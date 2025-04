Robinson Crusoe: le differenze tra il libro e il film del 1997 con Pierce Brosnan

Da poco aggiunto al catalogo Netflix, il Robinson Crusoe del 1997 con Pierce Brosnan e diretto da Rod Hardy e George T. è balzato in Top 10. Basato sull’omonimo celebre romanzo di Daniel Defoe, il film è uno dei tanti adattamenti cinematografici della famosa storia di sopravvivenza.

Molte rivisitazioni moderne di Robinson Crusoe hanno eliminato alcuni aspetti religiosi e aggiunto invece alcuni elementi contrari rispetto al testo originale. Confrontando questa relativamente recente iterazione della storia con il libro, si notano grandi differenze che alterano il significato della storia e cambiano completamente l’approccio verso la religione in generale e il cristianesimo in particolare.

Le maggiori differenze tra Robinson Crusoe e il film del 1997

Nel libro Robinson è ridotto in schiavitù per 24 anni (cap. II). Nel film Robinson non viene mai ridotto in schiavitù.

Nel libro Robinson sperimenta una conversione religiosa, una visione onirica in cui gli viene detto di pentirsi. Nel film Robinson non sperimenta alcuna conversione.

Nel libro Venerdì scappa e Robinson spara ai suoi persecutori, ferendone uno e uccidendo di conseguenza l’altro. Mercoledì uccide il nativo ferito. Nel film Robinson uccide gli indigeni con una pistola e solo allora Venerdì riesce a scappare.

Nel libro Venerdì giura volentieri di gratitudine a Robinson. Nel film Venerdì viene incatenato con la forza da Robinson.

Nel libro Robinson prende Venerdì come servo. Nel film Robinson prende Venerdì come schiavo.

Nel libro l’atteggiamento di Robinson verso Venerdì è amorevole, controllato e paterno (Cap. XIV). Venerdì gli è leale. Nel film l’atteggiamento di Robinson verso Venerdì è inizialmente maleducato, irritato e duro. Venerdì lo lascia per questo.

Nel libro mentre Robinson istruisce Venerdì “nella conoscenza del vero Dio”, il nativo si mostra allegro e profondamente interessato. “Ascoltava con grande attenzione e riceveva con piacere l’idea che Gesù Cristo fosse stato mandato per redimerci” (Cap. XV). Nel film Robinson predica in modo fanatico e intollerabile a Venerdì sul Creatore. Venerdì sembra piuttosto perplesso e confuso dalla predicazione di Robinson e informa fin dall’inizio che non gli piace la religione di Robinson.

Nel libro Venerdì conclude che il Dio cristiano deve essere “un Dio più grande del loro Benamuckee”, poiché i sacerdoti pagani affermano che il dio del cannibale non dovrebbe ascoltare sottoterra a meno che non salgano sulla montagna. La natura aiuta le argomentazioni di Robinson a dimostrare a Venerdì “la necessità di una grande Causa Prima” (Cap. XV). Nel film Venerdì reagisce negativamente all’idea di Dio di Robinson e afferma in modo conclusivo “Non mi piace il tuo Dio”. Informa che preferisce il dio pagano coccodrillo dei cannibali che si dice senta i cannibali anche sugli alberi e nell’acqua.

Nel libro Venerdì diventa cristiano e finisce per accettare lo stile di vita di Robinson. Robinson commenta: “questo selvaggio era ora un buon cristiano, molto migliore di me” (Cap. XVI). Nel film Robinson finisce per accettare lo stile di vita culturale di Venerdì e in qualche modo abbandona il suo cristianesimo.

Nel libro Robinson riflette se uccidere i nativi vada contro i principi della sua religione. Venerdì cerca di convincere Robinson a cristianizzare e civilizzare altri cannibali sull’isola, chiedendogli di “insegnare agli uomini selvaggi a essere buoni… dire loro di conoscere Dio, pregare Dio e vivere una nuova vita” (Cap. XVI). Venerdì si mostra entusiasta. Finiscono entrambi in Inghilterra. Nel film Robinson e Venerdì vanno contro la tribù nemica dei cannibali. Robinson sembra credere di essere superiore in modo fanatico, diventa un Lord, uno spadaccino e una specie di guerriero contro i nativi. Combatte anche Venerdì e, alla fine, Venerdì viene assassinato sull’isola.

“La scrittura della storia riflette gli interessi, le predilezioni e persino i pregiudizi di una data generazione”, ha affermato John Hope Franklin, e la scrittura di questa storia non fa eccezione. Nello spazio e nel tempo in cui visse Defoe, il cristianesimo era più favorito e generalmente visto con più simpatia pubblica, mentre oggi è affrontato con disprezzo da molti circoli nei media tradizionali.

Come si può vedere, la versione cinematografica qui discussa travisa notevolmente la storia originale, soprattutto per quanto riguarda il ruolo della religione: sfavorisce ciò che Defoe voleva favorire e sostituisce il suo sentimento religioso con elementi ad esso avversi, trasformando una giustificazione della “Saggezza della Provvidenza in tutta la varietà delle nostre circostanze” in un attacco contro di essa.