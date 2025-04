Presencias: la spiegazione del finale del film

Presencias è un film messicano del 2022 diretto da Luis Mandoki, autore noto per il suo lavoro tanto nel cinema internazionale (Message in a Bottle, Innocent Voices) quanto in quello latinoamericano. Con questo film, Mandoki torna dietro la macchina da presa per firmare un thriller che si muove con intelligenza ai confini tra l’horror psicologico e il dramma investigativo, mescolando suggestioni di genere con una riflessione più profonda sulla colpa, il trauma e la verità repressa.

Mandoki costruisce infatti una narrazione densa di atmosfera e tensione, utilizzando gli stilemi del thriller per esplorare temi come la corruzione delle istituzioni, il silenzio collettivo e la responsabilità individuale. Il risultato è un’opera che, pur inscrivendosi nel genere del mystery-horror, si distingue per il suo sottotesto sociale e la sua carica emotiva, mantenendo un equilibrio tra inquietudine visiva e introspezione narrativa. Proprio per ciò, in questo articolo, proponiamo una spiegazione del finale di Presencias e del suo significato più propofondo.

La trama di Presencias

Protagonista del film è un attore di nome Victor (Alberto Ammann) che, accompagnato dalla moglie Alicia (Andrea Santibañez), ritorna nella sua casa di famiglia con l’intenzione di venderla. Il soggiorno, però, lo costringe a confrontarsi non solo con i ricordi felici della sua infanzia in quel posto, ma anche con il trauma della morte della sorella, annegata nel lago. Durante la loro prima notte nella casa, infatti, poco prima che Alicia annunci a Victor di essere incinta, una presenza misteriosa li attacca brutalmente. Alicia viene uccisa, mentre Victor si risveglia in ospedale senza alcun ricordo di quanto accaduto.

Le indagini vengono però presto archiviate per la mancanza di prove e di testimoni, ma il dolore e la disperazione spingono Victor a scappare dall’ospedale per tornare nella casa, deciso a scoprire la verità sulla morte di Alicia. Le uniche disposte ad aiutarlo sono la giovane Paulina (Yalitza Aparicio, attrice candidata all’Oscar per il film Roma) e la sua vecchia tata Maria (Angelina Peláez). I tre, tuttavia, si troveranno ad avere a che fare con qualcosa di assolutamente inaspettato e spaventoso.

La spiegazione del finale del film

Dopo essere quindi tornato nella casa di famiglia in un’area montuosa isolata per affrontare il trauma della morte della moglie, Victor si ritrova invischiato in una serie di eventi misteriosi che sembrano avere a che fare con una presenza soprannaturale. L’atmosfera è cupa e costellata da visioni, rumori inquietanti nel bosco, e una sensazione costante di minaccia. Con l’aiuto di Paulina, Victor inizia a mettere insieme i pezzi del passato oscuro della casa e del villaggio. Tuttavia, man mano che le indagini proseguono, si scopre che non si tratta affatto di forze sovrannaturali, ma di una trama umana molto più sinistra.

Il colpo di scena finale rivela che il vero colpevole dietro la morte della moglie di Victor e altri eventi sospetti è il dottore del villaggio, un personaggio insospettabile che si era guadagnato la fiducia della comunità. Il movente è legato a traffici illegali di organi: il medico conduceva una rete clandestina, utilizzando le vittime per scopi medici e personali, nascondendo tutto sotto la maschera di rispettabilità.

Victor riesce alla fine a smascherarlo, affrontandolo in un confronto violento e teso che segna il culmine del film. Alla fine, sempre con l’aiuto di Paulina, la verità viene a galla e la comunità affronta lo shock di quanto è accaduto sotto i loro occhi per anni. Victor trova così infine una forma di chiusura, non solo per la morte della moglie, ma anche per i traumi irrisolti della sua infanzia legati a quella casa.

Il titolo Presencias assume così un doppio significato: non solo presenze spettrali, ma presenze scomode e nascoste nella società. Il film si presenta inizialmente come una classica ghost story, avvolta in un’atmosfera di lutto, isolamento e mistero. Ma il finale ribalta questa aspettativa, svelando che il vero orrore non proviene dal soprannaturale, bensì dall’essere umano stesso. Questa scelta narrativa è fortemente simbolica e coerente con una lettura critica della realtà sociale.

Il significato del film Presencias

Alla luce di questo finale, in Presencias la casa di famiglia si svela essere simbolo del trauma sepolto. La dimora in montagna, che doveva rappresentare un luogo di pace e riconciliazione col passato, è invece un luogo di memoria corrotta. Ogni scricchiolio, ogni ombra, rappresenta un frammento del dolore di Victor, ma anche le colpe invisibili di una comunità complice nel tacere. La casa è un vero e proprio personaggio in sé: un luogo che custodisce verità scomode sotto il velo del tempo.

Per quanto riguarda le misteriose presenze, esse sono la metafora della verità repressa. Il titolo Presencias si carica infatti di ambiguità: le presenze che inquietano Victor non sono spettri, ma verità che rifiuta di vedere. Sono i ricordi negati, le colpe dimenticate, le complicità taciute. Quando finalmente affronta il colpevole e svela l’inganno, Victor non sta solo risolvendo un caso, ma sta compiendo un atto di liberazione personale: vedere davvero ciò che era sempre stato lì, ma nascosto sotto la paura e la rimozione.

Importante è poi l’elemento naturale. Il bosco che circonda la casa è sempre presente, avvolgente, osservatore e testimone silenzioso. È lo spazio del ritorno all’origine, ma anche quello dell’ignoto e del sepolto. Nella simbologia classica, il bosco è luogo iniziatico: Victor vi entra per perdersi e vi esce solo dopo aver “ucciso il drago”, cioè dopo aver affrontato il male reale, umano, che lo perseguita.

Vi è poi la figura del medico, il male sotto la maschera del bene. Egli è emblematico all’interno di Presencias: incarna il potere istituzionale che si nasconde dietro una facciata di rispetto e cura. La sua rivelazione finale come assassino e trafficante di organi è un’allegoria del tradimento delle istituzioni, di quelle figure in cui si ripone fiducia e che invece sfruttano il silenzio e la disperazione altrui. In questo senso, il medico rappresenta il volto rassicurante della violenza sistemica.

Il finale, però, pur segnato dalla violenza, è anche catartico. Non ci sono fantasmi da esorcizzare, ma colpe da svelare. La verità, una volta portata alla luce, libera Victor e la comunità da un ciclo di omertà e dolore. In questo senso, Presencias si propone come una riflessione sull’importanza del riconoscere il male reale, non quello immaginato, e del potere della verità come strumento di giustizia e guarigione.