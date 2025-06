Predator: Killer of Killers, la spiegazione del finale e cosa significa per Badlands e Prey

In Predator: Killer of Killers (qui la nostra recensione), facciamo la conoscenza di Ursa, Kenji e Torres, tre guerrieri provenienti da tre periodi storici distinti. Ursa è una guerriera vichinga, Kenji è un ninja del Giappone feudale e Torres è un pilota della Seconda Guerra Mondiale.

Dopo che ognuno di loro è sopravvissuto agli scontri con gli Yautja, apprendiamo che sono stati prelevati dalla Terra e posti in animazione sospesa dai guerrieri alieni. Vengono svegliati dal “Re Grendel”, l’apparente leader dei Predator, che li costringe a combattere l’uno contro l’altro, prima di affrontare lui stesso il vincitore.

Alla fine, i tre killer di Predator decidono di collaborare e di elaborare un piano di fuga; Ursa alla fine rimane indietro, mentre Kenji e Torres fuggono a bordo di un’astronave inseguiti dall’esercito Yautja.

La spiegazione del finale di Predator: Killer of Killers

Con Predator: Killer of Killers, il regista Dan Trachtenberg ha finalmente spiegato perché gli Yautja vanno a caccia. Che sia per rintracciare gli umani o i loro simili alieni, l’obiettivo finale sembra essere mettere alla prova le specie che considerano inferiori a loro e poi combattere quelle che ritengono degne in nome dell’onore e del divertimento.

Alla fine del film, centinaia di guerrieri di tutte le specie vengono rivelati essere tenuti in criogenesi dai Predator. Con Ursa di nuovo tra loro, la telecamera si sposta su Naru, interpretata da Amber Midthunder, protagonista di Prey del 2022. L’abbiamo vista l’ultima volta mentre si preparava a guidare il suo popolo contro un esercito invasore di Yautja, e ora il palcoscenico è pronto per il suo ritorno.

Come il film si collega a Prey e Badlands?

Potrebbe essere in Prey 2, in Predator: Badlands in arrivo quest’estate o in un altro film d’animazione, ma resta da vedere. Non è chiaro come Predator: Badlands affronterà tutto questo, ma saremmo sorpresi se non fosse tutto in qualche modo collegato.

La sinossi del film ha rivelato che “un giovane Predator… intraprende un viaggio pericoloso alla ricerca dell’avversario definitivo”. Poi, c’è la piccola questione di quello che ora sembra essere un inevitabile crossover Alien vs. Predator in futuro. Bisognerà aspettare e vedere.

La trama di Predator: Killer of Killers

La storia antologica segue tre dei guerrieri più feroci della storia umana: una vichinga che guida il suo giovane figlio in una sanguinosa ricerca di vendetta, un ninja del Giappone feudale che si rivolta contro il fratello samurai in una brutale battaglia per la successione e un pilota della Seconda Guerra Mondiale che decolla per indagare su una minaccia ultraterrena alla causa degli Alleati. Tuttavia, sebbene tutti questi guerrieri siano assassini a pieno titolo, sono solo prede del loro nuovo avversario: il killer degli assassini per eccellenza.

Predator: Killer of Killers è ora disponibile in streaming su Disney+.