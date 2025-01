Maria: cosa è accaduto alla voce della Callas?

Maria di Pablo Larrain è finalmente uscito il 1° gennaio, e in molti si stanno ponendo delle domande su quello che il regista ha raccontato, soprattutto in merito alla voce della Callas, che alla fine della sua carriera si è abbassata. Maria Callas è una delle cantanti liriche più leggendarie di tutti i tempi, un’acclamata interprete conosciuta in tutto il mondo dalla fine degli anni ’40 agli anni ’70. Il film è riuscito a raccontare il mito e l’arte di Maria Callas a un pubblico completamente nuovo, con una storia che affronta gli ultimi anni della vita dell’acclamata interprete, incluso il suo declino vocale.

Maria è il terzo film della trilogia acclamata dalla critica di Pablo Larrain che si concentra sulle donne influenti del XX secolo, e fa seguito a Jackie e Spencer. Proprio come i due film precedenti di Larrain, Maria usa trame fittizie per approfondire ciò che si nasconde dietro l’immagine pubblica del personaggio principale del film, e Maria esplora alcuni dei momenti più importanti degli ultimi anni di Callas. Il film tenta di dipingere un quadro empatico della sua protagonista, con la storia della sua perdita vocale che è uno degli archi narrativi più tragici del film.

Powered by

Quando la voce di Maria Callas iniziò a declinare e come ciò cambiò la sua carriera operistica

Tutto iniziò a metà degli anni ’50

La voce di Maria Callas iniziò notoriamente a declinare durante la seconda metà della sua carriera, con un impatto importante sulla sua carriera operistica. I critici iniziarono a notare per la prima volta il declino vocale di Callas nel 1954, sebbene fosse ancora amata dal pubblico. Col passare del tempo, sempre più persone iniziarono a notare il suo declino vocale, contribuendo alla sua decisione di smettere di cantare all’opera dopo la sua ultima esibizione il 5 luglio 1965.

La perdita vocale di Maria Callas si aggiunse alle varie controversie trattate in Maria, eventi che danneggiarono la sua immagine pubblica. Sebbene Callas avesse ancora una voce fantastica, il danno che la sua voce aveva subito nel corso degli anni incrinò la sua reputazione presso il pubblico, portandola infine al ritiro.

Il declino vocale di Maria Callas è stato attribuito a ruoli operistici stressanti, menopausa e rapida perdita di peso

Probabilmente è una combinazione di molti fattori

Ci sono state molte speculazioni su cosa abbia portato al declino vocale di Maria Callas. Il libro di John Ardoin The Callas Legacy affronta alcune di queste teorie, e la più popolare afferma che il declino vocale è iniziato con la sua perdita di peso. Maria Callas perse circa 36 chili tra il 1953 e il 1954, e il suo declino vocale iniziò a manifestarsi più o meno nello stesso periodo.

Maria Callas interpretò anche alcuni ruoli operistici incredibilmente impegnativi durante i suoi primi anni, e alcuni credono che questi le abbiano danneggiato la voce in modo permanente. Il marito della Callas ipotizzò persino che il declino vocale fosse dovuto a una menopausa precoce. Sono molti gli elementi che potrebbero aver influito su questa decadenza vocale, ma il film di Larrain non dà una risposta univoca.

Fonte: The Callas Legacy