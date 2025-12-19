Emily In Paris – Stagione 6: tutto quello che sappiamo

La stagione 5 di Emily a Roma è finita, ma ora che è tornata nella Città delle Luci, ci sono altre avventure da vivere in Emily in Paris. Anche se le era stato offerto un nuovo lavoro prestigioso come responsabile del marketing della House of Muratori e una vita meravigliosa con Marcello a Solitano, Emily sapeva che Parigi era il posto giusto per lei, quindi ha lasciato ufficialmente tutto in Italia.

Tuttavia, la nuova single Emily non è l’unico personaggio di Emily in Paris tornato nella città che dà il titolo alla serie. Sylvie, Luc e Julian sono tornati tutti nell’ufficio principale dell’agente Grateau e hanno portato con sé un nuovo socio paritario, la principessa Jane. Nel frattempo, Gabriel e Alfie sono pronti a lottare rispettivamente per Emily e Mindy, quindi sarebbe scioccante se Emily in Paris finisse con la quinta stagione.

Emily In Paris non è stata ufficialmente rinnovata per la sesta stagione

Sebbene Emily in Paris abbia ottenuto costantemente ottimi risultati per Netflix, con ogni stagione che è entrata nella Top 10 della piattaforma di streaming, la serie romantica non è ancora stata rinnovata per la sesta stagione. Tuttavia, questo non è motivo di preoccupazione, poiché rappresenta un modello tipico per Netflix.

Netflix ha rinnovato ogni singola stagione di Emily in Paris circa un mese dopo la prima della stagione precedente, con l’unica eccezione della stagione 4, che è stata approvata in concomitanza con la stagione 3. Quindi, è molto probabile che la notizia del rinnovo della stagione 6 di Emily in Paris arrivi nel gennaio 2026.

L’unico ostacolo sarebbe se l’ultima stagione avesse un rendimento catastroficamente scarso, ma dato quanto è fantastica la stagione 5 di Emily in Paris e quanto amore – o “amore per odiare guardare” – c’è per lo show, probabilmente avrà un rendimento altrettanto buono, se non migliore, rispetto alle precedenti.

Cosa ha detto il CEO di Netflix Ted Sarandos sul futuro di Emily in Paris

La sesta stagione di Emily in Paris non è stata ancora confermata ufficialmente, ma il CEO di Netflix Ted Sarandos ha fortemente suggerito che ci sarà. Nella conference call sui risultati del terzo trimestre della piattaforma di streaming tenutasi a ottobre, Sarandos ha elencato una serie di eccellenti serie Netflix che torneranno nel 2026 (tramite NBC).

“Volevo darvi un piccolo assaggio del 2026”, ha detto Sarandos. “Siamo particolarmente entusiasti di alcune novità in arrivo il prossimo anno, come il ritorno di alcune delle nostre serie più importanti e amate, tra cui Bridgerton, Beef, Emily in Paris, One Piece, Outer Banks, Virgin River, The Gentlemen, Avatar: The Last Airbender, Running Point, Ginny and Georgia e Lupin, che torneranno tutte con nuove stagioni nel 2026.”

Questo coincide perfettamente con il tipico calendario di uscita di Emily in Paris, dato che la serie presenta una nuova stagione ogni anno, con l’unica eccezione del 2023 a causa dei ritardi nelle riprese dovuti allo sciopero degli sceneggiatori. Sembra che Netflix abbia fatto tutto tranne che annunciare pubblicamente il rinnovo della sesta stagione di Emily in Paris, e che sia solo una questione di tempo.

Il cast della sesta stagione di Emily in Paris

Mentre Emily in Paris ha visto l’uscita di scena di Camille Razat nel ruolo di Camille, il cast è rimasto in gran parte intatto e probabilmente continuerà ad esserlo anche nella sesta stagione, con l’eccezione di Eugenio Franceschini nel ruolo di Marcello Muratori. Data la definitività della rottura tra Marcello ed Emily, l’erede italiano del cashmere probabilmente non apparirà nella sesta stagione, ma non si può mai dire.

Ovviamente, Lily Collins dovrebbe tornare nel ruolo della nostra eroina, Emily Cooper. Il capo di Emily, Sylvie Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu), e i colleghi Julien (Samuel Arnold) e Luc (Bruno Gouery) torneranno quasi sicuramente, insieme alla nuova arrivata della quinta stagione Minnie Driver nei panni della principessa Jane, la nuova socia dell’Agence Grateau che ha salvato l’agenzia dalla chiusura.

Mindy Chen (Ashley Park) si è ritrovata nel mezzo di un altro triangolo amoroso, dato che è appena fidanzata con Nicolas “Nico” de Léon (Paul Forman), ma nutre ancora sentimenti romantici per Alfie (Lucien Laviscount) dopo la loro travolgente storia d’amore nella quinta stagione. Sarebbe scioccante se tutti e tre i personaggi non fossero presenti nella sesta stagione di Emily in Paris.

Tuttavia, forse la cosa più emozionante sarà il previsto ritorno di Gabriel (Lucas Bravo). Sebbene il finale della quarta stagione di Emily in Paris abbia preparato Gabriel a lottare e riconquistare Emily da Marcello, il sexy chef della serie ha fatto marcia indietro quando ha visto quanto la coppia fosse felice insieme a Roma, ed è apparso pochissimo nella quinta stagione. Ma ora che Emily e Marcello non stanno più insieme, e Gabriel lo sa, sembra pronto a riconquistarla nella prossima stagione.

Dettagli della trama della sesta stagione di Emily in Paris

Emily in Paris si è conclusa con Sylvie che manda un messaggio a Gabriel per informarlo del nuovo status sentimentale di Emily. Gabriel, che sta vivendo la sua vita migliore come chef privato su uno yacht, manda immediatamente a Emily una cartolina invitandola a raggiungerlo in Grecia. Quindi, la sesta stagione di Emily in Paris avrà quasi certamente alcuni episodi di “Emily in Grecia”, dato che Emily e Gabriel entrano nel prossimo capitolo della loro relazione.

Ma è altamente improbabile che Emily si avventuri nel Mediterraneo da sola. Mindy ha menzionato Mykonos come possibile location per la sua festa di addio al nubilato, quindi c’è la possibilità che anche la migliore amica di Emily la raggiunga in Grecia. Naturalmente, Alfie ha chiarito in modo palese che pensa che Mindy stia commettendo un errore sposando Nico, quindi potrebbe benissimo andare anche lui in Grecia per riconquistarla.

L’Agence Grateau è pronta a continuare la sua tradizione di feste glamour e crisi di marketing da risolvere, anche se per una volta Emily probabilmente non ne sarà la causa principale. La imprevedibile Princess Jane è ora una partner e, data la sua propensione a vendersi a qualsiasi marchio le offra uno stipendio, sarà senza dubbio un grattacapo per Sylvie e il team.

Mentre il creatore di Emily in Paris, Darren Starr, ha dichiarato a PEDESTRIAN.TV che la serie durerà “per tutte le stagioni che ci vorranno”, è raro che le serie Netflix superino le sei stagioni. Ma sia che Emily in Paris finisca con una potenziale sesta stagione, sia che ci siano molte altre stagioni in arrivo, probabilmente non abbiamo ancora visto l’ultima di Emily Cooper.