Quel pomeriggio di un giorno da cani: la storia vera dietro il film

Quel pomeriggio di un giorno da cani è un classico dei film polizieschi ma alcuni spettatori potrebbero non sapere che è basato su una rapina realmente avvenuta solo pochi anni prima. Spesso citato come uno dei migliori film di rapine mai realizzati, vede Al Pacino nei panni di Sonny Wortzik e John Cazale in quelli di Sal Naturile, due ladri che rapinano la First Brooklyn Savings Bank. Il loro piano va in fumo quando la polizia arriva all’improvviso e circonda l’edificio. Disperati, i due prendono in ostaggio i dipendenti della banca, dando vita a un lungo e teso stallo.

È uno dei film che ha contribuito a definire la carriera di Al Pacino e gli è valso la sua quarta nomination all’Oscar e al Golden Globe. Uscito nelle sale nel settembre 1975, il film ha riscosso un successo immediato, ottenendo sei nomination agli Oscar e vincendo quello per la migliore sceneggiatura originale, oltre a sei nomination ai Golden Globe. Attualmente ha una valutazione del 96% su Rotten Tomatoes e anche il pubblico ha apprezzato il film, con Quel pomeriggio di un giorno da cani che ha incassato oltre 50 milioni di dollari al botteghino. Tornando a quanto detto in apertura, in questo articolo andiamo a scoprire la vera storia dietro il film.

Quel pomeriggio di un giorno da cani è stato ispirato da una vera rapina in banca

Il film era basato su una rapina e una situazione di ostaggio realmente avvenute il 22 agosto 1972. Il 22 settembre 1972, Life pubblicò un articolo scritto da P.F. Kluge e Thomas Moore intitolato “The Boys in the Bank” ed è proprio questo articolo che Quel pomeriggio di un giorno da cani ha utilizzato come fonte. Il film del 1975 uscì pochi anni dopo che l’articolo di Life attirò l’attenzione del produttore Martin Eland, che lo portò all’attenzione del dirigente della Warner Bros. Richard Shepherd.

Il film segue così da vicino gli eventi di quella rapina. Quel giorno di agosto, tre uomini, John Wojtowicz, Salvatore Naturale e Bobby Westenberg, entrarono in una filiale della Chase Manhattan Bank a Brooklyn, New York, armati ciascuno di un fucile. Consegnarono al cassiere un biglietto con scritto “questa è un’offerta che non puoi rifiutare”, un riferimento alla famosa battuta del film Il padrino. Westenberg si innervosì quasi immediatamente e fuggì dalla banca prima ancora che una banconota da un dollaro fosse stata fatta scivolare sul bancone.

Questo mise Wojtowicz e Naturale in una situazione difficile. La situazione peggiorò quando scoprirono che il caveau era vuoto e che uno dei dipendenti aveva fatto scattare l’allarme silenzioso per chiamare la polizia. Curiosi, giornalisti e agenti circondarono presto la banca, che era improvvisamente diventata teatro di una situazione con ostaggi. Durante la situazione di stallo, Wojtowicz uscì ripetutamente per parlare con gli agenti e urlare alla stampa, dipingendosi come un uomo comune che si ribellava contro un sistema bancario oppressivo, comprando pizza per gli ostaggi e lanciando contanti ai 2000 curiosi riuniti.

La situazione di stallo è durata più di 14 ore prima che l’FBI si offrisse di accompagnare Wojtowicz e Naturile all’aeroporto internazionale Kennedy con i 38.000 dollari in contanti e i 175.000 dollari in traveller’s cheque che erano riusciti a racimolare nonostante il caveau vuoto. Tuttavia, gli agenti li stavano aspettando all’aeroporto. Naturile fu ucciso e morì sul posto, mentre Wojtowicz fu arrestato e condannato a 20 anni di carcere, anche se ne scontò solo cinque.

Il personaggio di Sonny Wortzik interpretato da Al Pacino è basato sulla vita reale di John Wojtowicz

John Wojtowicz, che in Quel pomeriggio di un giorno da cani si chiama Sonny Wortzik, è un personaggio affascinante in tutta questa vicenda. Durante la rapina, è emerso il motivo per cui aveva deciso di rapinare proprio quella banca. Nel bel mezzo della trattativa, Wojtowicz ha chiesto che il suo compagno, Ernest Aron, fosse dimesso dall’ospedale King’s County. Wojtowicz, omosessuale, stava rapinando la banca per pagare l’intervento chirurgico di cambio di sesso di Aron. Wojtowicz si era “sposato” in modo non ufficiale con una cerimonia pubblica l’anno prima, nonostante fosse legalmente sposato con Carmen Bifulco, dalla quale aveva avuto anche due figli.

Aron fu portato sul posto, ma si rifiutò di parlare con il suo “marito”. Da parte sua, Wojtowicz chiarì agli ostaggi che non aveva intenzione di far loro del male, e questi trascorsero le 14 ore relativamente rilassati, confortati dal fatto che Wojtowicz sembrava davvero qualcuno che era solo disperato di aiutare il suo amico. La cassiera Shirley Ball ha ricordato (tramite ATI): “Mi resi conto che era amichevole… aveva uno scopo per rapinare la banca… pensava che sarebbe entrato e uscito”.

Dopo il suo arresto e cinque anni di prigione, Wojtowicz tornò a vivere con sua madre a Brooklyn e faticò a trovare un lavoro stabile. Cercò di ottenere un lavoro alla Chase Manhattan, usando Quel pomeriggio di un giorno da cani come riferimento, sostenendo che nessuno avrebbe rapinato una banca se avesse saputo che lui la sorvegliava. Wojtowicz trascorse poi i suoi ultimi giorni vivendo di sussidi e morì di cancro nel 2006.

Come si confrontano Quel pomeriggio di un giorno da cani e la storia reale

Una delle scene più famose di Quel pomeriggio di un giorno da cani è stata interamente romanzata. Sonny esce dalla banca davanti al pubblico che lo osserva e alza il pugno in aria, gridando “Attica! Attica!”, un riferimento alla rivolta della prigione di Attica avvenuta il 9 settembre 1971, che causò la morte di 39 prigionieri e ostaggi. Per quanto sia noto, nella realtà Wojtowicz non gridò il nome della prigione alla folla festante. La psicologia di Wojtowicz sembra quindi essere il cambiamento più grande rispetto alla storia reale, dato che non fu consultato per l’interpretazione di Pacino.

Il vero significato del finale di Quel pomeriggio di un giorno da cani

Il significato del finale del film è però simile a quello della storia reale, ovvero un commento dark-comico sul fatto che alla fine gli sforzi compiuti per qualcosa valgano davvero la pena. Nel film, e forse ancora di più nella vita reale, nessuno ha chiesto a Wojtowicz di rapinare la banca. Nella vita reale e nel film, Wojtowicz era contrario all’intervento chirurgico di cambio di sesso di Aron, ma ha cambiato idea quando lei ha tentato il suicidio per disperazione. Tenendo presente questo, è un po’ più comprensibile il motivo per cui ha pensato di dover ricorrere a misure così drastiche.

Tuttavia, è chiarissimo che Aron (o Leon) non ha mai voluto che Wojtowicz (o Sonny) fosse coinvolto in questo crimine. Tutti nella sua vita dicono a Sonny che è una cattiva idea e, nonostante la folla festante che crea una sorta di impressione “Robin Hood” di Sonny, alla fine del film il suo amico viene ucciso, lui perde tutti i soldi che ha rubato, perde il suo partner e svanisce nell’oscurità. Nonostante la presunta giustezza della sua missione, Quel pomeriggio di un giorno da cani non esita a mostrare il danno che le azioni di Sonny finiscono per causare.