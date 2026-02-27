The Bluff, spiegazione del finale: Ercell fugge o resta sull’isola?

Priyanka Chopra Jonas era a caccia di sangue in The Bluff. Il film d’azione e thriller del 2026 è uscito su Prime Video il 25 febbraio, con l’attrice nel ruolo dell’ex pirata Ercell “Bloody Mary” Bodden. Dopo aver abbandonato il suo passato violento per una vita tranquilla con la sua famiglia su un’isola chiamata Cayman Brac, la pace duramente conquistata da Bodden viene infranta quando il suo ex capitano, Connor (Karl Urban), riemerge in cerca di vendetta.

“Non sapevo nulla delle donne pirata”, ha dichiarato Chopra Jonas a Esquire nel gennaio 2026, che ha studiato la vita di personaggi reali come Grace O’Malley e Zheng Yi Sao. Ha continuato: “Non sapevo che fosse un concetto realmente esistente o che le donne avessero capitanato le proprie navi in ​​un’epoca in cui la pirateria – la vera pirateria – non era la versione Disney. È stato spaventoso, sanguinoso, brutale”.

Ercell sopravvive quindi al violento attacco di Connor? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul finale di The Bluff, incluso il destino del personaggio di Priyanka Chopra Jonas.

Come finisce The Bluff?

Dopo il tragico omicidio del marito, T.H. (Ismael Cruz Cordova), per mano di Connor, Ercell fugge nell’intricato sistema di grotte del bluff dove ha nascosto armi, beni e il suo ambito oro.

Sebbene abbia indebolito l’esercito del capitano con un’esplosione nascosta nel loro accampamento, Connor riesce comunque a trovare il suo rifugio sicuro. Ma la “Bloody Mary” ha anticipato il suo arrivo e ha piazzato diverse trappole nelle grotte, eliminando uno a uno i suoi uomini rimasti.

Il Capitano Connor trova l’oro di Ercell?

Nonostante abbia scoperto il suo nascondiglio segreto, il Capitano Connor non trova il tesoro nascosto di Ercell. Prima che lui abbia la possibilità di attaccare, manda il suo giovane figlio, Isaac (Vedanten Naidoo), su una barca in cerca di aiuto. Gli spettatori apprendono in seguito che l’ex pirata ha nascosto la maggior parte del suo oro e dei suoi gioielli sotto il pavimento della sua nave, il che significa che il tesoro che Connor cercava era solo una piccola parte di ciò che aveva raccolto. Isaac riesce a lasciare l’isola illeso e trova l’oro nella sua barca.

Cosa succede a Connor?

Sebbene sembri che il capitano stia cercando Ercell solo per il suo oro, in seguito si scopre che sulla sua testa c’è una taglia. Il prezzo, tuttavia, non è il denaro, ma la libertà. Come Ercell, anche Connor vuole lasciarsi alle spalle la sua vita criminale e trovare la pace. Almeno questo è ciò che aveva detto ai suoi uomini. In realtà, si scopre che Connor non è mai riuscito a superare il tradimento di Ercell e il furto del suo tesoro.

Di conseguenza, cerca di sconfiggerla da solo in uno scontro uno contro uno sulla cima del promontorio (da cui il titolo del film). Il loro scontro è fisicamente brutale, con entrambe le parti che subiscono colpi intensi e rischiano la morte.

Ma è Ercell ad avere la meglio grazie all’aiuto della sorella di suo marito, Lizzy (Safia Oakley-Green), che gli spara. Anche se manca il bersaglio, la distrazione dà all’ex pirata il tempo di pugnalare e uccidere il suo vecchio capitano al cuore.

Cosa succede a Ercell?

Ercell sopravvive all’attacco di Connor, ma non senza gravi ferite, tra cui una ferita da arma da fuoco alla gamba. Dopo la fine del combattimento sulla scogliera, Lizzy si precipita al suo fianco e la soccorre.

Ma le difficoltà di Ercell non sono finite. Prima di morire, Connor accese una pira in cima alla scogliera, che diede l’allarme alla marina britannica e minacciò di sconvolgere la vita pacifica di Ercell. Mentre osserva le navi avvicinarsi alla riva, Ercell si confronta con la decisione di rimanere e farsi catturare o fuggire definitivamente dall’isola per cercare pace altrove. The Bluff si conclude con un cliffhanger, con gli spettatori che non sanno quale strada sceglierà Ercell.

Ci sarà un sequel di The Bluff?

Prime Video non ha confermato un sequel di The Bluff. Tuttavia, il regista e co-sceneggiatore Frank E. Flowers ha dichiarato a ScreenRant nel febbraio 2026 che, sebbene mirasse a offrire agli spettatori “un pasto completo con questo film”, sperava anche di avere l’opportunità di raccontare altre storie dei personaggi.

“[Volevamo dare loro] qualcosa di fresco e interessante che li avrebbe lasciati con la voglia di saperne di più, e che li avrebbe anche lasciati pensare, ‘Cavolo, è stato davvero tosto–‘”, ha spiegato Flowers.

Ha continuato: “C’è ancora molta storia da raccontare – c’è sempre molta storia da raccontare – soprattutto quando ci sono personaggi come Priyanka e Karl, con pagine di personaggi profondi che non sono mai stati filmati, ma che conosciamo e che traspaiono dall’interpretazione.”