeta delle scimmie hanno suscitato così tante polemiche

Il remake del 2001 non è riuscito a trovare l’equilibrio tra omaggio e innovazione

Il motivo per cui le modifiche apportate da Tim Burton a Il pianeta delle scimmie hanno suscitato così tante polemiche è principalmente una questione di esecuzione. Il colpo di scena finale della statua di Thade era chiaramente inteso per essere scioccante quanto la Statua della Libertà dell’originale, ma poiché è arrivato all’improvviso e senza alcun contesto, è sembrato nient’altro che un’imitazione scadente e confusa o un pigro easter egg. Tuttavia, il finale del film non era l’unico problema; era solo l’ultimo colpo di scena di un remake altrimenti deludente.

Il motivo per cui il remake ha diviso i fan è che, pur aggiornando la grafica del film originale, non è riuscito ad aggiungere nulla di significativo alla sua storia o ai temi sottostanti. Al contrario, è risultato un inutile rifacimento con una serie di modifiche superflue, tutte successivamente messe in discussione dal finale confuso di Il pianeta delle scimmie. Alla fine, Il pianeta delle scimmie di Tim Burton è passato alla storia del cinema come uno dei peggiori colpi di scena finali di sempre, e il suo finale rimane famoso come esempio lampante di come non si deve realizzare un remake.

Come i nuovi film del Pianeta delle scimmie hanno corretto gli errori di Burton

I prequel moderni hanno riportato il franchise alle sue origini

A differenza del reboot di Burton del 2001, la trilogia prequel de Il pianeta delle scimmie (iniziata con L’alba del pianeta delle scimmie del 2011) è stata un successo clamoroso. I prequel sono amati sia dai fan che dalla critica, e c’è persino una forte argomentazione a favore del fatto che abbiano superato i film originali. Sebbene questo punto possa essere oggetto di dibattito tra i fan di Il pianeta delle scimmie, non c’è dubbio che il reboot più recente di Il pianeta delle scimmie sia di gran lunga superiore a quello di Tim Burton. L’angolazione del prequel ha sicuramente funzionato bene per L’alba, L’alba del pianeta delle scimmie e La guerra del pianeta delle scimmie, ma non è l’unico motivo per cui sono amati mentre il PotA di Burton del 2001 è stato snobbato.

Le interpretazioni nella trilogia prequel sono fenomenali, in particolare quella di Andy Serkis nei panni di Cesar, aiutato in gran parte dalla tecnologia MoCap pionieristica che, a distanza di oltre un decennio, è ancora quasi senza rivali. Gli ultimi capitoli di Il pianeta delle scimmie hanno anche evitato la trappola del viaggio nel tempo in cui è caduto Burton, allontanandosi completamente dall'ossessione del film originale per il viaggio nel tempo e concentrandosi invece su una storia avvincente che ha esplorato a fondo il concetto di scimmia senziente.

Il pianeta delle scimmie ha una premessa abbastanza intrigante senza bisogno di aggiungere il viaggio nel tempo, e i prequel hanno dimostrato che ignorare il famigerato finale dell’originale Il pianeta delle scimmie del 1968 in un reboot è una mossa saggia, soprattutto se si considerano le insidie della conclusione di Burton che ha cercato (senza riuscirci) di superarlo.