Relationship Goals, spiegazione del finale: cosa significa davvero la confessione all’aeroporto?

Con Kelly Rowland e Method Man (Cliff “Method Man” Smith) nei ruoli di Leah e Jarrett, Relationship Goals racconta la storia di una produttrice televisiva, Leah Caldwell, che sta per diventare la prima donna a dirigere il programma mattutino più seguito di New York.

Tuttavia, quando il suo ex fidanzato Jarrett Roy entra in competizione per la stessa posizione, Leah va su tutte le furie. Le cose si complicano quando Leah e Jarrett continuano a scontrarsi mentre cercano entrambi di ottenere l’incarico.

Che cos’è Relationship Goals?

Jarrett propone un’idea per il progetto di San Valentino e suggerisce di intervistare l’autore di un popolare libro di autoaiuto intitolato Relationship Goals. Il loro capo, Dan, chiede a Leah e Jarrett di produrre un’intervista condotta dall’amica di Leah e anchor del telegiornale, Brenda.

Leah e Jarrett, però, hanno difficoltà a lavorare insieme. Jarrett sostiene di essere cambiato dopo aver letto il libro, ma Leah si rifiuta di credergli. Nel frattempo, l’altra amica di Leah, Tresse, fatica a trovare l’amore, continuando a uscire con uomini che la deludono.

Come fa Jarrett a riconquistare Leah?

Dan cerca di far legare Leah e Jarrett dopo il lavoro e li organizza per un’uscita a bere qualcosa insieme. I due finiscono a Tulsa per incontrare il pastore Michael Todd, autore di Relationship Goals. Brenda lo intervista in diretta televisiva mentre Leah e Jarrett suggeriscono le domande.

I consigli di Michael e di sua moglie aiutano molte persone, tra cui Tresse e la stessa Brenda. Leah si sente tradita quando le sue amiche lodano il libro.

Più tardi, quella sera, Jarrett porta Leah a una funzione di lode e adorazione che la commuove profondamente. A causa del maltempo, i due restano bloccati a Tulsa. Decidono quindi di tornare a New York in auto, continuando a battibeccare durante il viaggio.

Cosa succede alle amiche di Leah, Brenda e Tresse?

Tresse presenta lo stagista gay del suo ufficio come il suo fidanzato. Sua madre capisce subito che sta mentendo e le dice di essere fiera di sé stessa. Tresse capisce così che non ha bisogno di una relazione per sentirsi meglio con sé stessa.

Nel frattempo, Brenda dice al suo compagno convivente, Ayden, che si sono adagiati troppo nella loro vita insieme senza sposarsi. Si trasferisce fuori dall’appartamento condiviso e rifiuta di avere rapporti con lui finché non saranno sposati.

Tresse esce con diversi uomini e cerca qualcuno disposto a prendersi il tempo per conoscerla davvero prima di andare a letto con lei. Quando Ayden non si fa più sentire, Brenda lo lascia definitivamente e si trasferisce per conto suo. Leah e Tresse portano Brenda fuori per una serata tra amiche.

Leah si rende conto dei suoi sentimenti per Jarrett?

Leah e Jarrett continuano ad avere difficoltà a lavorare insieme. Dan dà loro la possibilità di dimettersi, insinuando che l’altro otterrà la posizione se uno dei due rinuncia. Il montatore dell’intervista fa notare quanto siano entrambi difficili da gestire e chiede un po’ di tempo per completare il lavoro. Questo offre a Leah e Jarrett l’occasione di avvicinarsi. L’intervista viene pubblicata e riceve ottime reazioni online. I due festeggiano bevendo qualcosa insieme.

Finiscono a letto, ma la mattina seguente Leah si pente e allontana Jarrett, incapace di credere davvero che sia cambiato. Per dimostrarle di essere diverso, Jarrett decide di dimettersi.

Come finisce Relationship Goals?

La posizione viene infine assegnata a Leah, ma lei non prova alcuna soddisfazione con Jarrett ormai fuori dai giochi. Le sue amiche le fanno capire che prova ancora dei sentimenti per lui e la convincono a fermarlo prima che se ne vada. Leah corre all’aeroporto, lo ferma e gli confessa i suoi sentimenti. I due si baciano e decidono di tornare insieme.

Ayden si scusa con Brenda e le chiede di riprovarci. Le fa la proposta di matrimonio e i due si sposano. Il film si conclude con Jarrett e Leah che tornano a casa dal matrimonio di Brenda, cantando insieme la loro canzone preferita.