Prey: la spiegazione del finale del film prequel di Predator

Il finale di Prey (qui la nostra recensione) conclude egregiamente questo prequel di Predator e la storia di Naru, ma lascia anche la porta aperta a Prey 2 e a future avventure fantascientifiche con l’iconico cacciatore interstellare. Il film presenta una serie di temi ricorrenti nel corso del film, primo fra tutti quello secondo cui le persone dovrebbero seguire la propria vocazione, indipendentemente da ciò che la tradizione può imporre.

Con Amber Midthunder nel ruolo di Naru, l’ambientazione di Prey ha spostato la serie dal presente al 1719 in Nord America, in una storia che potrebbe benissimo essere la prima spedizione in assoluto della razza Predator sulla Terra. La storia si concentra su Naru, una Comanche che sente la vocazione di diventare una cacciatrice all’interno della sua tribù, ma è ostacolata dal ruolo tradizionale che è destinata a ricoprire.

Perché il fratello di Naru si è sacrificato

Nel film, il fratello di Naru, Taabe, combatte il Predator al campo dei cacciatori, ferendo la creatura e poi sacrificandosi affinché Naru possa fuggire, dicendole: “Questo è il massimo che posso fare. Non posso andare oltre. È finita. Porta a casa il risultato“. Mentre era stato catturato dai cacciatori e utilizzato come esca per il Predatore, Taabe rivela di aver catturato il puma utilizzando il piano originale di Naru, dicendo che lei lo aveva indebolito e che era sempre in grado di vedere ciò che lui non vedeva.

Il che significa che forse non avrebbe ucciso la bestia se non avesse utilizzato il piano di Naru. Taabe si rende conto che, sebbene sia un grande cacciatore, Naru è più intelligente e astuta di lui, e alla fine ripone la sua fiducia in lei quando capisce che il Predator sta per ucciderlo, sapendo che lei ha le migliori possibilità di porre fine alla minaccia. Questo momento non solo è stato incredibilmente tragico, ma ha anche aggiunto un significativo peso emotivo alla vittoria finale di Naru contro il guerriero intergalattico durante il finale di Prey.

La spiegazione del piano di Naru per sconfiggere il Predator alla fine di Prey

La battaglia finale tra Naru e il Predator alla fine di Prey è stata uno dei momenti salienti del film, anche perché lei ha usato la sua intelligenza e la sua abilità marziale per sconfiggere il suo temibile nemico. Naru conosceva bene la sua posizione, poiché era fuggita da poco da una pozza di fango vicino al campo dei cacciatori all’inizio del film. Aveva anche notato fin dall’inizio che i mirini laser sulla maschera del Predator avrebbero inviato i proiettili che sparava direttamente dove puntavano i laser.

Rubare la maschera del Predator era una parte fondamentale del suo piano, così come una serie di trappole, tra cui l’uso di esche umane per attirare il Predator, un piano simile a quello usato in precedenza dai cacciatori. Tuttavia, i cacciatori non si rendevano conto che il Predator non voleva esche disarmate, ma voleva cacciare, ed è per questo che Naru dà al cacciatore che cattura un fucile. Naru studia il Predator, osservando come pensa, si muove, combatte e uccide, capendo alla fine come usare tutti i suoi punti di forza e di debolezza contro di lui.

Così, mette insieme un piano basato sulla sua esperienza, creatività e astuzia. Il piano di Naru era quello di ferire ulteriormente il Predator distraendolo con un’altra preda, rubargli la maschera e poi attirarlo verso di lei dove lo attendeva una serie di trappole, tra cui la fossa di fango, dove aveva posizionato la maschera per colpire il Predator e ucciderlo con la sua stessa tecnologia. Naru osserva, pensa e pianifica costantemente, senza mai usare la forza bruta al posto dell’intelligenza, dimostrando che un vero cacciatore è colui che conosce la sua preda.

Cosa significano le ultime parole di Naru al Predator

Ci sono state molte citazioni iconiche nella serie Predator, specialmente quando gli eroi affrontano l’alieno durante i vari finali. Anche il finale di Prey contiene una citazione incredibilmente soddisfacente di Naru, ma il suo significato è un po’ più sfumato rispetto al semplice insultare il suo nemico un’ultima volta. Una volta che Naru si rende conto di aver intrappolato il Predator in Prey e che il colpo finale è inevitabile, pronuncia la frase che suo fratello le ha insegnato all’inizio, la stessa che lui pronuncia prima di sacrificarsi al Predator per permetterle di fuggire.

“Questo è il limite massimo che puoi raggiungere. Non puoi andare oltre. È finita”, dice, proprio prima che il Predator si uccida con la sua stessa tecnologia. La frase è quella che il fratello di Naru le aveva detto di pronunciare quando stava per uccidere la sua preda durante la caccia, e che trova piena realizzazione nel momento in cui lei abbatte il Predator alla fine di Prey. Suo fratello ha accettato il suo destino quando è stato cacciato e ucciso dal Predator, ed è questo che lo ha spinto a dire quella frase a Naru – e il fatto che lei la ripeta quando ha sconfitto la creatura è il completamento del cerchio che la riporta a lei.

Ci sarà un Prey 2? Come i titoli di coda preparano il terreno per un sequel

Il finale del film Prey vede Naru dire alla sua tribù che devono spostare il loro accampamento perché “c’è pericolo nelle vicinanze” e che devono trasferirsi in un “terreno più facile da proteggere”. Il Predator che Naru sconfigge era stato mostrato venire lasciato da una nave Predator all’inizio del film, il che suggerisce che possono facilmente tornare (se non sono già nelle vicinanze). Questa idea è rafforzata dall’animazione dei titoli di coda di Prey, che suggerisce che una flotta di navi Predator arriverà per attaccare nuovamente la sua tribù.

Potrebbe anche semplicemente suggerire che altri Predator stanno arrivando, non necessariamente per vendetta, ma semplicemente perché gli eventi di Prey rappresentano la prima caccia alle creature aliene, che ha portato alla morte di uno di loro, il che significa che ora è considerato un terreno di caccia impegnativo e ricco di prede degne sotto forma di esseri umani. Fortunatamente, i fan della serie avranno delle risposte sul significato del teaser del sequel nei titoli di coda. Prey 2 è stato confermato nel 2024, anche se non ci sono stati dettagli sulle tempistiche, prossimamente il film dovrebbe prendere forma.

Il vero significato del finale di Prey

Il finale di Prey gioca con il doppio significato del titolo e la dualità dei termini predatore e preda, mentre Naru lotta con il suo desiderio di essere una cacciatrice invece che una raccoglitrice, scoprendo ciò che serve per raggiungere questo obiettivo: diventare sia predatrice che preda, così come l’alieno che combatte ricoprendo entrambi questi ruoli. “Vuoi cacciare qualcosa che sta cacciando te?” è una domanda che le viene posta da suo fratello all’inizio del film e che risuona per tutta la durata della pellicola.

Quando Naru ha l’occasione di abbattere un pericoloso puma, sembra fallire la prova, ma si scopre che il suo piano per ucciderlo era più astuto e intelligente di quanto si pensasse inizialmente. Applica le lezioni apprese da quell’esperienza e ritrova la sua sicurezza mentre sfugge più volte all’alieno Predator, studiandolo, imparando i suoi punti di forza e le sue debolezze nel corso del film, prima di applicare le sue conoscenze per intrappolarlo e ucciderlo. Nel finale di Prey, Naru subisce un cambiamento quando diventa lei la predatrice e il Predator la preda, completando il suo percorso per diventare una cacciatrice e una guerriera.

