Robert Eggers spiega la scena finale di Nosferatu

Alla fine di Nosferatu, Ellen sacrifica la sua vita per sconfiggere il vampiro, il Conte Orlok, ma questo finale è tanto simbolico quanto devastante, e il regista Robert Eggers lo ha mantenuto. Nosferatu è incentrato su Ellen Hutter, una giovane sposina che inizia a essere nuovamente perseguitata dalle sue visioni infantili quando suo marito, Thomas, si reca dal misterioso Conte Orlok. Ellen scopre presto che un patto fatto da giovane ha conseguenze terribili per lei, per le persone che ama e per il mondo intero. Nosferatu è nato come film muto nel 1922.

Nel tipico stile di Eggers, Nosferatu è caratterizzato da un’atmosfera cupa e da una storia unica, importante quanto i personaggi. Per quanto Eggers si ispiri alla storia originale di Nosferatu e al Dracula di Bram Stoker , questo film del 2024 sembra completamente distinto e fresco. Eggers riesce a scrostare gli strati di questa storia contorta e a portarla a un climax teso e scioccante. Anche se potrebbe essere necessaria più di una visione per capire i meccanismi interni di Nosferatu, la sottile storia dietro la scena finale di Ellen e Orlok rende il film molto migliore.

L’inquadratura finale di Ellen e del conte Orlok in Nosferatu

Nei momenti finali di Nosferatu, Thomas irrompe in casa sua per scoprire che Orlok ed Ellen sono morti. Dopo aver attirato Orlok in casa sua, Ellen fa l’amore con lui, distraendolo mentre Thomas, il dottor Sievers e il professor Von Franz bruciano la bara di Orlok. Quando si fa giorno, Ellen spinge Orlok a bere altro sangue, distraendolo ma rischiando la propria vita. Il sole finalmente sorge e Orlok inizia a morire, con il sangue che gli cola dagli occhi e dalla bocca. Ellen, succhiata da tutto il suo sangue, muore sotto di lui pochi istanti dopo l’arrivo di Thomas.

Alla fine, il finale di Nosferatu dimostra che Ellen è il vero eroe di questa storia, anche se è stata lei a evocare Orlok.

Anche se la morte di Ellen è deludente, rende il finale di Nosferatu molto migliore. Eggers non inquadra mai Ellen come una vittima, ma come una donna che lotta con un’oscurità che nessun altro può vedere. Alla fine del film, Ellen prende il controllo di questa oscurità e si lascia sacrificare per un bene superiore. La sua morte dimostra il suo coraggio, mettendo in risalto anche la sua inaspettata relazione con Orlok. Alla fine, il finale di Nosferatu dimostra che Ellen è il vero eroe di questa storia, anche se è stata lei a evocare Orlok.

Il significato della visuale di “Death & The Maiden” di Nosferatu

Il finale di Nosferatu crea un’immagine stupenda e inquietante che ricorda un motivo rinascimentale noto come “La morte e la fanciulla”. In queste immagini, una bella e giovane donna viene visitata nella notte dalla morte, seduta in fondo al suo letto o distesa sul suo corpo. Questo fa da parallelo al sogno che Ellen fa all’inizio del film e all’immagine finale del film, in cui il cadavere avvizzito di Orlok giace sopra quello di Ellen. Ciò che “La morte e la fanciulla” rappresenta è il modo in cui l’oscurità perseguita e travolge giovani donne innocenti.

Nel contesto di Nosferatu, è chiaro che la Morte è Orlok e la fanciulla è Ellen. Tuttavia, per quanto Orlok spaventi e respinga Ellen, lei ha anche un legame insopprimibile con lui. È il suo primo amore, per quanto sia malvagio. In questo modo, Nosferatu trasforma “La morte e la fanciulla” in un’inaspettata storia d’amore. Ellen deve superare la manipolazione di Orlok e cercare di tenersi stretto il suo vero amore, Thomas. Sebbene Nosferatu sia a tratti spaventoso e apertamente gotico, è più simile a Cime tempestose che a Dracula.

Cosa ha detto il regista Robert Eggers riguardo alla scena finale di Nosferatu

Naturalmente, dopo la prima di Nosferatu, il regista Robert Eggers ha fatto dei commenti sulla scena finale. In un’intervista rilasciata a USA Today, Eggers ha confermato il motivo “La morte e la fanciulla” e ha aggiunto:“Quando vedi Lily-Rose che sembra una bambola e Bill che sembra un teschio con i baffi, è un contrasto potente”. Depp e Skarsgård hanno poi aggiunto che la scena doveva evocare una certa paura, ma anche una sensazione di sensualità e desiderio. È questo che conferisce al finale un tono così agrodolce.

In definitiva, Nosferatu si distingue come un film di vampiri che può sorprendere il pubblico. Sebbene il Conte Orlok sia indubbiamente un cattivo, il suo legame con Ellen fa la differenza. Inoltre, Ellen non è una semplice vittima delle circostanze, ma ha un potere e una motivazione reali nel film. Nel complesso, la stranezza di Nosferatu è ciò che rende il film così affascinante.