Il Critico, spiegazione del finale: alla fine Nina muore?

Il film di Anand Tucker, Il Critico – Crimini tra le righe (qui la nostra recensione), è un dramma criminale che cambia marcia un po’ troppo presto. Jimmy Erskine, interpretato da Ian McKellen, era noto per i suoi commenti spietati e taglienti: se da un lato alcuni apprezzavano il suo feroce senso critico, dall’altro gli attori lo temevano. La prima parte del film esplora il narcisismo di Erskine e il suo bisogno compulsivo di sentirsi potente e validato, ma la trama presto degenera in una direzione fin troppo cupa per la premessa iniziale. Jimmy Erskine si sente minacciato quando il nuovo caporedattore, il Visconte Brooke, lo avverte di moderare il tono delle sue critiche. Era forse la prima volta che qualcuno osava mettere in discussione il suo stile, e Jimmy non sapeva come reagire. Non voleva vivere nel costante timore di perdere il lavoro, ma al tempo stesso era deciso a non tradire il proprio stile. Negli anni ’30 l’omosessualità era considerata un crimine: una sera, ubriaco e in cerca di emozioni forti, Erskine provoca alcuni poliziotti e viene sorpreso in un momento di intimità con il suo segretario, Tom Turner. Entrambi vengono arrestati, e da lì nascono ulteriori problemi.

Perché Jimmy Erskine ha ordito una vendetta?

La notizia dell’arresto di Jimmy giunge a Brooke, che si trova costretto a chiedere favori per far rilasciare lui e Tom. La mattina seguente, Jimmy riceve una lettera di licenziamento e viene informato che dovrà rispettare un periodo di preavviso di un mese. Per un istante, il suo mondo crolla. Senza la sua rubrica al Daily Chronicle, Jimmy si sente perso. Amava i lussi che il lavoro gli permetteva e non era disposto a rinunciarvi. Capisce che l’unico modo per salvare il suo posto è complottare contro il Visconte Brooke. Ogni uomo ha i suoi segreti, e Jimmy è determinato a trovare il punto debole del suo capo. Ben presto scopre che Brooke è infatuato dell’attrice Nina Land: è sempre presente tra il pubblico ad ogni sua esibizione e la sua ammirazione è evidente. Jimmy cerca di avviare una conversazione con Brooke su Nina, ma lui finge di non conoscerla bene. La sua esitazione conferma i sospetti di Jimmy, che inizia a pianificare la sua vendetta.

Jimmy sa che Brooke non lo riassumerà spontaneamente: deve essere manipolato. Brooke non ha mai approvato il suo stile e lo disprezzava in particolare per le critiche feroci rivolte a Nina Land. Jimmy decide di ricattare Brooke per riavere il suo posto. Recentemente aveva stretto amicizia con Nina, la quale ammirava la sua rubrica ed era ansiosa di ottenere la sua approvazione. Jimmy decide di usarla per raggiungere il suo scopo, ma Nina accetterà il patto?

Perché Nina Land ha accettato la proposta di Jimmy?

Nina aveva ormai perso la speranza di conquistare il favore di Jimmy ed è sorpresa quando lui definisce straordinaria la sua ultima performance. Aveva sempre letto la sua rubrica e, inconsciamente, aveva sempre cercato la sua approvazione. Felice ma dubbiosa, si chiede il motivo di quel cambiamento improvviso. Quando lo chiede direttamente a Jimmy, lui le risponde che, a suo avviso, aveva finalmente raggiunto il suo vero potenziale. Jimmy la invita a casa sua e Nina pensa che discuteranno della sua arte. Ma quando lo incontra, capisce che vuole qualcosa in cambio. Jimmy le promette recensioni entusiastiche, interviste e la consacrazione come la più promettente attrice della sua generazione. Per ottenere tutto questo, le chiede di trascorrere qualche notte con il Visconte Brooke. Nina è visibilmente a disagio: non vuole compromettersi per ottenere buone recensioni, ma Jimmy è abile con le parole. Le ricorda che, ormai trentenne, presto le parti da protagonista avrebbero smesso di arrivare, facendola cadere nell’oblio. Ma lui può evitarle questo destino. Nina alla fine cede: è pronta a sacrificare il proprio orgoglio per la fama. Il giorno dopo incontra il Visconte e lo seduce. Brooke è al settimo cielo: la donna che ha sempre desiderato ora sembra ricambiare i suoi sentimenti. Passano la notte insieme, ma Nina si sente soffocare dal senso di colpa. Cerca di sgattaiolare via, ma Brooke si sveglia. Intuisce il suo turbamento, ma lei finge che sia tutto a posto.

Perché il Visconte David Brooke si è tolto la vita?

Brooke si sente umiliato quando scopre di essere stato ingannato da Jimmy, che ha usato Nina per incastrarlo. Aveva sempre ammirato segretamente Nina dal 1928, mandandole rose bianche prima di ogni spettacolo. Per lui, vivere un momento con lei era stato un sogno diventato realtà. Ma quando Jimmy gli rivela la verità, il Visconte ne rimane distrutto. Brooke è un uomo di sessant’anni, sposato, con nipoti. Sapeva che la sua infatuazione non sarebbe stata accettata dalla società, motivo per cui l’aveva sempre tenuta nascosta. Ma quando Nina ha mostrato interesse per lui, non ha saputo resistere.

Il giorno successivo, Brooke incontra Stephen Wyley, che si scopre essere suo genero. Sua figlia Cora gli aveva confidato di sospettare un tradimento da parte del marito. Brooke promette di convincerlo a non divorziare, ma quando lo interroga sulla sua amante, Stephen confessa che è Nina Land. Brooke rimane sconvolto. Ora sa che la sua famiglia scoprirà prima o poi della sua relazione con Nina, e teme che lo scandalo distrugga la sua reputazione. Per evitare questa vergogna, decide di togliersi la vita.

Cosa è successo a Jimmy Erskine di Il Critico?

Stephen intuisce che tra Nina e Brooke c’è qualcosa e la affronta. Nina crolla e confessa tutto. Sconvolto, Stephen la lascia. Devastata, Nina beve troppo e finisce a casa di Jimmy. Lui, appena rientrato dal funerale di Brooke, non si sente responsabile della sua morte. Nina minaccia di denunciarlo, ma Jimmy non cede. Lei continua a dire di voler raccontare tutto alla polizia, e Jimmy capisce che il suo segreto non è al sicuro. Per proteggersi, decide di annegare Nina.

Tom, stanco della crudeltà di Jimmy, vuole denunciarlo. Ma Jimmy lo manipola ancora una volta, ricordandogli che, in quanto uomo nero e omosessuale, la polizia non gli crederebbe mai. Alla fine, i due lasciano il corpo di Nina su una spiaggia del Kent, facendo sembrare tutto un incidente. Tuttavia, Tom non riesce a convivere con il peso di questo segreto. Scrive tutto in una lettera e la invia a Cora. Jimmy viene arrestato, ma non mostra alcun rimorso. Si illude che Tom continuerà a raccontargli dei teatri e delle critiche. Ma ciò che rimane aperto è una domanda: Tom diventerà come Jimmy?