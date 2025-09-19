Ritratto della giovane in fiamme: la spiegazione del finale del film

Il film Ritratto della giovane in fiamme (qui la recensione) di Céline Sciamma ha una scena finale straordinaria, i cui ultimi momenti sono ricchi di profondo significato. Il quarto lungometraggio di Sciamma ha debuttato al Festival di Cannes nel 2019, dove ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura e il Queer Palm. Come altri film romantici simili, Ritratto della giovane in fiamme racconta la storia di Marianne (Noémie Merlant) ed Héloïse (Adèle Haenel); la prima è una pittrice, la seconda è il soggetto che le è stato segretamente affidato da dipingere prima di un matrimonio combinato.

Nel corso del film, ambientato nella Bretagna del XVIII secolo, le due diventano molto più che artista e soggetto, diventando amiche, confidenti e amanti. La struttura del film – che si apre con una Marianne leggermente più anziana che tiene un corso di pittura, per poi tornare indietro nel tempo al periodo trascorso con Héloïse – fa capire al pubblico che le due non finiranno insieme. Marianne dipinge il ritratto e se ne va, mentre Héloïse è costretta a sposarsi. Ma il percorso che porta a quel punto rende il finale struggente e ricco di significati da svelare.

Il ruolo di Orfeo ed Euridice in Ritratto della giovane in fiamme

La chiave della storia di Marianne ed Héloïse è la leggenda greca di Orfeo ed Euridice. Orfeo si innamora di Euridice, ma la perde dopo che lei muore per il morso di un serpente. Si reca negli inferi e supplica Ade di riportarla in vita. Ade accetta a condizione che, quando usciranno dalla caverna, lui non la guardi, altrimenti la perderà per sempre. Orfeo, incapace di sentire i passi di Euridice dietro di lui, cede e si volta per vedere la sua amata, solo per vederla scomparire per sempre, diventando nient’altro che un ricordo. L’interpretazione comune è che Orfeo scelga di voltarsi indietro.

Héloïse offre la sua: Euridice lo chiamò affinché si voltasse, e solo per questo lui lo fece. Questo mito fa da cornice alla storia d’amore di Marianne e Héloïse: una storia che sanno non potrà durare. È meglio finire con un ricordo che con niente. Marianne si identifica con Orfeo nel dipinto che svela alla fine di Ritratto della giovane in fiamme, che cattura il momento in cui Orfeo guarda Euridice. Questo riflette il suo ricordo dell’ultimo sguardo a Héloïse mentre lasciava la casa. Orfeo fa la “scelta del poeta” voltandosi; Marianne fa la scelta dell’artista.

Questo porta al secondo atto di Marianne di voltarsi per affrontare Héloïse, mentre si fa strada tra la folla per vedere il suo nuovo ritratto, quasi come se fosse chiamata da una voce inascoltata. Ancora una volta, questo pone Héloïse come Euridice, ma una con il pieno controllo delle sue azioni, che vuole che Marianne la veda ma che è ancora fuori dalla sua portata. La storia di Orfeo ed Euridice è tipicamente vista come quella dello sguardo maschile; lui la guarda, per osservarla, ponendo il suo sguardo al di sopra della sua esistenza. Trasformando la storia in quella dello sguardo femminile, da qualunque punto di vista la si guardi, Sciamma dà a entrambe le donne il controllo sulla storia e sul loro destino.

Il dettaglio francese nascoso nel finale

Come sottolineato da Vox, Ritratto della giovane in fiamme contiene un altro significato aggiuntivo per coloro che possono seguire il film nella sua lingua originale, il francese, piuttosto che affidarsi ai sottotitoli. Quando Marianne ed Héloïse parlano tra loro, usano “vous”, che è la versione formale di “tu” in francese. All’inizio della loro relazione, questo è corretto: Marianne è stata assunta dal capo della famiglia e le donne non si conoscono, quindi è logico mantenere un certo livello di formalità.

Tuttavia, Marianne ed Héloïse continuano a usare “vous” l’una con l’altra, anche dopo aver iniziato a legare, anche dopo che è diventato chiaro che hanno sviluppato dei sentimenti, hanno dormito insieme e Marianne l’ha dipinta. La loro relazione cambia e diventa più intima, ma il loro linguaggio no. Almeno fino alla fine, all’ultima interazione tra Marianne ed Héloïse. Quando Marianne è finalmente pronta a lasciare la casa, Héloïse le corre dietro giù per le scale, nel suo abito da sposa bianco, e le dice: “Retourne-toi”.

Non solo questo è il suo momento Euridice, ma forse ancora più significativo è il fatto che qui lei parli in modo informale. Questo rende i loro sentimenti reciproci ancora più chiari e, anche se molti spettatori non se ne rendono conto, ancora più incisivi. Héloïse si apre completamente a Marianne, ammettendo i suoi sentimenti nel loro ultimo momento insieme. Se tutto ciò che può lasciare a Marianne è un ricordo, allora sarà un ricordo estremamente potente e amorevole.

Il numero 28 nel ritratto di Héloïse

Quando Marianne si fa strada tra la folla per affrontare il ritratto di Héloïse nel finale di Ritratto della giovane in fiamme, ciò che colpisce non è il modo in cui Eloisa è dipinta, né la bambina dai capelli dorati – quasi certamente sua figlia – al suo fianco. Sebbene entrambi potrebbero essere sufficienti a far gonfiare o scoppiare il cuore di Marianne, ciò che conta di più è il numero di pagina che spunta dal libro che ha in grembo: il numero 28, la stessa pagina su cui Marianne ha disegnato se stessa nella copia di Éloïse della storia di Orfeo ed Euridice.

Questo non è solo il modo di Héloïse per dire a Marianne che anche lei la ricorda, ma è il richiamo di una visione specifica: come quando Héloïse regala a Marianne un ultimo ricordo perfetto usando il francese informale e permettendole di vederla vestita di bianco, proprio come Marianne l’aveva immaginata. Héloïse, includendo il numero 28, mostra a Marianne il momento perfetto tra loro. Sceglie di conservarlo nella sua memoria e dimostra che, indipendentemente dall’artista, Marianne è l’unica che la vede veramente. Il dipinto di Héloïse richiama Marianne, il loro legame condiviso è fisicamente spezzato ma immortalato sulla tela, così come nei loro ricordi e nei loro cuori.

Perché la scelta musicale finale di Ritratto della giovane in fiamme è così importante

Sebbene Ritratto della giovane in fiamme si concentri sull’arte, è piuttosto sobrio per quanto riguarda la musica. Ci sono pochi momenti musicali nel corso del film, ma questo conferisce maggiore impatto alla scena finale. In una sequenza di cinque minuti, Marianne vede Héloïse per la seconda volta da quando ha lasciato la sua casa, questa volta a un concerto. Marianne guarda dall’altra parte della sala e vede Héloïse sul lato opposto, anche se lei non la vede. Héloïse è immersa nella musica, diventando sempre più emotiva. La musica che suona è tratta da “Estate” delle Quattro Stagioni di Vivaldi, la stessa che Marianne ha suonato in precedenza in Ritratto della sposa in fiamme.

Ascoltare un’orchestra era qualcosa che Héloïse desiderava ardentemente. In un certo senso, Héloïse ha qualcosa che desidera; è felice. Ma ascoltare la musica – in particolare questa musica – le riporta alla mente il ricordo di ciò che ha perso per ottenerla, ovvero Marianne. È appropriato che il brano stesso parli di una perfetta giornata estiva interrotta da una tempesta. Sarebbe anche giusto chiedersi quale sia quale nel caso di Héloïse: è il ricordo invasivo di Marianne la tempesta, o è la giornata estiva, schiacciata dalla realtà della vita senza di lei?

Marianne è ancora una volta catapultata nel ruolo di Orfeo, con nient’altro che la possibilità di contemplare il suo amore. Mentre la musica cresce e la telecamera zooma sul volto di Héloïse, Ritratto della giovane in fiamme torna all’atto di contemplare. Per chiunque altro, Héloïse potrebbe sembrare una spettatrice qualsiasi. Ma attraverso gli occhi di Marianne, lo spettatore vede Héloïse come la vede Marianne, ogni emozione ed espressione che danza sul suo viso, dolore e gioia, tristezza e sorrisi che si completano e si contraddicono a vicenda. È il modo in cui solo chi ama veramente qualcuno può vedere, ed è tutto ciò che anche Marianne può fare ora: guardare e ricordare, senza rimpianti.

Il vero significato del finale di Ritratto della giovane in fiamme

Il finale mozzafiato di Ritratto della giovane in fiamme ha un forte impatto emotivo, poiché tutto ciò che lo spettatore può fare è sedersi e guardare in silenzio, osservando Héloïse che guarda l’orchestra, tutto attraverso gli occhi di Marianne. Questa scelta è significativa per come inquadra la storia, che diventa, in parte, una storia sullo sguardo femminile (da notare la generale assenza di uomini nella storia). Attraverso questo sguardo, il pubblico sperimenta la bellezza, la passione, il romanticismo, l’amore e il dolore che Marianne ed Héloïse vedono l’una nell’altra, che raggiungono un crescendo travolgente (e devastante) in quei minuti finali.

Questi momenti conclusivi mettono in evidenza il potere della memoria e dell’arte; come entrambi possano essere interpretati in modo diverso, che nessuno dei due è necessariamente la verità di chi è la persona, e che non possono catturare appieno ciò che significava per te. Eppure entrambi possiedono un potere incredibile: quello di prendere quei momenti di romanticismo e amore, ma anche di dolore e perdita, e dare loro una durata infinita. Il finale di Ritratto della giovane in fiamme riporta alla mente i suoi temi – la storia di Orfeo ed Euridice, lo sguardo femminile, la forza dell’arte e la capacità di vedere l’altra persona – e li conclude perfettamente.