Creature Commandos: nel penultimo episodio fa la sua comparsa Batman nel DCU

Nell’episodio di oggi (negli USA) di Creature Commandos facciamo visita a Gotham City e diamo la nostra prima vera occhiata al Batman del DCU.

Mentre il Dottor Phosphorus determinato a diventare il nuovo Kingpin of Crime di Gotham, le sue speranze vengono infrante quando Batman appare sopra di lui. Non vediamo la lotta che segue, ma è lecito supporre che il Cavaliere Oscuro sia stato il responsabile della fine dell’ex scienziato sotto la custodia dell’A.R.G.U.S.

Questo Batman è piuttosto ingombrante e ha sia una cintura portaoggetti che quello che molti fan sono convinti sia il suo classico costume grigio e blu dei fumetti. Resta da vedere se questo design sia un’indicazione di ciò che Gunn ha pianificato per il Cavaliere Oscuro della DCU.

Creature Commandos ha già anticipato diversi eroi DCU in uno sguardo a un possibile futuro, molti dei quali indossavano gli stessi costumi che abbiamo visto altrove nel DCU (Superman, Hawkgirl e Peacemaker, ad esempio).

Nella serie animata, il team di Creature Commandos lavora sotto la supervisione di Amanda Waller. Waller (Viola Davis) è stata una parte importante di The Suicide Squad e della sua serie spin-off, Peacemaker, ed è destinata a fare il suo ritorno su HBO Max con la sua serie da solista. Poiché il nuovo DCU intende riutilizzare gli stessi membri del cast per progetti live-action e animati, Davis è stata finora l’unico doppiatore che si poteva immaginare far parte del cast di Creature Commandos. Tuttavia, sembra che il coordinatore del team sarà John Economos, uno dei dipendenti più importanti di Waller. Dal momento che la serie animata presenta Weasel, che ha fatto il suo debutto in live-action in The Suicide Squad, interpretato da Sean Gunn, ci aspettavamo che il fratello di James Gunn tornasse per la serie animata, ma è bello vedere che darà anche la voce anche a un personaggio capace di parlare: G.I. Robot.

Di cosa parla Creature Commandos?

La serie animata Creature Commandos è uno dei progetti sviluppati da James Gunn e Peter Safran come parte della loro trama DCU unificata. Lo spettacolo in sette episodi si concentrerà su un’insolita squadra di personaggi DC, spesso chiamati mostri. È giusto, quindi, che Creatures Commandos sia una delle parti centrali dell’arco “Gods and Monsters“ del nuovo DCU, il primo capitolo di una storia in due parti che verrà raccontata nel prossimo decennio.