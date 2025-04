Banger, la spiegazione del finale: Rose cattura Dricus?

Banger di Netflix è una commedia francese con Vincent Cassel in cui un DJ caduto in disgrazia si ritrova coinvolto in un’operazione antidroga. L’ultimo successo di Scorpex nella scena musicale francese risale a oltre un decennio fa. Di conseguenza, la sua carriera è in declino mentre nuovi artisti come Vestax conquistano l’ammirazione del pubblico. Tuttavia, ciò che nessuno sa è che quest’ultimo è coinvolto in affari illeciti con noti trafficanti di droga. Per questo motivo, Rose Espino, un’agente dell’intelligence impegnata in un’importante operazione antidroga, prende di mira Vestax per arrivare ai suoi superiori. Di conseguenza, decide di reclutare Scorpex come agente sotto copertura per infiltrarsi nella cerchia sociale del DJ e raccogliere informazioni preziose. Tuttavia, mentre l’artista si trova intrappolato in una situazione sempre più pericolosa, si interroga su quale sarà il destino della sua carriera o persino della sua vita.

Trama di Banger

Quindici anni prima, Scorpex aveva pubblicato un brano che gli aveva garantito un enorme successo come DJ. Tuttavia, nel presente, fatica a ottenere ingaggi di rilievo. Durante uno spettacolo sponsorizzato da un noto brand, viene relegato in un camerino spoglio e riceve un’accoglienza fredda che sottolinea la sua ormai scarsa notorietà. Per cercare di riguadagnare visibilità, mette in atto un trucco scorretto: chiude Vestax, la star della serata, nel suo camerino e lo sostituisce all’ultimo momento. Tuttavia, il suo momento di gloria dura poco, poiché il pubblico acclama con entusiasmo il giovane DJ, rendendo evidente che la carriera di Scorpex, il cui vero nome è Luis, ha ormai raggiunto un punto morto.

Proprio per questa ragione, Luis diventa il candidato ideale per l’operazione BMP di Rose. L’agente sta monitorando da tempo un’organizzazione criminale dedita al traffico di droga. Il leader, Dricus, è recentemente scomparso dai radar dopo un incidente che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento di chirurgia facciale, rendendolo irriconoscibile. Tuttavia, un collegamento con lui rimane: Molotov. Vestax ha infatti un legame con Molotov, avendo suonato al suo matrimonio due anni prima di diventare famoso. Le autorità hanno così scoperto che il criminale sta finanziando la carriera del DJ emergente, utilizzandolo come copertura per le attività della sua organizzazione.

Per questo motivo, Rose ha bisogno di infiltrarsi nell’ambiente di Vestax e coinvolge Luis. Dopo averlo messo alle strette fuori da un negozio di dischi, gli propone di lavorare per lei come informatore. Davanti alla sua riluttanza, lo minaccia con problemi fiscali, costringendolo ad accettare. Stringere amicizia con Vestax si rivela un compito facile, ma il vero problema inizia quando Luis si trova coinvolto nei suoi affari illeciti. Finisce per partecipare a pericolose attività, tra cui giochi con i coltelli e biliardo nudo con criminali. Questa nuova vita mette a rischio non solo lui, ma anche sua figlia Toni, che vive con lui mentre cerca di intraprendere la carriera di DJ. Alla fine, per portare a termine l’operazione, Luis utilizza il demo della figlia per ottenere un ingaggio a un evento di moda a cui Dricus potrebbe essere presente.

Finale di Banger: Chi è Dricus? Rose riesce a catturarlo?

Dricus rimane una figura enigmatica per gran parte della storia. È il cervello dell’organizzazione Angel Rocket, l’obiettivo principale dell’operazione di Rose. Grazie ai suoi legami con il mondo della musica, Luis rappresenta la chiave per smantellare il giro criminale. Dopo un errore iniziale nell’identificazione del bersaglio, Luis inizia a raccogliere indizi. Un episodio cruciale si verifica quando Molotov si infuria per un brano destinato alla sfilata di VanStraat, mostrando un interesse eccessivo per la sua realizzazione. Grazie a un commento di Vestax, Luis capisce che Dricus non ha mai mancato un evento della stilista Tabitha Jenkins. Da qui, giunge alla conclusione che l’uomo sarà presente alla prossima sfilata.

Dopo aver informato Rose, Luis cerca di ottenere un invito rivolgendosi direttamente a Tabitha. Approfittando dell’abbandono del progetto da parte di Vestax, tenta di conquistare la stilista con i propri brani, senza successo. Tuttavia, quando presenta il demo di Toni spacciandolo per suo, riesce a ottenere l’ingaggio. Durante l’evento, scopre che Capitani, l’assistente della stilista, è in realtà Dricus. Grazie alla sua falsa identità, il criminale è riuscito a rimanere nascosto pur mantenendo il controllo della sua rete. Infine, Rose e il suo team riescono a catturarlo e a consegnarlo alla giustizia.

Toni perdona Luis?

Anche se Luis riesce a completare la missione, il suo rapporto con Toni ne risente gravemente. La ragazza, che sogna di seguire le orme del padre come DJ, tenta di avvicinarsi a lui, ma viene respinta. Per proteggerla, Luis la allontana, temendo che possa essere coinvolta nei suoi affari pericolosi. Tuttavia, quando la verità viene a galla, Toni crede che suo padre voglia solo disfarsi di lei. La situazione peggiora quando scopre che lui ha usato il suo demo senza permesso.

Durante la sfilata, Toni, presente come modella, si rende conto della verità solo quando si trova in pericolo e viene salvata dal padre. In quel momento, comprende le sue reali intenzioni e il loro legame si ricuce.

Che fine fa la carriera di Luis?

Sebbene Rose abbia promesso una possibile ripresa della carriera di Luis, il suo ritorno al successo non è garantito. Anche con la caduta di Vestax, il DJ non riesce a riconquistare il pubblico. I suoi vecchi dischi valgono pochissimo e la sua musica non attira più l’attenzione. Alla fine, Luis accetta il declino della sua carriera, trovando gioia nel successo di Toni, che ottiene importanti ingaggi. Pur lasciando la scena musicale, supporta la figlia e il suo futuro brillante.