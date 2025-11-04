One Piece – Stagione 3 ingaggia la prima nuova star nel cast

La Baroque Works continuerà a essere una spina nel fianco dei Pirati di Cappello di Paglia, dato che la terza stagione di One Piece ha inserito nel cast un personaggio importante dell’organizzazione. La seconda stagione di One Piece introdurrà la Baroque Works, un’organizzazione segreta che opera nella Grand Line e che cerca di ottenere il potere sull’area centrale in cui si svolge la trama.

A cinque mesi dall’introduzione della seconda stagione, Netflix ha annunciato sui propri social media che Cole Escola è entrato a far parte del cast della terza stagione di One Piece come membro chiave del gruppo. La star di Big Mouth, che è non binaria e usa i pronomi they/them, interpreterà il membro della Baroque Works Bon Clay, noto anche come Mr. 2 e Bentham.

Bon Clay ha la capacità di trasformarsi in una copia esatta di chiunque abbia mai toccato con la mano destra. La sua interpretazione sarà reimmaginata come una figura non binaria invece che come un personaggio drag, come era stato rappresentato nel manga originale e nell’adattamento anime. Dai un’occhiata all’annuncio ufficiale del casting qui sotto:

COLE ESCOLA IN ONE PIECE SEASON 3 ALERT pic.twitter.com/Sqt8Y8loGf — Netflix (@netflix) November 3, 2025

Escola si unisce a molti altri nuovi arrivati nel cast di One Piece che interpreteranno i membri della Baroque Works. Tra i nomi più importanti figurano David Dastmalchian nel ruolo di Mr. 3, Sophia Anne Caruso nel ruolo di Miss Goldenweek, Lera Abova nel ruolo di Miss All Sunday, ovvero Nico Robin, e Joe Manganiello nel ruolo di Mr. 0, ovvero Crocodile. Anche Bon Clay è un altro membro importante del gruppo.

Nel manga e nell’anime, Bentham viene introdotto durante l’arco narrativo Little Garden, inizialmente stringendo amicizia con i Pirati di Cappello di Paglia mentre nutre i propri obiettivi malvagi a causa della sua associazione con la Baroque Works. Il suo arco narrativo è però più dinamico rispetto a quello degli altri membri, durando per tutta la saga di Alabasta dell’anime.

Nella versione live-action, tuttavia, non appariranno fino alla terza stagione di One Piece. Poiché Little Garden sarà presente nella seconda stagione, questo segna un cambiamento fondamentale nella loro apparizione. Resta da vedere se questo comporterà anche altre differenze nella trama.

Escola è un attore esperto, il che lo rende una scelta azzeccata per Bon Clay. Recentemente ha prestato la sua voce al dramma animato Boys Go to Jupiter e ha vinto numerosi premi per la sceneggiatura e la recitazione nella commedia Oh Mary!. Il suo background comico e drammatico lo rende perfetto per il ruolo di Baroque Works.

Poiché la seconda stagione di One Piece è ancora lontana, ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che la versione di Bentham interpretata da Escola arrivi sullo schermo. La versione rivisitata del personaggio apre le porte a nuove possibilità narrative, pur mantenendo gli stessi elementi per cui è noto nel materiale originale. Questo, insieme alla sua successiva apparizione in live-action in contrasto con l’anime, lo rende ancora più avvincente.

One Piece stagione 2 arriverà il 10 marzo 2026 su Netflix.