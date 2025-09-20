The Brave and The Bold: James Gunn aggiorna sul casting di Batman

Uno dei tanti progetti rivelati nel gennaio 2023 per il Capitolo 1 della DCU, “Dei e Mostri”, è la prossima versione cinematografica del Cavaliere Oscuro, dato che la DC Studios sta lavorando all’introduzione dell’iconico eroe nel reboot intitolato The Brave and The Bold. Mentre l’universo di The Batman con Robert Pattinson rimarrà una proprietà Elseworlds, la continuity principale del film affronterà una versione più consolidata del combattente del crimine di Gotham City, con una parte attiva della Bat-Family nella sua mitologia.

Uno degli aspetti più importanti del prossimo reboot è dunque chi finirà per interpretare Bruce Wayne per la DC Studios, insieme agli altri personaggi della Justice League. Durante una nuova intervista con The Ringer-Verse, a James Gunn è stato chiesto quale fosse lo stato attuale della ricerca della prossima star che indosserà il costume da Batman nella DCU. Senza rivelare nomi, il co-CEO della DC Studios ha rivelato di avere sicuramente in mente degli attori per il ruolo, condividendo quanto segue:

“Ho idee su chi potrebbe interpretare Batman? Assolutamente sì. Ho dei candidati che mi piacciono. Ho dei nomi in cima alla lista, proprio come avevo dei nomi in cima alla lista per Superman. Ma lasciate che vi dica una cosa, non sono David Corenswet, giusto? Non hanno ottenuto il ruolo. La gente può fare delle ipotesi e forse su alcune cose avrà ragione. Non lo so. Non so di cosa stiate parlando nello specifico. [È] tutto ancora da decidere”.

Gunn ha poi aggiunto: “Dovremmo fare dei provini, dovremmo fare tutto il necessario. È improbabile che io assuma qualcuno che sia come Sylvester Stallone nei panni di Batman dove lo stiamo semplicemente assumendo. È improbabile che Batman sia uno di quei ragazzi. Ma è possibile! Conosco un attore in particolare che è una star piuttosto famosa e che vorrebbe interpretare Batman. Ne abbiamo parlato, ma non sono sicuro che sarà così.

Dopo diversi aggiornamenti sulla sceneggiatura di The Brave and the Bold negli ultimi due mesi, Gunn ha anche fornito le ultime notizie sullo stato di avanzamento della sceneggiatura. Pur non rivelando il nome dello sceneggiatore, ha assicurato che è ancora in fase di scrittura, fornendo anche le sue impressioni su di essa fino a questo momento: “La sceneggiatura non è finita, cioè, abbiamo qualcuno che la sta scrivendo, penso che sia davvero buona. Ma non è ancora finita“.

Cosa significano i commenti di James Gunn su The Brave and the Bold

Anche se la sceneggiatura è ancora in fase di lavorazione, dai recenti commenti di Gunn è chiaro che il Cavaliere Oscuro rimane una delle priorità principali del franchise ed buono sapere che la DCU sta attivamente cercando chi potrebbe interpretarlo. Non sarebbe sorprendente se la star misteriosa con cui ha parlato di Batman fosse Alan Ritchson, dato che il protagonista di Reacher ha recentemente rivelato di aver avuto dei colloqui con il capo della DC Studios riguardo al ruolo. Ma c’è anche la possibilità che ci siano altri nomi importanti a cui potrebbe aver fatto riferimento nell’ultima intervista.

Tutto quello che sappiamo su The Brave and the Bold

Parlando l’anno scorso dei piani dei DC Studios per The Brave and the Bold, James Gunn ha detto: “Questa è l’introduzione del Batman del DCU. È la storia di Damian Wayne, il vero figlio di Batman, di cui non conoscevamo l’esistenza per i primi otto-dieci anni della sua vita. È stato cresciuto come un piccolo assassino e assassina. È un piccolo figlio di puttana. È il mio Robin preferito“. “È basato sulla run di Grant Morrison, che è una delle mie run preferite di Batman, e la stiamo mettendo insieme proprio in questi giorni“.

Il co-CEO dei DC Studios, Peter Safran, ha aggiunto: “Ovviamente si tratta di un lungometraggio che vedrà la presenza di altri membri della ‘Bat-famiglia’ allargata, proprio perché riteniamo che siano stati lasciati fuori dalle storie di Batman al cinema per troppo tempo“. Alla sceneggiatura, oltre a Muschietti, dovrebbe esserci anche Rodo Sayagues, noto per aver firmato le sceneggiature di La casa, Man in the Dark e Alien: Romulus.