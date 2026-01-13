Qualcuno volò sul nido del cuculo: la spiegazione del finale del film

Torna al cinema dal 12 al 14 gennaio il film Qualcuno volò sul nido del cuculo, il quale possiede un finale ancora oggi tutt’altro che semplice, nonché uno dei più strazianti nella filmografia di Jack Nicholson. Il film del 1975 è tratto dall’omonimo romanzo di Ken Kesey e ha ricevuto recensioni estremamente positive grazie alla brillante gestione di un tema difficile da parte del regista Miloš Forman. Il film ha riscosso un enorme successo agli Academy Awards ed è diventato il secondo film in assoluto a vincere tutte e cinque le categorie principali (e la sua eredità è cresciuta nei decenni successivi, guadagnandosi anche un posto nella lista dei 100 migliori film dell’AFI).

Qualcuno volò sul nido del cuculo è stato un perfetto connubio di contenuti e realizzazione. Sebbene sia ricordato soprattutto per le interpretazioni di Nicholson e Louise Fletcher, il suo cast stellare era solo una parte dell’equazione. Randle McMurphy è stato uno dei ruoli migliori di Nicholson, ma il personaggio era solo un ingranaggio nella macchina che componeva la storia di Kesey. Mentre la trama superficiale della ribellione all’interno dell’istituzione era presente, l’intrigo alla base del film ribolliva sotto la superficie. La chiave per comprendere il film è attraverso la prospettiva e il simbolismo e in questo approfondimento andiamo dunque ad analizzare il suo finale.

Perché Capo uccide McMurphy

Dopo il tentativo di McMurphy di strangolare l’infermiera Ratched, il piantagrane del reparto diventa vittima della punizione finale del sistema e viene sottoposto a lobotomia. McMurphy alla fine perde e il film realizza molti dei suoi simboli più forti. McMurphy rappresenta la controcultura di fronte alle strutture sociali consolidate e la sua sconfitta lo rende un martire agli occhi di Capo. Quando si rende conto che il suo nuovo amico è stato sottoposto a lobotomia, egli soffoca McMurphy con un cuscino prima della sua grande fuga dal reparto.

Non c’è crudeltà nell’atto di Capo, che a modo suo libera McMurphy dalle catene che lo tengono prigioniero. Capo è poi ispirato a fuggire da McMurphy e, quando vede che il suo amico non può seguirlo, gli offre comunque la possibilità di fuggire. Oltre ad essere un finale straziante, mostra anche la filosofia finale della storia e racchiude l’idea che il sistema potrebbe essere imbattibile. I migliori film della New Wave americana sono altrettanto cupi e riescono a ispirare perché non hanno i tipici finali hollywoodiani.

Billy non è partito con McMurphy e Capo perché aveva paura delle conseguenze.

Sebbene il timido Billy Bibbet (Brad Dourif) trascorra la maggior parte del film dominato dalle personalità prepotenti degli altri, il personaggio più giovane del reparto è importante per la storia. Nonostante sia un caso volontario, Billy non è in grado di prendere decisioni da solo. La svolta decisiva di Brad Dourif nei panni di Billy Bibbit vede il personaggio trascorrere l’intero film minato dall’infermiera Ratched, che è la fonte dei suoi problemi. Il secondo problema di Billy è il rapporto che ha con la madre prepotente.

L’occhio onnipotente e vigile dell’infermiera Ratched alla fine porta alla sua rovina. Billy non se ne va alla fine del film perché ha troppa paura delle conseguenze, anche se non avrebbe subito alcuna punizione dato che è un caso volontario. A differenza di Capo e McMurphy, che sono stati internati dallo Stato, Billy può andarsene se vuole, ma è troppo terrorizzato dall’infermiera Ratched per opporsi a una sua direttiva. Billy è il simbolo di coloro che possono lasciare il sistema oppressivo ma hanno troppa paura di opporsi.

Perché la console per l’idroterapia è un simbolo importante

Il libro e il film Qualcuno volò sul nido del cuculo sono ricchi di simbolismo, anche se il film non è esplicito quanto la visione originale di Kesey. Una delle immagini più sottili di entrambe le versioni è la console per l’idroterapia, l’apparecchio che Capo alla fine usa per liberarsi dal reparto. Ci vuole tutto ciò che Capo ha per sollevare la console e lanciarla attraverso la finestra. Anche se sembra il metodo di fuga più conveniente, la storia dell’idroterapia le conferisce un valore simbolico.

L’idroterapia è uno dei trattamenti più innocui della medicina alternativa. C’è una storia di questa pratica utilizzata per trattare le condizioni di salute mentale nel XIX e XX secolo. Capo ricorda l’idea di McMurphy e la mette in pratica. Il trattamento è progettato per “liberare” i pazienti dalle loro afflizioni, e Capo lo usa ironicamente per liberarsi dal reparto, che è la fonte del suo dolore. Capo era in grado di fuggire fin dall’inizio, ma ci vuole l’arrivo di Randle P. McMurphy per insegnargli quanto è forte.

L’infermiera Ratched rappresenta lo status quo e le idee mainstream

Apparentemente la cattiva del film, la terrificante infermiera Ratched trascorre l’intera storia cercando modi sottili per torturare e punire i suoi pazienti. Sebbene sia solo uno strumento di un’istituzione più grande, sembra quasi che sia orgogliosa di essere il più rigida possibile. Il personaggio di Ratched è filtrato attraverso le prospettive degli uomini del reparto, e lei non agisce mai come la tiranna che sembra sempre essere. Sebbene sia una cattiva spregevole che non ottiene mai ciò che merita, è anche una figura simbolica di qualcosa di più grande di lei.

Qualcuno volò sul nido del cuculo parla tanto degli ospedali psichiatrici quanto della società, e l’infermiera Ratched rappresenta lo status quo. Lei incarna le idee mainstream che governano la vita americana, e il suo desiderio di plasmare gli uomini presumibilmente malati nel suo reparto è lo status quo che passa all’attacco. Personaggi come McMurphy non riescono ad adattarsi alla società di Ratched, che alla fine lo cambia in peggio. Per Capo, i pregiudizi di Ratched derivano dal fatto che lui era un indigeno che esisteva al di fuori della sua visione di civiltà.

Le differenze tra il film e il libro

Il romanzo Qualcuno volò sul nido del cuculo di Ken Kesey è più cupo del già cupo film di Miloš Forman, con alcune differenze fondamentali. Il personaggio di Jack Nicholson è molto più centrale nel film che nel libro. Nel libro, Capo è il narratore e osserva il comportamento di McMurphy per raccontare la storia, mentre nel film Capo è più emarginato. Tuttavia, alla fine trova la sua voce. Inoltre, McMurphy era più esplicitamente problematico nel libro, addentrandosi in territori incredibilmente controversi come la pedofilia.

I lettori erano molto meno propensi a identificarsi con McMurphy nel libro, il che rendeva molto più severa la valutazione del sistema in generale e complicava il dramma del film tra ribellione e autorità. Il film è invece più ottimista, con Capo che alla fine fugge dall’ospedale. Nel libro, invece, Capo si limita a guardare dalla finestra un cane che corre inutilmente verso una strada, suggerendo la vulnerabilità dei pazienti nel mondo esterno dopo aver lasciato l’istituto.

Il vero significato del finale di Qualcuno volò sul nido del cuculo

Il finale di Qualcuno volò sul nido del cuculo è simbolico come il resto del film, poiché rivela essenzialmente che il Capo era il personaggio principale quando ha posto fine alle sofferenze di McMurphy. Sebbene l’idea di Kesey di paragonare la controcultura alle lotte dei popoli indigeni degli Stati Uniti fosse problematica, c’è un valore simbolico. Le riprese del reparto che torna alla normalità mostrano lo status quo che alla fine ha prevalso, ma le immagini dell’infermiera Ratched ferita dimostrano che è possibile sconfiggere il sistema. È un messaggio potente che continua a risuonare ancora oggi.