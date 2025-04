Daredevil: Rinascita, il finale di stagione, Straight to Hell, avrà una scena post credits?

Manca pochissimo al finale della prima stagione di Daredevil: Rinascita su Disney+. Come l’episodio pilota e l’ottavo, l’ultimo episodio è stato scritto, diretto e prodotto dal nuovo team creativo della serie, il che significa che avrà un’atmosfera molto diversa dai capitoli centrali. Tuttavia, questo non è un male e “Straight to Hell” è una conclusione epica che vi promettiamo vi lascerà a bocca aperta.

A differenza dei film dei Marvel Studios, non tutte le serie TV dell’MCU hanno incluso una scena post-credit. Secret Invasion, ad esempio, non ha nemmeno anticipato The Marvels, ma dato che quel blockbuster ha ampiamente ignorato la serie, alla fine non è stata una decisione poi così sorprendente.

La produzione della seconda stagione di Daredevil: Rinascita è già in corso, quindi il finale della prima stagione includerà un’anticipazione di ciò che accadrà all’Uomo Senza Paura? Anche se non possiamo ancora rivelare spoiler, possiamo confermare che, sì, Daredevil: Rinascita ha UNA scena post-credit. Con le riprese della seconda stagione in corso, questa non è una grande sorpresa. Secondo un rapporto di The Cosmic Circus dello scorso dicembre, “Si stanno già discutendo idee per Daredevil dopo Secret Wars, non solo per una terza stagione, ma anche per la sua futura inclusione nei film”. Non si sa ancora quali saranno questi film, ma potremmo essere in grado di escludere almeno un prossimo blockbuster.

Il cast di Daredevil: Rinascita

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita è su Disney+ dal 4 marzo 2025.